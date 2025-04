On the Use and Abuse of Antiquity… De la référence classique et de son instrumentalisation à l’Âge des Lumières (Univ. de Chicago à Paris)

Colloque international

On the Use and Abuse of… Antiquity in 18th-century life: références classiques et détournements à l’Âge des Lumières



ERC ModERN – Sorbonne Université – Université de Chicago

International Institute of Research in Paris,

University of Chicago John W. Boyer Center

22-23 mai 2025





Que l’Antiquité classique, grecque et latine, soit au centre de la culture du XVIIIe siècle est un fait avéré, qui a souvent été analysé par la critique littéraire. L’univers classique est investi d’une valeur exemplaire, envisagé comme un contre-modèle à travers lequel penser et catégoriser un présent souvent problématique, ou pour prôner des réformes politiques, sociales, esthétiques.

Or, tout processus de refonctionnalisation et de revalorisation n’est jamais exempt de trahisons, d’instrumentalisations, d’altérations : pour qu’une référence soit productive et applicable à un nouveau contexte en mutation, elle doit faire l’objet de plusieurs modifications qui la rendent parlante et exploitable, afin d’être apte à se charger de significations dépassant le cadre originel de sa formulation. Dans tous les domaines culturels, les textes des anciens sont repris, fidèlement commentés ou ouvertement réinterprétés selon les exigences argumentatives d’écrivains qui, de manière plus ou moins volontaire, y projettent leur vision du monde et leurs préoccupations.

Notre colloque se propose d’analyser et d’approfondir ces écarts, de mettre en lumière le jeu dialectique fructueux qui s’opère entre une réception du monde antique de plus en plus régie par des contraintes historicistes et proto-scientifiques (avec les premiers pas de disciplines telles que l’archéologie, la philologie, etc.), et une utilisation encore très libre et fertile de l’héritage classique, sollicité sans trop de contraintes pour soutenir tout argument, qu’il soit éthique, politique ou esthétique. Notre propos est d’identifier les incompréhensions ou les réemplois « détournés » des textes, des histoires et des figures classiques. Nous souhaitons approfondir les qualités et les finalités de ces transformations de la matière antique, analyser leurs chemins et leurs impasses, leurs entorses et leurs reconfigurations.

Pourquoi choisir de se référer à l’Antiquité, et avec quelles finalités ? Comment les sentences, les textes historiques ou philosophiques, les répertoires de héros et de dieux antiques sont-ils relus à l’âge des Lumières, et comment se retrouvent-ils engagés dans le discours culturel contemporain ? À quelles exigences de fidélité et à quels détours actualisants sont soumis les traités et la littérature grecs et romains ? Comment toute réappropriation de la parole antique et de son imaginaire s’avère-t-elle convenable aux nouvelles exigences expressives et idéologiques des philosophes, et comment les mêmes images ont-elles pu, au contraire, se révéler fonctionnelles à leur condamnation ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous vous invitons à participer à notre colloque international qui aura lieu le 22-23 mai 2025 à l'University of Chicago John W. Boyer Center, International Institute of Research in Paris (41 Rue des Grands Moulins, 75013, Paris). Vous trouverez le programme du colloque en pièce jointe.

Pour des raisons de sécurité, l'inscription via ce lien est obligatoire: http://tiny.cc/4meh001.

Pour tout autre renseignement complementaire, vous pouvez contacter Dario Maria Nicolosi, email: dario.nicolosi.92@gmail.com

Funded by the European Union (ERC, ModERN, ID: 101043369). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.