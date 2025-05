Les théories critiques à l’épreuve des arts plastiques. Colloque en hommage à Valérie Arrault (Montpellier)

Colloque – 15 et 16 octobre 2025 – Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRA21 (EA4209)

Les théories critiques à l’épreuve des arts plastiques.

Colloque en hommage à Valérie Arrault

Tout artiste à l’œuvre trouve devant lui – c’est-à-dire aussi en lui – un monceau d’images, de représentations imaginaires, d’objets culturels et de produits audiovisuels dont il aura pour tâche de se déprendre, ne serait-ce que partiellement, afin de trouver son langage propre. C’est la raison pour laquelle la recherche en arts plastiques impose de prendre en compte les acquis des sciences sociales afin de ménager un écart vis-à-vis du donné socioculturel, et de faire un détour par la théorie afin que l’artiste puisse situer sa pratique personnelle au regard des dynamiques dominantes du monde contemporain. Ou pour le dire avec Adorno : « la liberté présume la connaissance consciente des processus qui causent la non-liberté ainsi que la force de résister » (Theodor W. Adorno et alii, Studien zum autoritären Charakter, Suhrkamp-Verlag, Francfort, 1973, p. 372).

Tout au long de sa carrière, des années 1980 à aujourd’hui, Valérie Arrault a travaillé à cet aller-retour permanent de la pratique artistique à la théorie, en privilégiant les aspects critique et poïétique de la recherche en arts plastiques, puisant ses outils dans la sociocritique d’Edmond Cros et Pierre Zima, dans la poïétique de Paul Valéry et de René Passeron, dans la théorie critique de l’Ecole de Francfort, ainsi que chez les auteurs dits « technocritiques ».

Elle-même diplômée de l’Ecole Boulle, artiste peintre et photographe, Valérie Arrault s’est intéressée aussi bien à l’art moderne et contemporain qu’à l’architecture ou aux jeux vidéo, tout en montrant comment la dissolution des frontières et des hiérarchies en arts (beaux-arts/arts appliqués, arts majeurs/arts mineurs, culture légitime/culture de masse) pouvait faire le lit du néolibéralisme, la mythologie libertaire des contre-cultures servant par exemple fréquemment de carburant idéologique au capitalisme le plus débridé.

C’est à l’œuvre théorique de Valérie Arrault que ce colloque souhaite donc rendre hommage, en proposant à des chercheurs de toutes disciplines, mais intéressés à la chose artistique dans toutes ses dimensions, de reprendre les concepts qui ont été au centre de ses travaux : kitsch, narcissisme, utopie, industrie culturelle, homologies structurales, non-conscient culturel, etc.

Deux axes de réflexions sont proposés aux participants :

- Le premier consisterait à examiner la fécondité des concepts développés par Valérie Arrault, dans une perspective épistémologique de croisement avec d’autres disciplines telles que l’esthétique, la sociologie de l’art, les études filmiques, littéraires ou théâtrales, les sciences de l’information et de la communication, etc. Un tel examen se fera toutefois sous condition : contre tout émiettement du savoir, et contre l’oubli du facteur socio-économique dans la production de l’idéologie dominante, Valérie Arrault n’a de cesse de souligner, dans le sillage de l’école lukácsienne, l’importance méthodologique de la catégorie de la totalité. Avec, en fond, une question : qu’est-ce qu’une attitude authentiquement critique dans l’étude des œuvres, des mouvements, des processus de création ?

- Le second consisterait à prolonger l’élan des concepts travaillés par Valérie Arrault sur le plan de l’analyse des pratiques artistiques contemporaines. Dans une perspective de création-recherche, ces pratiques peuvent êtres celles des participants au colloque eux-mêmes, dans une logique d’élucidation par l’artiste-chercheur de ses choix en termes de médiums, de procédés et procédures, de messages. Autrement, elles peuvent être celles qui sont identifiables dans le périmètre défini par les institutions artistiques dominantes (c’est-à-dire les musées, les écoles des beaux-arts, la presse spécialisée et le marché de l’art financiarisé), ou encore dans le champ plus large de la création actuelle, qu’elles se présentent ou non comme contestataires.

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication comprendront un maximum de 300 mots. Celles-ci devront joindre le titre de la communication, et une brève notice bio-bibliographique précisant l’institution d’attache.

Les propositions devront être envoyées à l’adresse suivante : patrick.marcolini@umpv.fr avant le 2 juin 2025.

—

Comité scientifique et d’organisation :

Emmanuelle Jacques (arts plastiques, UMPV)

Patrick Marcolini (philosophie de l’art, UMPV)

Karine Pinel (arts plastiques, UMPV).