La « Contre-Analyse de la Société » du Grand Siècle à nos jours (Lettres, Théâtre, Cinéma) (Journée doctorale du LASLAR, Caen)

9h30 Accueil des participants

10h00 Introduction

PREMIER PANEL : « OUTILS ET FORMES DE CONTRE-ANALYSE »

(Présidence : Audrey MILET)

10h20 Fatima Ezzahra MOUNASSIF, Université Hassan II

Mémoire effondrée : Ruines et « contre-analyse » dans les dystopies

cinématographiques.

10h55 Camille PARRAU, Université Paris 8

Shock Corridor de Samuel Fuller, une autre histoire de l’Amérique.

11h30 Pause

11h45 Aurore MONTHEIL, Université Toulouse II Jean Jaurès

« Contre-analyse de la société » dans The Gypsy Goddess (2014) de Meena

Kandasamy : la satire obscène comme arme de résistance contre l’hégémonie

castéiste et patriarcale.

12h20 Déjeuner



SECOND PANEL : « MÉMOIRE : DE LA CRÉATION À LA RÉCEPTION »

(Présidence : Michael ISSA EL HELOU)

14h00 Sebastian ACEVEDO OJEDA, Sorbonne Université

L’omniprésence de la décadence et de la vulgarité populaire dans la littérature du

réalisme social latino-américain de la première moitié du XXe siècle : un

instrument de critique des ravages du néocolonialisme et de mise en relief des

« oubliés » du progrès.

14h35 Mohammed BALLOUKI, Université Ibn Zohr

La « contre-analyse de la société » dans l’œuvre filmico-littéraire de Nabil Ayouch

et Tahar Ben Jelloun.

15h10 Pause

15h25 Karina KARAEVA, ENS-PSL

La possibilité de perspective. Le cinéma géorgien dans les frontières du discours

postcolonial.

16h10 Philippe BRIANCHON, Université de Caen Normandie

Cinéma Blockbuster et contre-représentations de genre depuis 1999 : le paradoxe

du cinéma commercial américain.

17h00 Conclusion