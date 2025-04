Journée d'étude interdisciplinaire sur les jours du dépassement et la décarbonation (Longwy, Université de Lorraine)

« Jours du Dépassement et Décarbonation »

Journée d’étude interdisciplinaire

Comité d’organisation : Marine Berthiot (Laboratoire LCE, Université Lumière Lyon 2), Rabah Djedjig (Laboratoire LERMAB, Université de Lorraine), et Mohammed El Ganaoui (Laboratoire LERMAB, Université de Lorraine)

Université de Lorraine, IUT Henri Poincaré de Longwy, Bâtiment MT2E,

Le 24 juin 2025

Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-20-SFRI-0009.

[The English version can be found below]

Dans son dernier ouvrage publié de manière posthume, Habiter la Terre : Entretiens avec Nicolas Truonc (2022), Bruno Latour s’est interrogé sur le temps de narration des dés-ordres dits « naturels » dans les médias et les rapports scientifiques en lien avec le changement climatique[1]. Selon lui, l’urgence et le catastrophisme souvent employés dans ces textes se montrent contre-productifs puisque le désintérêt d’ordre politique, industriel, et collectif, l’inaction, mais aussi les cas de déni, paradoxalement suscités par la science environnementale en action, génèrent une situation de plus en plus alarmante pour la survie des humains, des non-humains, et des plus-qu’humains. Ouvertement écrit pour les générations futures puisqu’il dédit ce livre à son petit-fils dans l’espoir que ce dernier fasse partie de la première génération à vivre dans la « civilisation écologique » - une ère rêvée mais possible si la transition écologique et énergétique est mise en place sous l’impulsion des 17 Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies en 2015[2] - Habiter la Terre appelle scientifiques et humanistes à travailler ensemble sur la question environnementale. Les humanités peuvent apporter aux sciences des méthodologies pour se positionner et se remettre en question en tant que chercheurs par rapport à leur objet de recherche, une réflexion éthique, une conversation avec le grand public, et des outils pour lire et forger sa propre opinion à travers les discours mettant en avant des scénarios de fin du monde ou des visions utopistes[3]. Les humanités témoignent aussi des injustices environnementales, des traumas liés aux bouleversements climatiques, et donnent à voir et entendre les minorités et les peuples autochtones qui sont en première ligne face à la montée des eaux, la pollution atmosphérique, les polluants éternels, les microplastiques, les déluges, les sécheresses, l’extractivisme, la déforestation, l’acidification des océans, et la liste des maux de la terre peut se poursuivre encore semble-t-il[4]. Pourtant, la pensée par liste mise en avant sous les Lumières a montré ses limites, comme l’expliquait si bien Umberto Eco[5] : lister, illustrer, et classifier ne permettent pas toujours de comprendre et construisent parfois des barrières là où aucune n’existait auparavant, perdant de vue le réel.

La journée d’étude interdisciplinaire proposée par le département MT2E de l’IUT de Longwy, portée par le laboratoire LERMAB de l’Université de Lorraine, et financée par le dispositif ORION, interroge les méthodologies et les épistémologies employées en sciences et en humanités énergétiques à travers le monde pour aborder la crise climatique et apporter des solutions face à l’amenuisement des ressources naturelles, la disparition progressive des espèces terrestres, et l’asphyxie généralisée vers laquelle les humains tendent en produisant des taux d’émission de carbone dans l’atmosphère et dans les mers dépassant les règlementations recommandées en terme de santé humaine, animale, et végétale. Le calcul proposé par l’association américaine « Global Footprint Network » pour dater le jour du dépassement des limites planétaires offre une visibilité sur la crise écologique telle qu’elle est vécue pays par pays. Cette année, le Luxembourg a consommé toutes ses ressources le 17 février 2025, la Belgique : le 27 mars, la France : le 19 avril, et l’Allemagne : le 3 mai, pour ne citer que les pays composant l’Université de la Grande Région[6]. Dans ce contexte, les études sur les matériaux, la construction, l’ingénierie, l’intelligence artificielle, l’économie circulaire, l’éco-anxiété, les responsabilités sociales des entreprises (RSE), les sciences fictions, les fictions climatiques, le post-humanisme, l’écoféminisme, les humanités bleues, les sciences politiques environnementales, mais aussi les études postcoloniales, décoloniales, et indigènes, pensent l’(ir-) réversibilité des méfaits de l’Anthropocène et du Capitalocène et envisagent un autre ordre social dans lequel un rééquilibre est peut-être possible pour la survie des espèces.

