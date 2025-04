Le risque à l'œuvre. Paradigmes et perspectives de recherche en littérature (Turin)

Colloque International

19-20-21 novembre 2025, Université de Turin

Le risque à l'œuvre

Paradigmes et perspectives de recherche en littérature

Colloque international organisé par le Département de Studi Umanistici de l’Université de Turin, le Département de Lettere, Filosofia, Comunicazione de l’Université de Bergame et le Département de Studi Umanistici de Naples Federico II en collaboration avec CSAM (Centro Studi Arti della Modernità Torino), les Universités de Bordeaux Montaigne, Picardie Jules Verne, Université Grenoble-Alpes, Sorbonne Université.

Ce colloque se propose d’explorer la centralité et la complexité du concept de risque dans la littérature de langue française dès le début du XX e siècle jusqu'à nos jours. L’initiative s’insère dans le cadre du projet de recherche Déclinaisons du risque : pour une archéologie des imaginaires littéraires des XX e et XXI e siècles (PRIN 2022), financé par le MUR — Ministère de l’Université et de la Recherche (Italie) —, développé par les équipes de recherche en Littérature française des Universités de Turin, Bergame et Naples Federico II. Adoptant une approche interdisciplinaire, le projet vise à mettre en lumière la manière dont le risque — communément étudié dans les sciences exactes et sociales — revêt, dans les pratiques littéraires, la signification d’une incertitude intrinsèque à tout projet créatif. Non plus seulement considérée comme anticipation d’une menace, mais aussi comme une opportunité de réflexion et d’expérimentation, la gestion du risque littéraire permet d’interroger notre rapport à l’avenir, en traçant de nouvelles formes de pensée, d’action et de soin du monde, ouvrant la voie à une possible gestion littéraire du risque. À travers un dialogue entre textes littéraires et théories du risque, ce colloque envisage d’étudier comment le risque intervient et se décline dans les pratiques littéraires et artistiques et redéfinit

des modèles de rationalité qui dépassent les limites d'une vision déterministe et prédictible de la réalité.

Dans le cadre de cette réflexion générale, le colloque s’attachera à l’étude des objets suivants :

les œuvres littéraires et artistiques qui mettent en jeu des représentations ou des actualisations du risque, depuis les avant-gardes européennes du début du XXe siècle jusqu’au contemporain ;

la réflexion métalittéraire de la notion de risque et ses enjeux esthétiques et éthiques dans la redéfinition de l’œuvre littéraire contemporaine ;

les discours théoriques sur des œuvres littéraires et artistiques qui thématisent directement ou indirectement des représentations ou effectuations du risque ;

les thématisations littéraires de la “société du risque” (U. Beck) ;

les discours théoriques d’autres domaines (philosophie, sciences, sociologie, anthropologie, linguistique, etc.) qui servent explicitement de référence à

l’individuation de la spécificité de la notion de risque en littérature et à la lecture critique des textes portant sur une prise de risque ;

le rapport entre traduction, prix littéraire et réception dans le contexte français et francophone, qui permet d'étudier le risque inhérent aux dynamiques de sélection

des œuvres. Dans cette perspective, les choix traductifs peuvent être vus comme risqués, lorsqu’ils sont influencés par les stratégies éditoriales ou par la confrontation avec un nouveau contexte culturel.

Les propositions de communication, d’environ 250 mots, devront être adressées au comité d’organisation par mail à l’adresse colloquerisque2025@gmail.com, avant le 15 juin 2025. Elles seront accompagnées d’un bref profil bio-bibliographique et seront évaluées avant le 30 juin 2025. Le temps de parole est de 20 minutes. Les langues de la conférence seront l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien.

Pour plus d’informations et connaître les activités scientifiques du groupe de recherche, suivre le lien au site web : https://www.declinaisonsdurisque.unito.it/accueil

Une sélection des contributions à la conférence sera publiée par la revue internationale à comité de lecture: Cosmo. Comparative Studies in Modernism (ISSN 2281-6658 http://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO), juin 2027.

COMITÉ D’ORGANISATION

Carlotta Ariano, Franca Bruera, Chiara Elefante, Franca Franchi, Roberto Gilodi, Alessandro Grosso, Shannon Magri, Valeria Marino, Benoît Monginot, Francesca Pagani, Adelaide Pagano, Nunzia Palmieri, Francesca Quey, Giacomo Raccis, Valeria Sperti, Lorenza Valsania.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Margherita Amatulli, Alessandro Bertinetto, Elisa Bricco, Franca Bruera, Alberto Cevolini, Maxime Decout, Andrea Del Lungo, Laurent Demanze, Anne Duprat, Chiara Elefante,

Alessandra Ferraro, Franca Franchi, Stefano Genetti, Arnaud Maillet, Benoît Monginot, Nunzia Palmieri, Dominique Rabaté, Pascale Sardin, Niccolò Scaffai, Valeria Sperti.

BIBLIOGRAPHIE

