Diderot, Voltaire et les arts (Langres)

Journées internationales 2025 des jeunes chercheuses et chercheurs organisées par la Société Diderot et la Société Voltaire

Jeudi 22 mai et vendredi 23 mai 2025 - Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Langres

—

Jeudi 22 mai 2025

Accueil des participants (9h30-9h45)

9h45-10h15 Ouverture

Mot d’accueil de Mme Anne Cardinal, Maire de Langres

Présentation de la Société Diderot (Stéphane Pujol) et de la Société Voltaire (François Jacob)

10h15-11h45 Les « commerces » de l’art (Présidence de séance : Stéphane Pujol)

Romain CUTTAT, La question du « doux commerce » à Genève : Voltaire face à Rousseau

Hugo TARDY, Diderot ou Voltaire : Quel modèle pour la Statue équestre de Pierre le Grand par Falconet ?

Discussion

13h30-15h30 Diderot, théoricien des arts du spectacle malgré lui (Présidence de séance : Alain Sandrier)

Christopher BEYNEL, Denis Diderot et Jean-Georges Noverre, ou comment le Ballet a cherché sa Poétique.

Mathilde HAVRET, Du drame bourgeois au drame lyrique : l’opéra-comique de Marmontel à l’aune de la théorie esthétique de Diderot.

Ayman MESTAHI, Raconter sans disserter : peinture, pantomime et silence.

Discussion

15h45-17h30 Visite du Musée d'Art et d'Histoire de Langres

avec Baptiste Bouillet, médiateur culturel de la Ville de Langres

18h-19h30 Lire Voltaire et Diderot aujourd'hui ? Héritages, actualités, polémiques

Table ronde avec Flavio Borda D'Agua (Bibliothèque de Genève), Stéphanie Géhanne Gavoty (Sorbonne Université), Linda Gil (Université Paul-Valéry de Montpellier), François Jacob (Université Jean-Moulin, Lyon-III), Stéphane Pujol (Université de Toulouse-Jean Jaurès), Franck Salaün (Université Paul-Valéry de Montpellier), Alain Sandrier (Université de Caen-Normandie)

—

Vendredi 23 mai 2025

9h15-12h15 Autour des Salons de Diderot (1) (Présidence de séance : Franck Salaün)

Alexia GOFFART, Les personnages dans les Salons de Diderot : de la représentation picturale à la mise en scène littéraire

Marie SCHIELE, Ut pictura textilis ? Diderot et les arts textiles dans les Salons

Discussion

Pause

Autour des Salons de Diderot (2) (Présidence de séance : Linda Gil)

Ziqian XIAO, Plaisirs ambigus et distance esthétique chez Diderot

Ulla KÖLVING, Editer les Salons de Diderot dans la Correspondance littéraire

Discussion

14h15-16h15 Héritages (Présidence de séance : Stéphanie Géhanne Gavoty)

Flavio BORDA D’AGUA, Présentation du fonds Candide de l’IMV

Gabriel FEDERICCI, Les passions et les émotions tragiques dans le théâtre de Voltaire et Diderot : une nouvelle esthétique du drame au XVIIIe siècle.

Discussion

—

Les Journées internationales 2025 des jeunes chercheuses et chercheurs sont organisées par la Société Diderot et la Société Voltaire en partenariat avec:

La Ville et les musées de Langres (Maison des Lumières Denis Diderot, et le Musée d’Art et d’Histoire)

La Bibliothèque de Genève

et avec le soutien de:

l’Université Caen Normandie (LASLAR, Lettres, arts du spectacle & langues romanes, UR4256)

l’Université Paul-Valéry Montpellier (IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, UMR 5186)

l’Université Toulouse-Jean Jaurès (PLH, Patrimoine, Littérature, Histoire)

Sorbonne Université (CELLF, UMR 8599)

La Société française d’étude du dix-huitième siècle.