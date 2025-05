Entre l’"Orient" et l’"Occident". Les miroirs réfléchissants de l’imaginaire dans les arts du spectacle (Paris 8)

Entre l’« Orient » et l’« Occident » :

Les miroirs réfléchissants de l’imaginaire dans les arts du spectacle

Vendredi 5 décembre 2025 - Université Paris 8

—

Date de clôture des propositions : 15 juillet 2025

Réponse du comité de sélection : 31 juillet 2025

Comité scientifique :

Pierre Longuenesse (IRET, Paris 3), Sarga Moussa (UMR THALIM, CNRS), Patrice Pavis (Professeur émérite, Paris 8), Pascale Pellerin (IHRIM-5317, CNRS), Martial Poirson (Scènes du monde, Paris 8), Karine Prévoteau (IRCAV, Paris 3), Sophie Rochefort-Guillouet (Campus Asie, Sciences Po Paris), Phiroze Vasunia (University College London).

Comité d’organisation :

Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Paris 8), Marie Saint Martin (IRET, Paris 3).

—

Cette journée d’études a pour objet de penser les imaginaires croisés de l’« Orient » et de l’« Occident », tels qu’ils se reflètent et se répondent pour fabriquer des hiérarchies aux effets bien réels, dans le cadre de la production d’artefacts culturels et en particulier dans les arts du spectacle, en s’ouvrant également aux industries culturelles des images animées. En dépit des travaux qui ont permis d’isoler l’orientalisme comme un objet d’étude à historiciser, l’« Orient » demeure un objet d’étude fascinant : l’invention de cette catégorie permet de construire un système binaire au fondement de la pensée identitaire d’un « Occident » auto-proclamé, qui trouve sa légitimité dans la désignation de l’Autre, sous les espèces d’un « Orient » multiforme et hétérogène. Mais si l’« Orient » est une catégorie élaborée par l’Europe, il a également produit nombre d’objets discursifs en retour. Peut-on alors envisager une rencontre avec l’Autre, telle qu’en rendent compte les pratiques scéniques et cinématographiques, qui s’affranchisse de ces catégories imaginaires, héritées de l’histoire des représentations culturelles prise sur le temps très long ?

La journée se propose de partir du constat de Margaret Case, lorsqu’elle estime que : « [c]e que chacun d’entre nous voit est ce que nous sommes préparés à voir ; si ce que nous trouvons n’est pas ce que nous attendons, ou est entièrement étranger, nous devons néanmoins trouver des mots pour cela, des métaphores tirées de ce que nous connaissons, pour faire entrer notre expérience dans notre propre vision du monde » (Case 1985, p. 113). Quelles que soient les modalités de la rencontre, l’imaginaire de l’Autre implique toujours de résorber l’inconnu dans le connu, parce que l’Autre n’est mesurable qu’à l’aune d’un référent qui serait constitué du Même. La fabrication d’un Autre imaginaire revêt une importance d’autant plus cruciale dans les arts du spectacle, où les images occupent une place centrale : ce que définit la conformité de l’image avec le réel, ce n’est pas sa fidélité à un modèle regardé, mais celle qu’elle entretient vis-à-vis d’un schéma culturel qui lui préexiste dans la culture « regardante » (Pageaux 1989, p. 136-137). L’étude des productions théâtrales ou cinématographiques permet de rendre compte de ce travail de l’imaginaire, en son sens productif et politique (Lévêque 2014, p. 7-10). Mais face au regard de l’« Occident », le sujet regardé, orientalisé, a aussi voix au chapitre : on sait que cette voix peut conforter les mécanismes d’oppression ; mais elle peut aussi les déjouer, en sapant le cliché de l’intérieur, voire en s’en emparant pour se le réapproprier. C’est ce travail de l’imaginaire, travail polyphonique et plurivoque, que nous aimerions montrer à l’œuvre lors de cette journée d’études. Nous invitons donc les contributions à s’interroger sur cette circulation à sens multiples, selon une démarche permettant de concevoir l’hybridation comme un processus à double sens, souvent irréductible à un phénomène d’appropriation ou d’acculturation unilatérale.

Sur la base de corpus de productions théâtrales, opératiques, cinématographiques et audiovisuelles de diverses aires culturelles, nous invitons les contributions à s’interroger sur cette circulation à sens multiples et sur le miroitement des regards qui en résulte. Les termes « Orient » et « Occident » sont suffisamment instables pour permettre des acceptions multiples. Nous proposons de restreindre le champ d’étude, d’un côté, aux espaces géographiques qui constituent l’ancienne « route de la soie » (en partant de l’Égypte et de la Turquie pour aller jusqu’à la Chine et au Japon, en passant par l’Iran et l’Inde), parce qu’ils sont très tôt le support d’un discours nourri et le lieu de nombreux échanges ; de l’autre, à une Europe aux contours en perpétuelle redéfinition, parce que la modernité européenne se constitue elle-même en « Occident » au moment même où elle s’affirme. Les contributions se concentreront sur la période moderne et contemporaine, du XVIe jusqu’au XXIe siècle.

La journée d’études s’organisera autour des axes suivants (non exhaustifs) :

Axe 1. Historiciser l’imaginaire, comme une manière de penser le réel prenant place dans un système de représentations permettant de mettre en ordre le présent, afin de mettre au jours les ressorts complexes de la production de sens ;

Axe 2. Élaborer une phénoménologie de la réception où s’interrogent les structures sociales dans lesquelles s’inscrivent les productions théâtrales, cinématographiques ou audiovisuelles, ainsi vectrices de ces représentations, pour comprendre à quels besoins elles répondent ;

Axe 3. Questionner l’articulation entre le plan des réalités sociales et celui des représentations idéologiques ;

Axe 4. Interroger la résurrection des genres traditionnels, qu’elle soit le fait du regard occidental porté sur les pays orientalisés et/ou colonisés ou, dans les pays d’origine, d’institutions officielles qui y trouvent une voie d’affirmation politique, pour confirmer, déjouer ou déplacer le regard de l’« Occident » sur leurs cultures (il faudra alors interroger l’imaginaire dans sa composante politique, comme une voie de légitimation) ;

Axe 5. Analyser les productions artistiques en vue d’en extraire l’idéologie dont elles témoignent, en tant qu’elles traduisent de manière complexe des questions politiques délicates (celles qui informent le discours sur l’Autre), tout en conservant leur spécificité d’artefacts culturels.

—

Date de la journée d’études : 5 décembre 2025 à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Maison de la recherche, salle A2 204 (32).

Les propositions, d’environ 2500 caractères espaces comprises sont attendues pour le 15 juillet 2025, assorties d’une courte bio-bibliographie précisant le titre, le nom, le prénom et le rattachement institutionnel, aux organisatrices (Marie Saint Martin : saintmartin.marie@orange.fr et Fahimeh Najmi : najmi.fahimeh@gmail.com).

Les actes de la journée feront l’objet d’une publication en 2026.

—

Bibliographie indicative

