Femmes illustres, femmes infâmes: la réputation féminine en France, 1550-1750 (Montpellier)

Programme

Lundi 2 Juin

9h Accueil des participantes et participants.

9h10 Mot d’ouverture par Florence March, directrice de l’IRCL.

9h15 Introduction générale par le comité d’organisation.

Première Session. Normes et usages de la réputation féminine

Présidence de séance : Aurélie Bonnefoy (IRCL)

9h30 Philippe Gambette (Université Gustave Eiffel) et

Delphine Amstutz (Sorbonne Université) :

« Étude lexicographique de la notion de réputation aux XVIe et XVIIe siècles dans les textes normatifs ».

10h Nathalie Freidel (Université Wilfrid Laurier de Waterloo, Canada) :

« Un regard féminin sur la réputation : la leçon de Sévigné ».

10h30 : Discussion et pause.

Deuxième session : Réputation féminine et accès au savoir

Présidence de séance : Derval Conroy (University College de Dublin, Irlande)

11h15 Ioana Manea (Université Ovidius de Constanța, Roumanie) :

« La réputation de lady Jane Grey dans La Gallerie des Femmes Fortes de Pierre Le Moyne (1647), entre “la philosophie n’a point de sexe” et l’héroïsme chrétien et aristocratique ».

11h45 Caroline Trotot (Université Gustave Eiffel) :

« Sexe, réputation et savoir : L’Agnodice de Catherine Des Roches ».

12h15 Adrienne Petit (Université de Lille) :

« Défendre l’honneur des femmes : le champion des femmes dans la querelle de l’Alphabet ».

12h45 : Discussion et pause méridienne.

Troisième session. Réputation des femmes, droit et diffamation

Présidence de séance : Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry)

14h30 Karine Abiven (Sorbonne Université) :

« La chanson, une survivance de la preuve orale pour discréditer les femmes (1640-1750) ? ».

15h Sihem Kchaou (Université de la Manouba, Tunisie) :

« La construction de la réputation féminine dans les factums des XVIIe et XVIIIe siècles ».

15h30 Edwige Keller-Rahbé (Université Lumière Lyon II) et

Michèle Rosellini (ENS de Lyon) :

« Le cas Ulrich : un catalyseur de diffamation ».

16h : Discussion & fin de la première journée.

—

Mardi 3 Juin

8h45 Accueil des participantes et participants.

Quatrième Session. Troubles dans le genre : femmes fortes & amazones

Présidence de séance : Jérôme Laubner (Université de Montpellier Paul-Valéry)

9h Cinthia Meli (Université de Genève, Suisse) :

« L’Amazone et la Sainte. La mémoire de la Fronde dans trois oraisons funèbres (1663-1684) ».

9h30 Marie Raulier (Université de Bâle, Suisse) :

« Se forger une réputation d’Amazone : les vies d’Alberte-Barbe de Saint-Balmont et de Catherine Meurdrac de La Guette ».

10h : Discussion et pause.

Cinquième Session. La galanterie en question : réputations équivoques

Présidence de séance : Michèle Rosellini (ENS de Lyon)

10h45 Coraline Renaux (Sorbonne Université) :

« La cocue est-elle un cocu comme un autre ? Penser la réputation de la femme trompée dans La Cocue imaginaire de Donneau de Visé (1660) ».

11h15 Mathilde Laporte (Université Lumière Lyon II) :

« La bonne réputation des “dames galantes” dans les mémoires de Brantôme, ou l’art de la dissimulation ».

11h45 : Discussion et pause méridienne.

Sixième Session. Réputation féminine et profession

Présidence de séance : Evelyne Berriot-Salvadore (Université de Montpellier Paul-Valéry)

14h Zoé Weil (Sorbonne Université) :

« Louise Bourgeois, sage-femme (1563-1636) : un prestige professionnel instable négocié par l’écriture ».

14h30 Romain Facchini (Aix-Marseille Université) :

« Sans réputation, point de commerce ? Approches structurelles de la vie des femmes marchandes à Marseille au XVIIIe siècle ».

15h : Discussion et pause.

