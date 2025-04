Manœuvres (revue Diversion)

Revue Diversion, revue de Recherche-création

Appel à contributions #2 "Manoeuvres"

Date limite : 15 mai 2025

Pour ce second appel, vous êtes invité.e.s à faire œuvre par une nuit mouvementée, sous le couvert incertain d’une pratique à tâtons, guidé.e.s seulement par les lignes de votre main et une promesse brumeuse dans le ciel. La manœuvre tient du latin populaire, de manuopera, qui allie manus (« main ») et opera (« activité »). Nous vous proposons ainsi de mettre la main à l'œuvre pour l’investir, vous l’approprier dans ce qu’elle a de plus tangible, malléable, afin d’extraire la part de vous engrangée dans chaque objet. La réalisation entend combattre confort et complaisance, elle doit devenir un travail sans mode d’emploi.

Inventée de toutes pièces ou à la suite de fins stratèges, la manœuvre s'improvise sur le terrain : la boue devient une alliée, les canons sont charriés en fardeau, une balle perdue trouve la poitrine du général Wolfe – rien ne se passe comme prévu, puisque même le plan infaillible devra parer à la riposte du réel. L’accident est cependant une joie fortuite, un jeu où personne n’y perd. Une nouvelle manœuvre emboîte le pas à la première ; se déploie une gestuelle unique comme un tour de passe-passe, une ruse ludique, un maniement trompe-l’œil se terminant en show de boucane. Et une fois la fumée dissipée, apparaît finalement le clou du spectacle : ce trait d’union alliant recherche et création, comme deux mains amies se tenant serrées.

Protocole de soumission

La revue a un double format : une version numérique sur un site et une version imprimée. Les vidéos, sons et tout autre média numérique sont les bienvenues. Dimension de la revue imprimée 13x19,7cm / 5,1x7,8 pouces, l’impression est en noir et blanc.

2 pages (équivalent format lettre) maximum pour les créations visuelles : pas de PDF (!), version noir et blanc + version RVB, 300dpi.

6 pages maximum pour les textes de création versifiés ; 4 pour les textes de création en prose

5 à 12 pages pour les essais, les essais-créations, les formes hybrides et les inclassables

L’appel est ouvert à tous.te.s les étudiant.e.s aux cycles supérieurs, peu importe l’université d’attache, et se clôturera le 15 mai.

Vos soumissions inédites doivent nous être transmises par courriel à l’adresse suivante, au nombre d’une seule par personne : revuediversion@gmail.com. Merci d’y joindre quelques lignes d’introduction sur vous et/ou sur votre œuvre.

La revue Diversion s’engage à favoriser l’égalité des chances et la diversité dans ses publications. Nous encourageons fortement les personnes sous-représentées à contribuer à notre projet : vous êtes invité.e.s à le signaler dans votre courriel si vous le souhaitez.

Le texte et la bibliographie, s’il y a lieu, doivent être soumis séparément en pièce jointe. On ne doit pas y retrouver la mention de votre nom ; merci toutefois de l’indiquer dans l’objet du courriel.

L’équipe de Diversion

***

