Edad Media : Edad transMedia / Moyen Age transmédia (Madrid)

Le troisième congrès international “Edad Media : Edad transMedia“, organisé par Antonio Huertas Morales, se déroulera les 4-5 septembre 2025 à l’Université Rey Juan Carlos (Campus de Fuenlabrada, Camino del Molino, Fuenlabrada, Espagne). Les propositions de doctorants et de jeunes chercheurs et chercheuses sont également les bienvenues.

Date limite d’envoi des propositions : 30 avril 2025.

Langue des propositions : langues romanes, anglais.

—

En los últimos años, las manifestaciones neomedievales, en todo su arco interdisciplinario, no han sido ajenas al crecimiento exponencial de medios. Esto ha sido acompañado por el auge de teorías que recuperan los debates sobre la cultura de masas y los mass media, como la media archaeology (e. g. Huhtamo, Kittler, Parikka, Zielinski). En continuidad con nuestra edición anterior, en esta ocasión, el III Congreso Internacional Edad Media, Edad transMedia propone centrarse en la intermedialidad de nuestros objetos, reforzando, asimismo, la interdisciplinariedad intrínseca al campo. Por otra parte, y dado que muchas textualidades medievales no pueden identificar de manera nítida un único origen (o cuyo germen se trastoca mediante operaciones como la del “hipertexto hipotextificado”, cf. Corbellari, Genette), la aproximación transmedia resulta propicia. Este eje no es excluyente, dado que, se recibirán propuestas “que reflexionen teóricamente o analicen producciones donde cobren especial relevancia la recepción y la construcción del imaginario medieval a partir de sus usos, funciones y efectos” (revista Neomedieval).

En este sentido, se espera que las indagaciones pongan en juego conceptos tales como adaptación, reescritura, recreación, pervivencia, reversión, reelaboración, palimpsesto, entre otros igualmente productivos para la reflexión y el análisis. Los objetos pueden ser enteramente novedosos y solo referir al imaginario medieval tangencialmente (incluso, de manera más o menos explícita), tomar como germen o disparador elementos medievales o medievalizar elementos no estrictamente medievales, partir de una materia medieval y en ese mismo universo añadir algo nuevo, o innovar mediante la forma o parte del contenido al volver a contar. Esta perspectiva alienta el comparatismo y enseña una amplia gama de trabajo y posibilidad de diálogos entre la historia, la filosofía, la literatura, el cine, la música, la historieta, los videojuegos, la política.

El evento sigue la senda trazada por las ediciones anteriores (2022, 2023), entendiendo el neomedievalismo como la representación de la Edad Media tras la Edad Media (Workman, 1979, 1987, 1997), con el afán de reunir a todos aquellos investigadores interesados en las prácticas medievalistas actuales y la presencia recurrente de motivos medievales en la producción cultural contemporánea. Por ello, sin perder de vista aquellas líneas temáticas que no analicen cruces inter o transmediales, añadimos una serie de ejes que buscan estimular el debate a partir de estos fenómenos.

Formatos de la narrativa transmedia

Construcción de nuevos mundos narrativos a partir del imaginario medieval

Expansión de elementos textuales o artísticos medievales

Reflexiones teóricas sobre las relaciones intermediales o transmediales de relatos neomedievales

El fenómeno del fanfiction

Vinculación de las reelaboraciones con problemáticas socioculturales

Continuidad y ruptura a partir de narraciones medievales

Puntos de vista y percepción

Ciclos y serialidad

Uso educativo de la transmedialidad

Producciones neomedievales transmedia vs intermedialidad

Fecha, lugar y modalidades de celebración

El Congreso tendrá lugar en las dependencias del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), durante los días 4 y 5 de septiembre de 2025. Para favorecer la participación de colegas internacionales y las nuevas dinámicas de trabajo en línea, la reunión se celebrará de manera híbrida. En tal sentido, se priorizará la exposición virtual de aquellas propuestas internacionales, aunque todas las sesiones serán transmitidas de manera síncrona a través de la plataforma Teams. Se aceptarán comunicaciones en cualquier lengua romance o en inglés.

Inscripción

Los interesados en participar deberán enviar su propuesta de comunicación (título y resumen) y una breve semblanza curricular a través de esta misma plataforma, antes del 30 de abril de 2025. La aceptación se notificará a través del correo electrónico antes del 15 de junio. La inscripción y la asistencia serán gratuitas. Asimismo, son bienvenidas las aportaciones de doctorandos y jóvenes investigadores en general.

Calendario

Fecha límite para el envío de propuestas y breve CV: 30 de abril de 2025

Comunicación de aceptación/rechazo de las propuestas: 15 de junio de 2025

Fecha para la publicación del programa provisional: 30 de julio de 2023

Director

Antonio Huertas Morales (Universidad Rey Juan Carlos)

Comité organizador

Nuria Anaya-Reig (Universidad Rey Juan Carlos)

Raquel Crespo-Vila (Universidad Rey Juan Carlos)

Juan Manuel Lacalle (Universidad de Buenos Aires)

María Teresa Martialay Sacristán (Universidad Rey Juan Carlos)

Vera Cruz Miranda Menacho (Universidad Rey Juan Carlos)

Clínio Oliveira do Amaral (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

Gonzalo Viñuales Ferreiro (Universidad Rey Juan Carlos)



Secretaría técnica

Samanta Dening (Universidad de Buenos Aires)

Jorge Pedroza (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

María del Carmen Tomás Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)

Comité científico

Lidia Amor (Universidad de Buenos Aires)

Marcelo Santiago Berriel (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Yanelin Brandon (Universidad de la República)

Louise D’Arcens (Mcquaire University)

Pilar Garrido Clemente (Universidad de Murcia)

Sandrine Gorgievski (Université de Toulon)

Carolina Gual da Silva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia)

Aude Marey (LaMop – CNRS/Paris 1)

David Matthews (Manchester University)

Alicia Miguélez Cavero (Universidade Nova de Lisboa)

Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)

Israel Sanmartín Barros (Universidade de Santiago de Compostela)

Rebeca Sanmartín Bastida (Universidad Complutense de Madrid)

María Isabel Toro Pascua (Universidad de Salamanca)

Isabelle Touton (Université Bordeaux-Montaigne)

Richard Utz (Georgia Institute of Technology)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires)

Détails et inscriptions sur le site du congrès.