Première table-ronde. La réputation des femmes de théâtre

Modération : Marie-Noëlle Ciccia (Université de Montpellier Paul-Valéry)

− Nathanaël eskénazy (Université de Montpellier Paul-Valéry) :

« Légitimer, se légitimer : l’exemple de quelques femmes dramaturges à l’époque classique (Marie-Ange Barbier, Catherine Bernard, Madeleine-Angélique de Gomez) ».

− Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre) et

Charline Granger (CNRS, IRCL) :

« La réputation des comédiennes de la Comédie-Française à la lumière des archives de la troupe ».

− Coralie Fenin (IRCL) :

« Comédiennes, spectatrices, dédicataires au XVIIe siècle : la réputation féminine comme agentivité ».

16h30 : Discussion et fin de la journée.

—

Mercredi 4 juin

8h45 Accueil des participantes et participants.

Septième Session. Réputation féminine, pratiques littéraires et publication

Présidence de séance : Nicole Pellegrin (IHMC, CNRS)

9h Mathilde Bombart (Université Lumière Lyon II) :

« Gagner un prix de poésie au XVIIe siècle : un vecteur de notoriété pour les autrices ? ».

9h30 Élise Legendre (Sorbonne Université) :

« “Je ne vois point mon nom placé” : asseoir sa réputation de poétesse par l’écrit au XVIIe siècle ».

10h : Discussion et pause.

Seconde table-ronde : La réputation des femmes en religion

Modération : Éléna Guillemard (Université de Montpellier Paul-Valéry)

− Silvia Boraso (Université de Venise, Italie) :

« Femmes de foi, femmes infâmes : réputation et dévotion chez les mères supérieures de la Visitation ».

− Sabria Chebli (IRCL) :

« Réputation et espace conventuel : le cas d’Angélique de Saint-Jean au monastère de Port-Royal ».

− Clément Duyck (Université Paris-Est Créteil) :

« Jeanne Guyon sainte protestante ».

− Antoinette Gimaret (Université de Limoges) :

« Le cas Marie des Vallées : construction et déconstruction d’une réputation de sainteté au XVIIe siècle ».

− Nicole Pellegrin (IHMC/ENS Paris) :

« La mémoire savante des abbesses de Sainte-Croix-de-Poitiers ».

− Chiara Rolla (Université de Gênes, Italie) :

« Stratégies de moniales, ou de la construction de l’ethos de la religieuse illustre, forte et sainte. Le cas de la Vie de la vénérable Mère Marie-Marguerite Balland (1612-1707)».

12h30 : Discussion et pause méridienne.

Huitième Session. Réputation féminine dans le temps long : réception et postérité

Présidence de séance : Éliane Viennot (Université de Saint-Étienne)

14h15 Mathilde Bernard (Université Paris Nanterre) :

« “Cette tache à ma réputation” : la faiblesse de Catherine de Bourbon (1559-1604) et la fabrique du personnage galant ».

14h45 Claire Chatelain (CNRS, Centre Roland Mousnier) :

« La transmission de la réputation d’une génération à l’autre ».

15h15 Agnès Cousson (Université de Bretagne Occidentale) :

« Louise de La Vallière : de l’opprobre à l’admiration ».

15h45 : Discussion et clôture du colloque.

—

Comité d’organisation

▪ Delphine Amstutz (Sorbonne Université, CELLF, IUF)

▪ Aurélie Bonnefoy (IRCL)

▪ Catherine Pascal (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

▪ Léo Stambul (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

—

Colloque organisé avec l’aide de Vanessa Kuhner-Blaha et Christelle Ripoll

et grâce au soutien de l’IRCL (Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge classique et les Lumières, UMR 5186 – CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, Ministère de la Culture), de l’IUF (Institut universitaire de France), du Conseil Scientifique (Université de Montpellier Paul-Valéry), du CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises, UMR 8599 – Sorbonne Université, CNRS), du FIR (Fonds d’intervention pour la Recherche – Sorbonne Université) de l’École doctorale III (Littératures françaises et comparée, ED 19 – Sorbonne Université), du département de Lettres modernes (Université de Montpellier Paul-Valéry), de l’UFR 1 (Université de Montpellier Paul-Valéry).

Contact : ircl@univ-montp3.fr