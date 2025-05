Théâtre Océanien / Theatre of Oceania

Appel à publications pour un ouvrage collectif

« Théâtre Océanien »

Cet ouvrage collectif s’inscrit dans le cadre du projet de recherche exploratoire « Théâtre océanien », mené au sein du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) – La Rochelle Université. Il vise à étudier, explorer et analyser les pratiques théâtrales contemporaines en Océanie.

En 2011, la maison d’édition polynésienne Au vent des îles a publié la première anthologie de théâtre autochtone d’Océanie, réunissant cinq pièces récentes d’auteurs originaires de diverses parties de la région, notamment de Nouvelle-Calédonie, des îles Fidji, de Rotuma, d’Hawaï et de Tahiti. Ces pièces donnent à voir la vie de personnages autochtones contemporains, pris entre leur identité et leur culture ancestrales, et une société mondialisée porteuse à la fois de promesses et de désillusions.

Cette initiative éditoriale s’est poursuivie avec la publication en 2018 de Hina, Maui et compagnie, et en 2024 de Oh My! Omai, deux pièces de l’autrice tahitienne Titaua Porcher. Par une forme théâtrale contemporaine, ces œuvres interrogent le lien entre la société tahitienne actuelle et ses mythes fondateurs. Ces projets éditoriaux, qui visent à promouvoir et diffuser le théâtre régional, participent d’une réflexion en cours sur les contours, les spécificités et les thématiques partagées de la littérature océanienne – un espace littéraire émergent, récemment reconnu.

Au-delà de sa dimension littéraire, ce théâtre s’enracine dans différentes traditions orales portées par les cultures autochtones de la région. Il puise dans des pratiques performatives profondément liées aux récits insulaires et aux mythologies. Pour comprendre pleinement ce théâtre régional, il est nécessaire de prendre en compte d’autres formes performatives océaniennes, telles que l’orero polynésien, les épopées iko-iko des Sama-Bajau, ou encore le hula hawaïen.

D’un point de vue méthodologique, il peut être pertinent, comme le suggère Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires), de revenir à l’étymologie grecque du mot « théâtre » et de le concevoir comme un « événement ontologique (…) de perception d’entités éphémères et poétiques » (Dubatti, 2012 : 34). Ce cadre théorique permet d’englober l’ensemble des disciplines performatives dans une approche méthodologique souple, dépassant ainsi la division traditionnelle entre études théâtrales et études de la performance.

Dans cette perspective épistémologique, le projet de publication collective Théâtre océanien propose un panorama des pratiques théâtrales et performatives contemporaines dans la région. L’objectif est de mettre en lumière les thématiques récurrentes, les formes esthétiques et les influences croisées, tout en respectant la richesse de la diversité culturelle océanienne. De plus, nombre de régions d’Océanie étant encore aujourd’hui des territoires ou d’anciens territoires de puissances européennes ou anglo-saxonnes, cette publication souhaite également interroger l’impact des conventions dramatiques occidentales — tels que les modèles théâtraux importés, les personnages stéréotypés ou la scénographie — sur les pratiques locales.

Thématiques

Identité culturelle et hybridité – Tensions entre l’héritage ancestral océanien et la modernité mondialisée.

Mythe et oralité – Réinterprétation des mythes traditionnels océaniens et des pratiques orales sous des formes performatives.

Expression littéraire et performative océanienne – Reconnaissance d’une identité littéraire et théâtrale régionale.

Influences coloniales et postcoloniales – Impact des modèles théâtraux occidentaux et de la domination culturelle sur le théâtre océanien.

Diversité culturelle en Océanie – Mise en valeur à la fois de l’unité et de la diversité des cultures régionales dans le théâtre océanien.

Préservation, valorisation et reconnaissance – Conservation du patrimoine théâtral et performatif océanien.

Ligne éditoriale

Cet appel à chapitres présente les exigences de soumission pour les articles destinés à être publiés par BRIN Publisher, la division officielle en libre accès de l’Agence indonésienne pour la recherche et l’innovation (BRIN).

Les articles doivent être rédigés en anglais et ne pas dépasser 5000 mots, références comprises. Les soumissions doivent être au format .docx, en Times New Roman, taille 12 points, avec un interligne de 1,5, et respecter le style de citation Chicago auteur-date.

Chaque soumission doit comporter une page de titre mentionnant : le titre de l’article, le nom de l’auteur, son affiliation académique, un résumé de 200 mots ainsi que des mots-clés.

Les auteurs sont invités à structurer clairement leur chapitre, avec des sections distinctes et à utiliser une police en gras (16 pt) pour les titres principaux, et en italique (14 pt) pour les sous-titres.

Pour les autres consignes de mise en forme, veuillez vous référer au modèle de chapitre disponible ici : Springer Manuscript Preparation Guidelines.

La date limite de soumission est le 30 septembre 2025. Les articles doivent être envoyés à : dwi.winarsih@univ-lr.fr, chandra.nuraini@univ-lr.fr, yanu005@brin.go.id, cecile.chantraine_braillon@univ-lr.fr, titaua.porcher@upf.fr

Bibliographie

Marion Bertin and Garance Nyssen. “Pause littéraire océanienne – Un premier aperçu.” Casoar, March 31, 2021. https://casoar.org/2021/03/31/litterature-pacifique/.

Dubatti, Jorge. Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica. Buenos Aires: Ediciones Atuel, 2012.

Apio, Alani, Valérie Gobrait-Tuaiva, Nicolas Kurtovitch, Pierre Gope, Larry Thomas, Vilsoni Hereniko, Teresia Teaiwa, et Sonia Lacabanne. 2011. Théâtre océanien: anthologie : théâtre. Pirae, Tahiti, Polynésie française: Au vent des îles éd., DL 2011.

Chatti, Mounira, Nicolas Clinchamps, et Stéphanie Vigier, dir. Pouvoir(s) et politique(s) en Océanie. Actes du XIXe colloque CORAIL. Paris-Budapest-Torino : L’Harmattan, coll. Portes océanes, 2007.

Pfersmann, Andréas, et Titaua Porcher, dir. Littérature et politique en Océanie. Numéro spécial 37, 2019. ISSN 0110-7380. ⟨hal-02556307⟩.