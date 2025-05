Les corps vivants, vécus et représentés en Méditerranée #3C - CORPS. COSMOS. CORSE (Corte)

Ce colloque international, organisé par le Laboratoire CNRS LISA (Lieux, Identités, eSpaces, Activités) de l’Université de Corse, en partenariat avec la revue CORPS (Ed CNRS) co-dirigée par le professeur Bernard Andrieu, propose une réflexion interdisciplinaire sur le corps via une mise en synergie des corps vivants, vécus et représentés en Corse et en Méditerranée. Il s’inscrit dans les recherches contemporaines en sciences humaines — anthropologie, philosophie, littérature, histoire, géographie, arts et études culturelles, sciences du sport — qui explorent le spectre des relations sensibles et symboliques entre corps et milieu, s'étendant de la fusion à la disruption.

Dans cette perspective, le corps n'est pas seulement une entité fonctionnelle, mais le lieu vivant où se conjuguent expérience, perception et interaction. Il se révèle comme le point d'ancrage fondamental par lequel se tissent simultanément subjectivité, altérité, environnement et systèmes symboliques. Le concept d’écologie corporelle[1] invite à analyser les dynamiques de l’ajustement, de la résistance, de la transformation et de la recomposition du corps dans le flux constant des environnements sociaux, naturels et imaginaires, soulignant ainsi son caractère vécu et en perpétuel devenir. Les concepts de cosmose (intégration, harmonie, continuité du corps avec le milieu d’existence) et de dismose (déséquilibre, écart, conflit du corps avec le milieu d’existence)[2] structurent cette approche, permettant de rendre compte des dynamiques de régulation, de tension ou de réinvention du rapport au monde.

Durant le colloque, les intervenants aborderont ces phénomènes, selon une perspective diachronique et diatopique, en Corse et en Méditerranée. Ils tâcheront d’explorer le lien des Corses et des Méditerranéens à « leur terre » et leur mode existentiel d’habiter leur environnement, tant à travers leur culture traditionnelle et son maillage symbolique que dans leurs réactions à la mondialisation.

Conception phénoménologique du corps

Au fondement de ce colloque se trouve une conception phénoménologique du corps, envisagé comme le lieu premier de l’expérience vécue et l’unité intégrante de l’expérience, où tout se conjugue sans rupture nette entre le sujet et le monde. La philosophie phénoménologique, d’Edmund Husserl à Maurice Merleau-Ponty, a montré que le corps humain possède une double dimension irréductible : il est à la fois objet physique dans le monde et sujet incarné qui éprouve ce monde. « Le corps propre est dans le monde comme le cœur dans l’organisme » écrit Merleau-Ponty. Par cette célèbre analogie, il souligne que le corps et le monde forment un tout indissociable : le corps propre est inséparable du milieu dans lequel il s’immerge et qu’il contribue à révéler. Il est le centre existentiel à partir duquel un sujet humain fait l’expérience du réel.

Partant de ce constat, les travaux contemporains de Bernard Andrieu introduisent une perspective écologique pour penser le rapport corps-monde. Andrieu propose le concept d’écologie corporelle comme « principe de constitution des relations entre le corps et le monde ». L’écologie corporelle étudie comment le corps vivant apprend, ressent, intègre, s’adapte et réagit à son environnement. Dans cette optique, le corps n’est pas seulement situé dans un contexte, il est lui-même un écosystème en interaction constante avec le monde.

Ainsi, le corps apparaît comme un lieu de convergence, où se tissent simultanément le vécu subjectif, les dynamiques écologiques et les constructions culturelles.

Ce colloque ambitionne de développer une réflexion rigoureuse et novatrice sur le corps en Méditerranée. Il invite les chercheurs de toutes disciplines concernées à concevoir le corps comme une entité vivante intégrant le sujet à son milieu, afin d’éclairer, sous un nouveau prisme, les interactions entre expériences corporelles, représentations, environnement et cultures méditerranéennes.

Axes thématiques pour les propositions de contributions :

Axe 1 : Corps et environnements méditerranéens

Objectif : examiner comment le corps interagit avec son environnement – qu’il soit naturel ou urbain – en mettant l’accent sur la territorialité et l’écologisation du corps. Cet axe offre une lecture interdisciplinaire des échanges sensoriels, sensibles et symboliques, entre pratiques et environnement.

Thématiques à explorer :

Interactions écologique et corporelle : approches de pratiques telles que l'agriculture, la pêche, la chasse ou de réponses aux enjeux de pollution et de traitement des déchets. Comment le corps se fait acteur sensible dans l’utilisation et la transformation des milieux méditerranéens en ne se limitant pas à une action fonctionnelle, mais en intégrant des dimensions affectives, historiques, politiques et culturelles.

Territorialités et inscription spatiale du corps : étudier la manière dont le corps se construit dans des espaces particuliers qu'ils soient urbains, villageois ou ruraux : explorer les formes d’inscription corporelle dans ces espaces par ancrage ou mobilités et examiner les tensions qui peuvent naître des interactions entre expériences sensibles, dispositifs culturels et politiques territoriales tout en abordant leurs dimensions historiques, sociales et culturelles. Les notions de dismose et de cosmose peuvent éclairer les disparités et recompositions qui jalonnent les vécus de la spatialité.

Écologie du soin et santé : le bien-être et la santé résultent d'une co-construction entre le corps, l’environnement et la société. Dans cette perspective, une approche écosystémique de la santé et des soins dans l’aire méditerranéenne met l'accent sur les interactions dynamiques entre les individus et leur environnement. Par ailleurs, elle présente une vision globale et interconnectée des dimensions physique, psychique, sociale et environnementale de la santé. Elle explore les savoirs et les pratiques traditionnel(le)s et contemporain(e)s du soin ainsi que les tensions entre médecine savante, savoirs populaires et écologie du soin. Enfin, elle analyse comment, dans un contexte méditerranéen, l’environnement influe sur le bien-être corporel, la vulnérabilité – vieillesse, maladie, handicap, état de nourrisson et petite enfance – et la résilience du corps souffrant.

Axe 2 : Représentations et expériences sensorielles et sensibles du corps

Objectif : Découvrir comment le corps est pensé, dit, écrit et vécu en tant qu’acteur d’expressions sensorielles, sensibles, esthétiques et identitaires, au sein des cultures méditerranéennes.

Thématiques à explorer :

Corps, naturisme et nudité : le naturisme valorise une relation harmonieuse entre le corps, et la nature, en prônant l'acceptation de soi et la liberté corporelle dans un cadre respectueux de l'environnement. Il déconstruit les normes sociales de pudeur liées à la nudité, favorisant un rapport apaisé au corps et une approche écologique du bien-être.

La nudité peut aussi être perçue comme un symbole de pureté, de vérité ou de connexion avec le divin. Dans certaines sociétés, elle est perçue comme une expression de spiritualité, tandis que dans d'autres, elle est associée à l'intimité ou à la transgression. Qu’en est-il dans les sociétés méditerranéennes ?

Les réflexions autour de la nudité exploreront ses liens spécifiques à la nature, à l’espace, au regard et à l’altérité. Les approches pourront être historiques, philosophiques, sociologiques ou esthétiques. La nudité sera appréhendée comme modalité d’inscription dans le monde, comme pratique de liberté ou de rupture, comme geste politique ou comme expérience sensible du rapport au vivant (par exemple : le naturisme ou des performances artistiques ou des danses rituelles en pleine nature).

Imaginaire corporel et langages de l’écriture : étudier comment la littérature, la poésie, le graffiti, les dynamiques langagières, les métaphores corporelles, et autres formes d'expression verbale et visuelle traduisent le corps comme lieu de mémoire, d’émotion, de critique sociale ou d’identité.

Expériences sensorielles et médiations culturelles : Analyser le corps en tant que médium d’expériences sensorielles – le toucher, la vue, le mouvement – et explorer comment ces sensations façonnent les récits individuels et collectifs en Méditerranée.

Axe 3 : Corps, pratiques artistiques et rituels

Objectif : explorer comment le corps se mobilise dans les dispositifs artistiques, performatifs et rituels, en le considérant à la fois comme support de création et comme vecteur d’engagement social, politique et/ou spirituel.

Thématiques à explorer :

Pratiques artistiques et esthétiques somatiques : étudier des créations contemporaines – en danse, théâtre, performance, musique, chant, en arts plastiques, numériques et du cirque ou en pédagogie artistique – qui réinventent les capacités expressives du corps et questionnent ses potentialités. L'analyse portera sur les gestes, les esthétiques, les imaginaires du corps en scène ainsi que sur les procédés où le corps devient à la fois médium, langage et lieu d’émancipation.

Corps et cinéma méditerranéen : explorer les représentations du corps dans le cinéma méditerranéen (et plus largement dans la production audiovisuelle), leurs impacts sur l’imaginaire collectif et leur rôle dans le questionnement des normes esthétiques et sociales. Analyser les affects éprouvés par les spectateurs ainsi que les dispositifs d’images façonnant leurs perceptions et visions. Les communications pourront, en outre, prendre la forme d’analyses filmiques, d’études de réception ou de réflexions sur les dispositifs cinématographiques mettant en jeu le corps dans son environnement, ses expressions et ses émotions.

Cosmos, cosmogonie et transcription corporelle : les cosmogonies fournissent le cadre symbolique de nombreux rituels qui les mettent en corps. Cette transcription corporelle de l’ordre cosmique dans les rites permet aux individus et aux communautés de se positionner dans l’univers, de se connecter au cosmos et d’inscrire leur vécu humain avec une dimension spirituelle.

À travers des rituels – tels que les rites funéraires, les pratiques religieuses et magiques, les fêtes ou encore les jeux traditionnels – il est possible d’étudier l’inscription du corps dans des logiques de transmission gestuelle, de mémoire rituelle et d’incarnation de la cohésion sociale et de son lien avec l’écosystème environnant, dans les communautés méditerranéennes.

—

Ces axes thématiques en favorisant le dialogue entre disciplines et en ouvrant des perspectives nouvelles sur l’interconnexion du corps, des environnements et des cultures, offrent un cadre propice à une appréhension du corps dans l’aire méditerranéenne.

Il serait, cependant, enrichissant que des contributions établissent des ponts entre ces axes. De plus, l’intégration de perspectives historiques pourrait montrer comment les expériences et la symbolique du corps ont évolué. Enfin, des analyses interrogeant les enjeux contemporains (globalisation, migrations, changements écologiques, mort des grands récits) et leur impact sur la corporéité en Méditerranée permettraient une approche novatrice et actualisée.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (2500 à 3000 signes, espaces compris), accompagnées d’une notice bio-bibliographique, sont à envoyer jusqu’au 15 novembre 2025 inclus. Elles seront évaluées par le comité scientifique.

Les auteurs dont les propositions auront été retenues devront remettre un article complet pour le 10 janvier 2026 afin de pouvoir participer au colloque. La remise des versions finalisées en vue de la publication interviendra entre février et juin 2026. Une charte d’édition sera transmise aux auteurs.

Une sélection d’articles issus du colloque fera l’objet d’une publication dans la revue CORPS, numéro spécial prévu au premier semestre 2027.

Le colloque se tiendra à Corte, à l’Université de Corse Pasquale Paoli, les 10, 11 et 12 février 2026.

Propositions à envoyer jusqu’au 15 novembre 2025 inclus à l’adresse :

benedetti_d@univ-corse.fr

—

Responsable scientifique :

Davia Benedetti

Comité scientifique :

Andrieu Bernard, PR, Université Paris Cité. Chercheur ass. Univ. Corse.

Benedetti Davia, MCF, Université de Corse.

Gherardi Eugène, PR, Université de Corse.

Landron Fabien, MCF, Université de Corse.

Quenot Sébastien, MCF HDR, Université de Corse.

UMR CNRS LISA

Comité organisateur :

Alliti Pascal, Ingénieur d’étude, Université de Corse.

Aragni Lesia, Ingénieur d’étude, Université de Corse.

Benedetti Davia, MCF, Université de Corse.

Landron Fabien, MCF, Université de Corse.

Mamino Fabrice, Ingénieur d’étude, Université de Corse.

Mattei Andrea, Ingénieur d’étude, Université de Corse.

Miniconi Louise, Ingénieur d’étude, Université de Corse.

UMR CNRS LISA – Centre Culturel Universitaire

Partenaires :

Institut des sciences du sport-santé de Paris - I3SP, Université Paris Cité.

Revue Corps – CNRS édition.

Chaire Unesco devenir en Méditerranée.

Centre Culturel Spaziu Natale Luciani, Université de Corse.

—

[1] Andrieu, B. (2009-2011). L’écologie corporelle (4 tomes). Biarritz : Atlantica.

[2] Andrieu, B. (2017). Se fondre dans la nature : Figures de la cosmose – Cosmotique 1. Montréal : Éditions Liber.