Transfuges/translingues : face à la langue (Orléans)

Programme provisoire

Transfuges/translingues : face à la langue

Médiathèque d’Orléans, 13 juin 2025

À partir de 9h15 : accueil et petit-déjeuner

9h45-10h00 : mot d’ouverture et introduction

Sara De Balsi - CY Cergy Paris Université

Biagio Ursi - Université d’Orléans

Laélia Véron - Université d’Orléans

10h00-12h15

PANEL 1

Présidence : Lotfi Abouda (Université d’Orléans)

10h-10H30 : Luisa Montes Villar (Université de Grenade), Hétérolinguisme et mémoire de l’exil chez les écrivains·e·s français·e·s d’origine espagnole

10H30-10h45: discussion

10h45-11h15 : Elodie Wynar (Ambassade de France au Cambodge), Représentations du khmer dans 80 mots du Cambodge de Jean-Baptiste Phou : du regard distancié à la mise en scène érudite de la langue

11H15-11H30: discussion

11h30-12h00: Valeria Marino (Université de Turin), Poésie, expérimentation et plurilinguisme : postures et imaginaires linguistiques dans les œuvres de Ryoko Sekiguchi et Etel Adnan

12h-12h15: discussion

12h15-13h30 : déjeuner

13h30-15h

PANEL 2

Présidence: Nicolas Aude (Sorbonne Université)

13h30-14h : Nathalie Borgé (Université Sorbonne Nouvelle), Face à la langue dans des situations de diglossie ou de plurilinguisme : entre textes littéraires et métadiscours

14h-14H15: discussion

14h15-14h45: Debora Sciolla (Université d’Udine), L’hybridité en héritage : le cas du transfuge de classe « intranger ».

14h45-15h00: discussion

15h00-15h30

Pause café

15h30-17h00

PANEL 3

Présidence: Laélia Véron (Université d’Orléans)

15h30-16h00 : Clara Cini (Sorbonne Université) et Clémence Jaime (Université Lyon 3), « Brûler les frontières1» linguistiques : du récit de soi à la narration collective dans Souvenirs d’un futur radieux de José Vieira

16h00-16h15: discussion

16h15-16h45 : Laurent Pagès (Sorbonne Université), « Une passeuse de langues, une ignoreuse de frontières ». Trajectoire de transfuge/translingue et discours sur la langue dans Pour qui je me prends de Lori Saint-Martin

16h45-17h00: discussion

17h00: mot de clôture.

—

Image : Kenneth Blom, Silence 3, 2006. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

La journée d'étude aura lieu en modalité hybride. Si vous souhaitez participer en ligne, écrivez-vous et nous vous enverrons le lien.