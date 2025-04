Appel à contributions : « Albert Camus et les années Trente »

Revue des Lettres Modernes Minard, série Camus, no 27

Les années Trente, depuis la grande crise économique de 1929 jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, sont l’objet d’un regain d’intérêt chez nos contemporains aux prises avec les graves incertitudes de l’heure présente. Dans une perspective camusienne, on peut les envisager comme la matrice de l’œuvre de l’écrivain, avec l’éclosion des premiers textes qui se prolongeront en résonance le long des deux décennies suivantes.

Dirigé par Sophie Bastien, Marie-Thérèse Blondeau et Philippe Vanney, le volume intitulé Albert Camus et les années Trente s’articulera autour de cinq axes :

1. La création littéraire avec l’ensemble des premiers écrits, le roman La Mort heureuse, les recueils d’essais L’Envers et l’Endroit et Noces, les Carnets (commencés dès 1935), ainsi que la préparation du cycle de l’absurde.

2. L’implication dans la cité : pratique théâtrale et activités politiques et militantes.

3. Le métier de journaliste à Alger républicain et à Soir républicain : regard sur la société algérienne, critiques littéraires, éditoriaux et articles d’opinion (antifascisme, anticolonialisme, pacifisme, rôle de la presse, etc.).

4. Les aspects biographiques signifiants autour de la jeunesse, de la maladie, des voyages, etc.

5. Le point de vue rétrospectif de Camus sur les années Trente, auxquelles il attache une importance particulière, comme le suggèrent l’introduction de la conférence « La crise de l’homme » en 1946 et surtout la préface de 1958 à L’Envers et l’Endroit.

Les propositions de contribution, rédigées en 300 mots maximum et accompagnées d’une notice bio-bibliographique de 150 mots maximum, sont à envoyer à marie-thereseblondeau@orange.fr d’ici le 30 septembre 2025. Elles seront évaluées par un comité de lecture, puis une réponse sera envoyée aux auteurs en novembre. Les contributeurs devront remettre leur tapuscrit de 30 000 signes maximum (texte et notes, y compris les espaces) d’ici le 31 mai 2026.