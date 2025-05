Première Journée de formation doctorale du Centre International de Poésie (Marseille)

APPEL À CANDIDATURES

Journée de formation doctorale du Cipm, vendredi 5 septembre 2025.

Le Centre international de poésie / Marseille (Cipm) a le plaisir d’annoncer la tenue de la première de ses journées de formation doctorale.

La première édition aura lieu le vendredi 5 septembre au Cipm, à Marseille. Cette journée est destinée à accueillir des doctorantes et doctorants de France et du monde entier qui travaillent sur la poésie de langue française des 20e et 21e siècles. L’objectif de cette journée est de permettre à quelques doctorant.es (6 ou 7) engagé.es dans une recherche sur des poétesses et des poètes des 20e et 21e siècles ou sur des problématiques de poétique générale et comparée, de prendre le temps d’exposer leurs recherches. Les prises de parole se feront devant d’autres jeunes chercheuses et chercheurs, des membres du Cipm, des professeur.e.s spécialistes de poésie et des poètes.

Les avantages de la formule sont nombreux : discuter de sa recherche dans un cadre plus libre en ce qu’il n’est pas soumis à évaluation ; rencontrer des chercheuses et chercheurs travaillant sur des sujets voisins afin de nouer des liens intellectuels et amicaux ; découvrir le Cipm, un lieu unique en Europe puisqu’il est un centre tout entier consacré à la poésie et aux poètes ; profiter de la bibliothèque du Cipm (plus de 50 000 documents tous reliés à la poésie) ; faire connaissance avec Marseille.

Modalités de participation

1. Les candidates et candidats doivent envoyer d’ici le 1er juin 2025, au format pdf, un CV, un exposé de 2 pages (6 000 signes maximum) sur leur projet de recherche et son état d’avancement, ainsi qu’un abstract précisant le sujet qu’ils exposeront pendant la journée. Cet acte de candidature doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : journeedoctorale@cipmarseille.fr

2. Les résultats leur seront communiqués d’ici le 1er juillet.

3. L’exposé ne devra pas excéder 25 minutes pour permettre une discussion d’au moins 30 minutes.

4. À cette discussion prendront part les autres doctorant.e.s ainsi que les répondants présents le 5 septembre 2025 : Stéphane Baquey (maître de conférences à Aix-Marseille Université), Michaël Batalla (directeur du Cipm), Giulia Camin (bibliothécaire du Cipm), Jean-Patrice Courtois (poète et poéticien), Abigail Lang (maîtresse de conférences HDR et membre du Bureau du Cipm), Danielle Mémoire (présidente du Cipm), Lotfi Nia (auteur, traducteur, interprète français et algérien, membre du Bureau du Cipm), Martin Rueff (professeur des universités et membre du Bureau du Cipm).

5. Le Cipm délivrera une attestation de présence à la journée doctorale du 5 septembre.

6. Le Cipm prendra en charge l’hébergement des doctorantes et doctorants les 4 et 5 septembre. Ces derniers.es sont invités à se tourner vers leur école doctorale ou unité de rattachement pour le financement de leurs déplacements.