Cassandre Martigny

Devenir Jocaste. Naissances et renaissances du personnage, de l’Antiquité à nos jours

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 149, série « Classique/Moderne » n° 17, 2025

Jocaste, l’épouse-mère d’Œdipe, connait sa propre fortune en littérature et en sciences humaines, au point de devenir la figure centrale de fictions et d’essais. Cet ouvrage met au jour ces phénomènes liés aux questionnements sur la place des femmes et sur les conceptions du féminin dans la société.

