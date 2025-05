La représentation de la chasse dans la littérature et le cinéma québécois (American Review of Canadian Studies)

À la suite de la publication dans les pages de la revue Voix Plurielles du numéro thématique "Entre proie et prédateur : un récit de chasse dans la littérature québécoise?", sous la direction de Julien Defraeye et Scott Powers, nous souhaitons publier un second numéro thématique complémentaire sur la représentation de la chasse dans la littérature ou le cinéma québécois. Ces dernières années, la parution du roman Un homme et ses chiens de Marc Séguin (2022) et des films Arsenault et fils de Rafaël Ouellet (2022) et Jour de chasse d'Annick Blanc (2024) tendent à montrer que les enjeux entourant la pratique de la chasse reviennent en tant que thématique dans les oeuvres littéraires et cinématographiques québécoises contemporaines.

Ayant exploré la représentation de la chasse dans l'œuvre de Marc Séguin, dans La Rage (1995) de Louis Hamelin et dans La contemplation du mystère (2021) d'Albéric Aurtenèche lors d'une séance consacrée à la cynégétique qui a eu lieu au colloque de l'APLAQA à Halifax en octobre 2024, nous souhaitons recevoir des propositions d'articles (10-20 pages, double interligne) sur cette thématique afin de poursuivre et d'approfondir la réflexion entamée par Julien Defraeye et Scott Powers.

La publication de ce second numéro thématique sur la chasse dans la littérature ou le cinéma québécois est prévue pour 2026 dans les pages de la revue American Review of Canadian Studies.