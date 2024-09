Les personnages secondaires du théâtre grec antique : élaboration, réception, reconfiguration, de l’Antiquité à nos jours (Sorbonne Université, Paris)

Colloque international

« Les personnages secondaires du théâtre grec antique : élaboration, réception, reconfiguration, de l’Antiquité à nos jours »

Centre International de Conférences de Sorbonne Université, salle 109 (4 place Jussieu 75005 Paris)

Evénement organisé par Marthe Garzon (ENS Paris), Cassandre Martigny (ENS Lyon / CRLC), Cécile Neeser Hever (Université de Genève)

Membres du comité scientifique : E. Baudou (University of Lincoln), Claire Lechevalier (Université de Caen-Normandie), Elodie Paillard (The University of Sydney / HEP Lausanne), Muriel Plana (Université Toulouse-Jean-Jaurès), Marie Saint Martin (Paris Sorbonne Nouvelle), Lucie Thévenet (Université de Nantes)

Longtemps laissés dans l’ombre de protagonistes le plus souvent éponymes, les personnages secondaires du théâtre grec antique font, depuis la fin des années 1960 et sous l’impulsion des théories postcoloniales, féministes, queers, intersectionnelles, l’objet d’un intérêt croissant, tant dans la réception littéraire que dans les études critiques. Ce colloque se propose d’étudier ces phénomènes contemporains, mais aussi d’observer comment, depuis l’Antiquité, les réélaborations littéraires et discours critiques qui se sont intéressés aux personnages secondaires invitent à relire et à réinterpréter les pièces dont ils s’inspirent.

Programme

Jeudi 5 décembre 2024

9h15-9h30 Accueil des participant-e-s

9h30-10h Introduction par les organisatrices

10h-11h : Conférence inaugurale par Elodie Paillard (The University of Sydney / HEP Lausanne) : « Les personnages oubliés de la tragédie grecque »

11h-11h30 Pause

11h30-12h30 Session I : Les personnages secondaires dans le théâtre antique

modératrice : Marthe Garzon

Charles Comminges (Sorbonne Université) : « Ὀπτήρ, παρών, σκοπός, ὄχλος : les spectateurs internes anonymes et collectifs dans le théâtre de Sophocle. »

Thomas Lorson (Université de Lille) : « Hermès, de personnage mineur dans le théâtre classique à figure centrale dans les dialogues de Lucien »

12h30-14h30 : Pause déjeuner

14h30-15h30 Session II : La réévaluation des personnages secondaires du théâtre grec au prisme des études de genre et intersectionnelles

modératrice : Claire Lechevalier

Julie Roussel-Arvanitakis (Université Lyon II) : « Les servantes anonymes dans le théâtre d’Euripide : de simples “faire-valoir” des personnages féminins de haut rang ? »

Arsène Cazé (ENS Paris) : « Des doubles efféminés ? Egisthe dans Agamemnon et Les Choéphores et Ménélas dans Oreste »

15h30-16h : Pause

16h-17h30 Session III : Le devenir des personnages secondaires durant les siècles classiques

modératrice : Lucie Thévenet

Anne Morvan (Nantes Université) : « La doublure d’Apollon : rôle de la Pythie en tragédie, d’Eschyle à Leonardo Dati »

Alexia Dedieu (Université Aix-Marseille) : « Antigone au-delà d’Antigone : les fortunes d'Antigone comme personnage secondaire au xvi e siècle »

siècle » Cassandre Martigny (ENS de Lyon / chercheuse associée au CRLC) : « Valorisation des personnages secondaires et réévaluation du rôle des mères : Clytemnestre et Jocaste dans les réécritures du xviiie siècle »

19h30 : Dîner du colloque

Vendredi 6 décembre 2024

10h-11h Session IV : Réélaborations contemporaines du théâtre antique : enjeux esthétiques et politiques de la réappropriation des personnages secondaires

modérateur : E. Baudou

Sylvie Humbert Mougin (Université de Tours) : « Io sur la scène contemporaine : la conquête d’une identité ? »

Louise Routier Guillemot (ENS Paris) : « Le fils d’Andromaque : enfant-roi, enfant transparent ? »

11h-11h30 : Pause

11h30-12h30 Session V : Expansions diachroniques : réélaboration du personnage secondaire sur la longue durée

modératrice : Cécile Neeser Hever

Marie Saint Martin (chercheuse associée au CEREdI, CPGE Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés) : « Reconfigurer le rôle du deutéragoniste dans le duo Électre -Chrysothemis, de la première modernité à la scène contemporaine ? »

Cyril Gendry (chercheur associé au CRLC, CPGE Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés) : « En amour comme au théâtre, Patrocle est-il condamné à toujours être le second d'Achille ? »

12h30-14h30 : Pause déjeuner

14h30-15h30 Session VI : Transpositions intermédiales

modératrice : Cassandre Martigny

Marthe Garzon (ENS Paris) : « Giorgio de Chirico : représentations picturales de la secondarité »

Antoine Paris (Université Bordeaux Montaigne) : « Poétique du figurant, poétique du second rôle : Devenirs des personnages secondaires de la tragédie grecque dans Œdipe-Roi et dans Carnet de notes pour une Orestie africaine de Pier Paolo Pasolini »

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h15 : Marthe Garzon et Arsène Cazé : Ménélas rencontre Pylade (forme théâtrale courte)

16h15-16h30 : Conclusion