La plupart des ouvrages théoriques ont dessiné les destinées œdipiennes en littérature et en sciences humaines, sans montrer en quoi le personnage de Jocaste, l’épouse et la mère du héros, s’inscrivait dans ces destinées, voire connaissait sa propre fortune dans ces deux domaines. Parcourant un large corpus de l’Antiquité à nos jours, le livre de Cassandre Martigny Devenir Jocaste. Naissances et renaissances du personnage, de l’Antiquité à nos jours (Classiques Garnier) retrace l’histoire du couple mythique en occident, en changeant de perspective par rapport aux études déjà faites sur le sujet. Si le mythe d’Œdipe a été interprété comme mythe de la condition humaine, celui de Jocaste peut être considéré comme un mythe de la condition féminine, par les problématiques qu’il soulève sur la place des femmes dans la société et sur les conceptions du féminin. Fabula vous propose de parcourir la Table des matières, et de lire un extrait de l'introduction.

Signalons à cette occasion pour le centenaire de Jocaste et le chat maigre d'Anatole France, numérisé par la BnF et imprimable à la demande par les éditions Hachette, qui offrent d'en feuilleter quelques pages…

Le livre de Cassandre Martigny s'inscrit dans un mouvement plus général de relecture des antiques à l'aune d'enjeux contemporains, dont témoigne également le travail de Cyril Gendry, Achille et Patrocle, un mythe du couple masculin, publié aux éditions Classiques Garnier, qui s'intéresse à la construction du couple Achille / Patrocle comme couple paradigmatique de la relation masculine. À travers un corpus largement diachronique, ces travaux recoupent l'histoire des représentations des corps masculin et féminin et de la sexualité, objet du livre de Sandrine Bohringer La Sexualité antique, une histoire moderne, récemment paru aux éditions EPEL, et de la journée d'études "Usages des figures mythiques dans la théorie en études de genre", organisée par Camille Islert et Cassandre Martigny à l'ENS de Lyon le 10 juin prochain.

Les mythes antiques se trouvent envisagés à travers une autre perspective, celle des personnages considérés comme mineurs ou secondaires pour appréhender autrement l'histoire littéraire et culturelle occidentale. Sur ce sujet, on pourra aussi consulter l'article d'Anne Morvan, "De Loxias à Phoibos, portait d’un Apollon en clair-obscur dans les Troyennes d’Euripide et ses traductions (latines et française) du XVIe s." ou encore celui de Cécile Neeser Hever "Caring (about) Ismene : (r)écriture et care", disponible sur Fabula / Les colloques, qui démontrent encore une fois l'actualité des antiques, qui fera l'objet d'un numéro d'Acta Fabula en novembre 2025...

(Illustr. : Harold Speed, Lillah McCarthy as Jocasta in ‘Oedipus Rex’ by Sophocles, 1913, Victoria & Albert Museum)