Romain Rolland et l/ses femmes (Passau)

Romain Rolland était tout sauf un homme à femmes et pourtant, les femmes ont joué un rôle déterminant dans sa vie et son œuvre. Dans la recherche, en revanche, très peu de chercheur e s se sont jusqu'à présent consacré e s à la relation de Romain Rolland avec l’autre sexe. D’un point de vue biographique et littéraire, l’étude des différentes dimensions de l’importance des femmes dans la vie et l’œuvre constitue un desideratum. Le colloque international souhaite donner une première impulsion à une recherche plus large sur ce thème.

Trois grands axes seront explorés :

Axe biographique

Dès son plus jeune âge, la mère de Romain Rolland, soucieuse de son développement intellectuel et musical, joua un rôle inestimable dans sa vie. Sa sœur fut également très importante pour lui tout au long de son existence. Il entreprit par exemple son voyage en Espagne avec sa mère et sa sœur. Les deux épouses de Romain Rolland, la pianiste Clothilde Bréal (1870-1946) et surtout la poétesse et traductrice franco-russe Marie Koudacheva (1895-1985), qui devint son agent, jouèrent également un rôle éminent à différentes étapes de la vie de l’écrivain. Tout au long de sa vie, Romain Rolland entretint de nombreuses amitiés intellectuelles (épistolaires), parmi lesquelles figuraient notamment Malwida von Meysenbug (cf. Kalinowsky 2016) et Annette Kolb (cf. Saint-Gille 1994), deux femmes qu’il admirait particulièrement.

Le réseau international de Romain Rolland comptait plusieurs femmes engagées sur le plan sociopolitique, ce qui constitue le deuxième grand axe à aborder :

Axe sociopolitique

Pendant la Première Guerre mondiale notamment, Romain Rolland entretenait des relations étroites avec toute une série de femmes plus ou moins importantes qui s'engageaient activement pour la paix d'une part et pour les droits des femmes d'autre part. On peut citer par exemple des autrices internationales telles que la militante française des droits humains Marcelle Capy (1891-1962), la journaliste italienne Rosalia Gwis Adami (1880-1930) ou Ghénia Avril de Sainte-Croix (1855-1939), présidente internationale du Conseil national des femmes françaises (Taricone 2017 ; 2020).

Un texte comme « Antigone éternelle » (1915) témoigne de l’appel lancé par Romain Rolland en faveur du renforcement des droits des femmes. Il en découle le troisième axe de notre réflexion :

Axe littéraire

En effet, on constate une évolution dans l’importance accordée aux personnages féminins au fil de l’œuvre de Romain Rolland. Dans ses premiers romans et pièces de théâtre, les femmes restent toujours en retrait par rapport aux protagonistes masculins ; elles sont néanmoins présentes, ce qui justifie une analyse critique, notamment sous l’angle des études de genre. Comme l’avait déjà relevé Christian Sénéchal (1933), L’Âme enchantée marque un changement de perspective : Annette Rivière, dont le prénom rappelle celui d’Annette Kolb, admirée par Romain Rolland, est la première protagoniste de l’œuvre de l’auteur. Il est toutefois intéressant de noter que, après les premières analyses menées aux États-Unis dans les années 1980/90 (cf. par exemple Trudel-Hart 1979 ; Tournier 1984 ; Henny 1994), ce roman n’a plus fait l’objet que de très peu d’études littéraire ou culturelle.

—

Veuillez envoyer votre proposition de communication de 150 mots maximum + biobibliographie avant le 15 janvier 2026 à Marina Ortrud Hertrampf : marina.hertrampf@uni-passau.de

Une publication des actes du colloque est prévue dans la série « Études Roman Rolland » (AVM Munich). La date limite de soumission des contributions finales est fixée au 1er septembre 2026.

—

Bibliographie sélective

Henny, Mary Wheeler : Romain Rolland and the portrayal of women in L'Ame enchantee, Dissertation, Cornell University, 1994.

Kalinowsky, Wolfgang (éd.) : Une amitié européenne. Romain Rolland et Malwida von Meysenbug. Correspondance 1890-1903, 2016.

Rolland, Romain : « Antigone éternelle », Jus Suffragii (1915), 5.

Saint-Gille, Anne Marie : La vraie patrie c’est la lumière correspondance entre Annette Kolb et Romain Rolland (1915-1936), 1994.

Sénéchal, Christian : Romain Rolland, 1933.

Taricone, Fiorenza : Romain Rolland et le reseau international du pacifisme féminin, 2020.

Taricone, Fiorenza : Romain Rolland pacifista libertario e pensatore globale, 2017.

Tournier, Claude Toussaint (1984) : L’amour, la maternité et la société : point de vue féminin dans L’âme enchantée de Romain Rolland, Dissertation, Northwestern University, 1984.

Trudel-Hart, Louise : L’universe féminin dans L’ame enchantée de Romain Rolland, Master Thesis, McGill University, 1979.