Les perdants à l’écran : trajectoires et représentations cinématographiques, des origines à nos jours (Clermont-Ferrand)

Colloque internation organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS-UR 4280) et le Centre d'Histoire Espaces et Cultures (CHEC UR - 1001) de Université Clermont Auvergne.

Les perdants, ces figures qui échappent aux canons héroïques ou triomphants, occupent une place singulière dans l’histoire du cinéma. Des personnages incompris des débuts du cinéma aux figures contemporaines marquées par la défaite ou la quête inaboutie, en passant par les anti-héros subversifs des années 1970, ces personnages cristallisent de nombreux enjeux, notamment sociaux, esthétiques et politiques.

L’objectif du colloque est de questionner les modes de représentation des perdants au cinéma à travers les époques et les genres. Quelles figures dominantes émergent ? Quelle place leur est réservée dans les récits cinématographiques ? Comment ces représentations reflètent-elles les mutations sociales, les luttes de pouvoir ou les idéologies (dominantes ou contestataires) ?

Ce colloque ambitionne d’explorer des thématiques variées, telles que :

Enjeux sociopoétiques : en quoi les représentations sociales de la perte et de l’échec nourrissent-elles les représentations cinématographiques du perdant et sont-elles à leur tour nourries par elles ?

Enjeux sociaux : comment le perdant incarne-t-il des luttes ou des injustices liées à la classe sociale, au genre, à l’origine ethnique ou à d’autres facteurs ?

Dimension esthétique : quels dispositifs visuels et narratifs traduisent au cinéma la perte, l’échec, la marginalité, etc. ?

Genres cinématographiques et personnages : le rôle du perdant dans les genres cinématographiques spécifiques (western, mélodrame, comédie, film noir, etc.) et le jeu de l’acteur.

Perspectives géographiques : les variations dans les représentations des perdants selon les cinématographies.

Enjeux politiques : quand et comment l’échec devient-il un point de résistance, voire un acte subversif dans la narration cinématographique ?

Le colloque aura lieu principalement à la Maison des Sciences Humaines de Clermont-Ferrand et s’accompagnera de projections. Une publication des actes après une double expertise des textes est prévue. Les propositions de communication, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d’un résumé de 300 mots et d’une courte présentation de l’auteur.

Merci d’adresser vos propositions avant le lundi 2 juin 2025 aux adresses suivantes :

helene.vial@uca.fr

caroline.lardy@uca.fr



Comité scientifique :

Julien ACHEMCHAME (Université Paul Valéry, Montpellier)

Laura BENOIT (Université Aix-Marseille)

Caroline LARDY (Université Clermont Auvergne)

Caroline SAN MARTIN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Leo SOUILLÉS-DEBATS (Université de Lorraine)

Hélène VIAL (Université Clermont Auvergne)