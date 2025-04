La plage (Dunkerque)

Journée d’études, Université du Littoral, laboratoire HLLI (Unité de Recherche 4030)

14 novembre 2025

Dérivé du latin plaga, le mot plage signifie tout d’abord étendue de terre, région, contrée, ne renvoyant qu’à un simple espace géographique et naturel, puis maritime. Ce n’est que peu à peu qu’il va acquérir son sens contemporain et se transformer en objet culturel. C’est à l’histoire de cette évolution, à la façon dont la littérature la retranscrit et la manifeste, que cette journée d’étude souhaite se consacrer.

Quelles images de cette étendue de terre jouxtant la mer la littérature nous offre-t-elle avant l’apparition des loisirs nautiques, des stations balnéaires et des rivages maritimes aménagés en lieu de baignade ? Pourquoi ce lieu est-il alors largement perçu comme un repoussoir par les sociétés occidentales, un ensemble de « grèves désertes et lugubres » (Alain Corbin), sous l’influence, notamment, des représentations bibliques ?

Comment la littérature traduit-elle l’apparition du rivage maritime comme lieu de plaisir, l’émergence de la plage dans l’histoire culturelle ? Comment raconte-t-il le « désir collectif du rivage », la naissance et le développement de « la riche fantasmagorie des lisières, [qui] s’oppose à la pathologie urbaine » (Alain Corbin) ? Quelle lecture sociale, sociétale, économique, mais aussi littéraire et poétique en livre-t-il ? Cette relation transformée à la nature et au bonheur ne trouve-t-elle pas son origine dans l’apparition d’un nouvel imaginaire littéraire et philosophique ? Quelles esthétiques sont associées aux rivages marins, quelles sont leurs beautés propres ? En quoi la perception du beau s’en trouve-t-elle modifiée ?

Comment un même espace naturel peut-il être à la fois perçu comme un puissant lieu de socialisation et d’échange et comme un lieu favorisant l’isolement et la méditation ? Il semble intéressant de réfléchir à cette ambivalence, qui suppose différentes formes d’otium, notion à laquelle la plage est étroitement associée.

En quoi la plage peut-elle être vue comme une hetérotopie urbaine, une utopie concrète rompant avec l’ordinaire ? Et ce d’autant plus qu’elle renvoie à des contrées exotiques ? En quoi incarne-t-elle légitimement une aspiration à un mode de vie autre, plus libre, plus naturel ? Le développement des enjeux écologiques en lien à l’espace maritime se reflète-t-il dans la littérature contemporaine et traduit-il un autre regard sur la plage ? Les problématiques migratoires contemporaines ne viennent-elles pas profondément assombrir la vision collective sur celle-ci ?

Les communications, en français même sur les œuvres en langue étrangère, pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes précédents, sans toutefois s’y limiter. Les propositions de communication devront être envoyées avant le 16 juin 2025 à catherine.haman@univ-littoral.fr

Elles comprendront environ 300 mots hors notes de bas de page, et seront accompagnées d’une bio-bibliographie de l’auteur.

Le comité se prononcera mi-juin sur les propositions retenues.

