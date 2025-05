Animal, archivo y memoria (València)

Seminario Internacional

Sala de Juntas

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Coordinador: Ignacio Ramos-Gay

Colaboran:

Proyecto TRANSARCH: Archivos en transición: memorias colectivas y usos subalternos (MSCA - RISE de la Unión Europea, acciones Marie Skłodowska-Curie, ref. 872299)

Grupo de investigación CULIVIAN - Proyecto de investigación CIAICO/2023/046

Departament de Filologia Francesa i Italiana

Institut Français de Valence

PROGRAMME

Lundi 5 mai

9:45. Inauguración

10:00. CONFERENCIA INAUGURAL. Pierre Frantz (Sorbonne Université)

“L’archive des spectacles animaliers: Histoire, mémoire, imagination (1970-1980)”

11:00. Romain Bionda (Université de Lausanne): “Les animaux vivants du théâtre français des XXe et XXIe siècles: de quoi parle-t-on?”

11:30. Pausa

12:00. Jordi Luengo (Universidad Pablo de Olavide): “Le cas de la femme-chat. Un dilemme entre la littérature scientifique et le récit fantastique”

12:30. Claude Benoit (Universitat de València): “Colette, entre chiens et chats”

13:00. María Teresa Lajoinie (Universitat de València): “Mémoire contre la disparition: le genre documentaire comme archive”

13:30. Pausa

15:30. José María Armengol (Universidad de Castilla-La Mancha): “Los safaris autobiográficos de Hemingway como archivos animalísticos de masculinidades fluidas”

16:00. Esther Igual (Universitat de València): “La construcción digital del animal no humano en el cine underground y experimental en Francia y Gran Bretaña (2015-2025)”

16:30. Michał Matuszewski (Uniwersytet Warszawski): "Life is Movement, Yet Cinema is Death: The Biological Films of Karol Marczak in the Archives of Poland’s Educational Film Studio"

Mardi 6 mai

9:30. Andrea Falaguera (Universitat de València): “‘Tête-à-tête avec le cheval’: la memoria cultural, la estética marcial y la violencia ceremonial en la ópera ecuestre La voie de l’écuyère de Bartabas (2025)”

10:00. Enric Burgos (Universitat de València): “Memoria cinematográfica y heroicidades caninas: A propósito de la animación basada en hechos reales”

10:30. Miguel Ángel Martínez (Universitat de València): “Los archivos, la noche. La figura del animal salvaje en la literatura y el arte contemporáneo”

11:00. Pausa

11:30. Claudia Alonso (Universitat de València): “Historización y construcción archivística en el documental animalista”

12:00. Juan Manuel Ibeas (Universidad del País Vasco): "Encarnar al animal: un diálogo entre el arte y la literatura "

12:30. Sofía Duarte (Universitat de València): “Conservando el pasado, presente y futuro de los animales no humanos en Nada se acaba y la trilogía MaddAddam de Margaret Atwood"

13.00. Pausa

13.30. CONFERENCIA DE CLAUSURA. Lydia Vázquez (Universidad del País Vasco): “Ecopoética y ecotraducción: un acercamiento actual a la obra de Annie Ernaux”