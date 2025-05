Léon Chestov & Sigmund Freud (Cahiers Léon Chestov)

La relation entre la philosophie existentielle de Léon Chestov et la méthode psychanalytique de Sigmund Freud a suscité un intérêt croissant ces dernières années, notamment à la lumière du regain d’attention porté aux premières femmes psychanalystes, telles que Fania Lovtskaïa (la sœur cadette de Chestov) et Sabina Spielrein. Ce nouvel axe de recherche s’appuie notamment sur la correspondance de Chestov avec Fania Lovtskaïa et Herman Lovtski, où il discute de la philosophie existentielle en lien avec la psychanalyse, ainsi que sur leur longue amitié et correspondance avec Max Eitingon (assistant et collaborateur de longue date de Freud).

Une autre source essentielle pour appréhender le dialogue implicite entre Chestov et Freud est l’article que Benjamin Fondane consacre à Freud dans son recueil La Conscience malheureuse (1936). Fondane y critique la vision résolument athée de Freud telle qu’exprimée dans L’Avenir d’une illusion (1927). Le développement de la pensée psychanalytique existentielle au cours de la seconde moitié du XXe siècle — notamment à travers la Daseinsanalyse de Ludwig Binswanger, jusqu’à la Psychothérapie existentielle d’Irvin D. Yalom — témoigne de la pertinence actuelle de cette problématique comparative.

Bien que Chestov et Freud recourent tous deux à des figures rhétoriques et mythologiques, leurs conceptions de la psyché humaine et des limites de ce que l’on appelle « réalité » sont profondément divergentes. Leurs approches contrastées apparaissent avec netteté dans leurs réflexions respectives sur le rêve et l’exploration littéraire de l’inconscient — par exemple, la référence de Chestov au Rêve d’un homme ridicule de Dostoïevski comparée à la théorie freudienne du complexe d’Œdipe et à son essai Dostoïevski et le parricide.

Ce numéro spécial, consacré aux rapports entre la philosophie de Léon Chestov et la psychanalyse, accueillera des contributions portant sur tous les aspects pertinents de l’histoire des mouvements existentialiste et psychanalytique, ainsi que sur les approches contemporaines — existentielles ou phénoménologiques — de la littérature, de la religion, de la métaphysique ou de la psychothérapie.

Les thématiques suivantes sont proposées à titre indicatif :

· Philosophie existentielle et psychanalyse de 1900 à 1938

· Le recours à la mythologie grecque chez Chestov et chez Freud

· Herméneutique littéraire dans l’oeuvre de Chestov et de Freud

· Chestov et Freud à l’épreuve de Dostoïevski

· Interprétations existentielles et psychanalytiques des fantômes

· L’étrangeté (l’« unheimlich ») dans la pensée existentielle et la psychanalyse

· La mort de Dieu et l’émergence de la psychanalyse

· Nietzsche et la généalogie de la morale : lectures existentielles et psychanalytiques

· Kierkegaard et la répétition

· Les origines et l’évolution de la psychothérapie existentielle : de Binswanger à Yalom

· R.D. Laing et la psychothérapie existentielle

Les propositions de contribution (250 à 300 mots), rédigées en français ou en anglais, accompagnées d’un court CV, sont à envoyer avant le 30 juin 2025 aux adresses suivantes : Marina.Ogden@glasgow.ac.uk Ramona.Fotiade@glasgow.ac.uk

Les auteurs des propositions acceptées seront informés au début du mois de juillet. Les articles complets, d’une longueur maximale de 6 000 mots, devront être envoyés au format Word (Times New Roman), avec des notes de bas de page (pas de notes de fin) et une bibliographie, au plus tard le 1er septembre 2025.

Le numéro publié de la revue sera présenté au Salon de la revue à Paris en octobre 2025.

