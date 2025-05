Sensibilité(s) fin-de-siècle. En mémoire du professeur Jean de Palacio (revue Roczniki Humanistyczne)

Roczniki Humanistyczne, vol. 74 (2026), Cahier 5 « Langues Modernes »

Sensibilité(s) fin-de-siècle

En mémoire du professeur Jean de Palacio

« Il n’y a pas de critérium du Beau pour le profond sensitif qui, toujours en dehors des conventions, et n’étant nullement influencé par l’encens et le jugement des siècles, n’aime et n’admire que ce qui réalise le plus son rêve de beauté à lui, que ce qui l’émeut par la juste représentation de l’être ou de la chose, des formes et des sentiments qu’entrevoit son imagination et que conçoivent ses pensées.»

Maurice Rollinat, Ruminations

La revue Roczniki Humanistyczne (Les Annales de Lettres et Sciences Humaines, Cahier 5, « Langues Modernes ») a le grand honneur de consacrer son 74e numéro à la mémoire du professeur Jean de Palacio, éminent spécialiste de la littérature comparée, disparu en novembre 2024. Ses travaux ont profondément renouvelé la compréhension de la littérature décadente, de l’imaginaire fin-de-siècle et des esthétiques du rêve, du double et de la mort.

Intitulé Sensibilité(s) fin-de-siècle, ce volume rendra hommage à l’érudition, à la perspicacité critique et à l’inlassable curiosité du « profond sensitif » qu’était le professeur. Il s’agira d’explorer les motifs qui traversent la sensibilité synesthésique de l’époque fin-de-siècle, ses formes de fragilité, d’ironie ou d’excès, etc.

Nous invitons chercheuses et chercheurs, collègues et amis du professeur à soumettre des propositions pour participer à ce voyage littéraire au cœur du sensible, dédié au passionné de la littérature, attentif à ses marges, à ses mystères et à ses silences.

Calendrier

La date limite pour l’envoi de la proposition (titre + résumé d’environ 300 mots, brève notice bio-bibliographique) à l’adresse edyta.kociubinska@kul.pl est fixée au 12 juin 2025.

Les auteurs des propositions seront avisés avant le 20 juin 2025.

Langue des contributions : français.

Délai pour l’envoi des articles : le 20 octobre 2025.

Retour des évaluations en double aveugle : décembre 2025.

La publication du volume est prévue pour le printemps 2026.

Site web : https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh.