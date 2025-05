Enseigner les langues, les lettres et les arts aujourd’hui à l’Université : défis, enjeux et perspectives (Djerba, Tunisie)

Université de Sfax

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

L’Ecole doctorale en Lettres, Arts et Humanités (EDLAH, ED08FLSHS01)

En collaboration avec

Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie (LARIDIAME, LR18ES23)

et avec le concours de l’Institut Français de Tunisie

Enseigner les langues, les lettres et les arts

aujourd’hui à l’Université : défis, enjeux et perspectives

Colloque international

4-5 et 6 septembre 2025

Les disciplines que sont les langues, les lettres et les arts occupent une place importante au sein de l’université depuis la réforme de 1960, en tant que vecteurs d’apprentissage, de transmission culturelle, d’ouverture à l’altérité, de formation à la pensée critique et à la créativité. Pourtant, elles sont aujourd’hui confrontées à des défis multiples qui interrogent à la fois leur légitimité, leurs méthodes d’enseignement, leurs programmes et leurs finalités.

L’université contemporaine évolue dans un contexte de globalisation, de numérisation des savoirs, de pressions économiques et de réformes curriculaires, souvent marquées par une logique utilitariste. Dans ce paysage, comment valoriser des disciplines parfois perçues comme "non rentables", tout en affirmant leur rôle essentiel dans la formation des étudiants ainsi que des citoyens et des esprits critiques ? Des étudiants en art, en gestion, en économie, en didactique, en mathématiques, en informatique, en sciences physiques, chimiques, économiques, médicales, paramédicale, etc. n’ont-ils pas besoin d’une bonne maitrise du français et de l’anglais pour poursuivre leurs études ou pour rédiger une lettre ou un rapport dans le cadre de leurs futures activités professionnelles ? Quelle place devrait occuper les langues dans les facultés et les instituts scientifiques et les sciences dans les facultés des lettres, des sciences humaines et des arts ? Comment développer les compétences transversales et répondre à des besoins sociétaux ? Comment permettre aux étudiants d’acquérir un savoir et un savoir-faire qui assurent leur adaptation rapide au marché du travail ? Comment intégrer des outils numériques, favoriser l’individualisation des parcours et la prise en compte des différences culturelles et linguistiques ?

Ce colloque invite chercheurs, enseignants, artistes, doctorants et acteurs de l’enseignement supérieur à interroger les formes, les contenus et les finalités de ces enseignements de l’époque contemporaine. Il s’articulera autour de ces axes :

- Héritages et mutations universitaires

- Pédagogies et innovations

- Corpus

- Public et finalités de l’enseignement

- Les humanités et les nouvelles formes du vivre-ensemble

- Interdisciplinarité et transversalité.

—

Les propositions de communication (titre et résumé), d’environ une demi-page accompagnées d'une courte notice biographique sont à envoyer uniquement par voie électronique avant le 31 juin 2025 à l’adresse suivante : mustapha.trabelsi@flshs.usf.tn

Les notifications d’acceptation seront envoyées à partir du 15 juillet 2025.

—

Inscription :

Les frais de participation (avec hébergement de 3 nuitées dans un hôtel 4*à Djerba) :

350 euros pour les non-Maghrébins

550 dinars TND pour les Maghrébins

Frais de participation (sans hébergement) : 250 dinars TND pour les Maghrébins

Les frais d’inscription sans hébergement couvrent les pauses café, le déjeuner et le pack du colloque (y compris les activités culturelles et artistiques).

Le déplacement restera à la charge des communicants.

—

Comité scientifique

Giovanni Agresti (AUF Maghreb)

Mehmet Ali Akinci (Université de Rouen Normandie)

Mourad Bahloul (Université de Sfax)

Kawther Ben Abdallah (Université de Besançon)

Stéphane Chaudier (Université de Lille)

Arselène Ben Farhat (Université de Sfax)

Jamil Chaker (Université de Tunis)

Najiba Chkir (Université de Sfax)

Mohamed Embarki (Université de Besançon)

Pierre Garrigues (Université de Tunis)

Foued Laroussi (Université de Rouen Normandie)

Abdelwahed Mabrour (Université Chouaib Doukkali El Jadida)

Francesca Manzari (Université d’Aix-Marseille)

Hédi Megdiche (inspecteur général du français)

Saulo Neiva (Université de Clermont Auvergne)

Abdellah Romli (Université de Kenitra)

Chokri Rhibi (Université de Gabes)

Faycal Saad (Université de Sfax)

Abderrazak Sayadi (Université de Kairouan)

Mourad Siala (Université de Sfax)

Abderrahman Tenkoul (Université Euro Méditerranéenne de Fès)

Mustapha Trabelsi (Université de Sfax)

Lassad Zouari (Université de Sfax).

—

Calendrier

30 juin 2025 : réception des propositions de communication

15 juillet 2025 : notification aux auteurs

Septembre 2025 : Colloque international

Janvier 2026 : publication.

—

Responsable : Mustapha Trabelsi,

L’Ecole doctorale en Lettres, Arts et Humanités

Adresse : Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Sfax (Tunisie).