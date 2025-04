Vol. 27 Varia de la revue Nodus Sciendi

Nodus Sciendi, Revue des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et Sciences humaines, Volume 27 (Varia)

Nodus Sciendi (https://www.nodussciendi.net ) est une revue en version papier et en ligne dont les activités couvrent les domaines des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Elle ne publie que des articles inédits ayant obtenu l’approbation positive de deux instructeurs (spécialistes) anonymes. Nodus Sciendi publie des articles de recherche originaux et de haute qualité traitant des problématiques d’actualité, ayant un ancrage théorique, social, culturel, environnemental. Pour être publié, tout projet d’article est doublement évalué, puis soumis à une détection anti-plagiat.

Pour ce numéro Varia à paraitre en août 2025, la revue scientifique Nodus Sciendi lance un appel à contribution touchant tous les aspects des Lettres (Langues et littératures), des Arts, des Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Les articles peuvent être rédigés en français, en anglais, en espagnol ou en allemand en version Word.

Le volume total de l’article doit être compris entre 10 et 15 pages, écrit en caractère Candara, Taille 12, Interligne 1,5.

Les articles sont à envoyer à l’adresse nodusciendi27@gmail.com

Charte éditoriale de la revue Nodus Sciendi

La structure de l’article scientifique soumis à la revue Nodus Sciendi doit se conformer aux normes suivantes :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations de l’article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.

Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

1) En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour l’essentiel occupée du groupe professionnel occidental que l’on appelle les mathématiciens (…) »

2) Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont fait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

3) Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit : le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères (S. Diakité, 1985, p. 105).

Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif.

✓ Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets (« … »), celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.

✓ Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.).

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur.

Par exemple : Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre », Diogène, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine du développement, Paris, L’Harmattan.

Calendrier

Date de l’appel : 23 avril 2025

Date limite soumission des articles : 26 juin 2025

Retour d’instruction : 26 juillet 2025

Retour des articles corrigés à la Rédaction : 15 août 2025

Parution du numéro (mise en ligne) : 31 août 2025

Les conditions de publication

La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont : 76 Euros, soit 50.000 F cfa pour les Enseignant.e.s-Chercheur.e.s. Pour les Doctorant.e.s et 46 euros soit 30.000 Fcfa.