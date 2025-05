OUvroir de DIdactique POtentielle (OU·DI·PO) en Littératures du Moyen Âge et Genre (Rennes)

Nous avons le plaisir de diffuser un appel à participation pour trois demi-journées d'études du réseau LIMA·GE (Littératures du Moyen Âge et Genre) qui se tiendront à l'université Rennes 2 le mercredi 3 décembre après-midi et le jeudi 4 décembre 2025 : "OUvroir de DIdactique POtentielle (OU·DI·PO) en Littératures du Moyen Âge et Genre".



Ces rencontres se situent dans le prolongement du colloque et de la journée d'études "Les littératures médiévales dans l'atelier du genre" de mars et mai 2024, dont les fruits ont été publiés en janvier 2025 dans un dossier thématique du numéro 45-46 de la revue Perspectives Médiévales. Elles ont aussi partie liée avec le projet "genre-en-cours", plateforme de ressources en ligne en études de genre lancée par le réseau Philomel de Sorbonne Université en 2024, auquel ont travaillé cette année Heta Rundgren et Irène Giménez (post-doctorantes Philomel et SOUND).

Les journées aborderont les questions pédagogiques et didactiques liées à l'enseignement des littératures médiévales dans une perspective de genre.

Le document associé à cette annonce comporte deux invitations corrélées mais distinctes :

- une invitation à remplir un questionnaire sur les besoins et pratiques des enseignant·es abordant ou souhaitant étudier les littératures médiévales sous l'angle du genre, dans l'enseignement secondaire ou supérieur ; les réponses à ce questionnaire nous aideront à orienter les sessions des journées.

- une invitation à participer à l'une des trois sessions prévues ; à noter que la participation à la table ronde "Aborder des textes sensibles" ne requiert pas l'envoi d'une proposition de communication mais une simple manifestation d'intérêt assortie de quelques mots justifiant cet intérêt et d'une suggestion de corpus.

Vous pouvez tout à fait remplir le questionnaire sans proposer de contribution.

Voir sur Fabula le détail de l'appel…

—

Le comité d'organisation :

Sophie Albert

Sarah Delale

Valentine Eugène

Yasmina Foehr-Janssens

Marie-Christine Payne

Fabienne Pomel