Les questions suivantes pourront nourrir les échanges entre les disciplines : quels sont les apports des humanités aux sciences dans le domaine énergétique ? quels outils et méthodologies pour impulser un changement dans les modes de vie ? quels scénarios pour sortir de l’ère des énergies fossiles ? quels discours et quelles métaphores pour inciter à la décarbonation ?

Cette journée d’étude sur les jours du dépassement et la décarbonation se présente sous le signe d’une conversation intergénérationnelle et interdisciplinaire pour permettre aux spécialistes des sciences et des humanités énergétiques et environnementales de partager leur savoir avec les étudiants à travers un cycle de conférences et des ateliers créatifs visant à calculer son empreinte carbone, en apprendre davantage sur la biodiversité, et créer une courte bande dessinée sur les problèmes liés aux climats. Les doctorants ainsi que les membres des clubs de recherche Orion sont invités à participer à la journée et présenter leurs travaux en cours. Les étudiants de BUT1 et BUT2 en MT2E de l’IUT de Longwy présenteront également leurs posters scientifiques.

Pour participer au cycle de conférences, nous vous invitons à envoyer un résumé (entre 250 et 300 mots) de votre présentation ainsi qu’une liste de mots-clefs aux membres du comité d’organisation : marine.berthiot@univ-lorraine.fr avant le 23 mai 2025 (dernier délai).

Une réponse, positive ou négative, vous sera communiquée le 26 mai. Le temps de parole pour les communications est de 20 minutes pour les Universitaires et de 15 minutes pour les doctorants. Les communications peuvent être formulées en français ou en anglais.

La conférence inaugurale sera donnée par Geoffrey Levermore, Prix Nobel de la Paix et Professeur Emérite de l’Université de Manchester.

—

Mots-Clefs : Sciences environnementales, humanités environnementales, limites planétaires, impact des énergies fossiles, pollution, transition écologique et énergétique.

—

Pour plus d’informations : www.univ-lorraine.fr/osezlarecherche/

Title: « Overshoot Days and Decarbonisation »

Format: Interdisciplinary Symposium

Organising Committee: Marine Berthiot (LCE Laboratory, Lumière Lyon 2 University), Rabah Djedjig (LERMAB Laboratory, University of Lorraine), and Mohammed El Ganaoui (LERMAB Laboratory, University of Lorraine)

Place: MT2E Building, Longwy Institute of Technology, University of Lorraine

Date: 24 June 2025

Abstract

In his last book published posthumously, Habiter la Terre : Entretiens avec Nicolas Truonc (2022), Bruno Latour reflected on the narrative timeframe of so-called « natural » dis-asters in the media and scientific reports about climate change[7]. For him, the urgency and the catastrophic tone often deployed in these texts prove counterproductive as the political, industrial, and collective carelessness, inaction, and sometimes denial – paradoxically generated by environmental science in action – produce a situation that is more and more dangerous for the survival of humans, non-humans, and more-than-humans. Written for the next generations as this book is dedicated to his grandson, in the hope that the latter will belong to the first generation who live in the « ecological civilisation » – a dreamed era that can be rendered possible by implementing the ecological and energy transition, planned in many countries under the impulse of the 17 Sustainable Development Goals designed by the United Nations in 2015[8] – Habiter la Terre is a call for scientists and humanists alike to work together on the environmental issue. Humanities can offer scientists methodologies that can enable them to position themselves with regards to their research, an ethical reflection, a conversation with the public, and tools to read and make up their mind about discourses presenting end-of-the-world scenarios or utopias[9]. Humanities also testify to environmental injustice and traumas linked to climate changes, and give visibility to minorities and Indigenous peoples who are at the forefront of sea level rise, air pollution, forever chemicals, microplastics, floods, droughts, extractivism, deforestation, ocean acidification, and the list of dis-asters can go on and on it seems[10]. Yet, listing, an activity praised during the Enlightenment era, has shown its limits, as Umberto Eco would argue[11]. Listing, illustrating, and classifying keep us from understanding the world sometimes as they can build barriers where there were none before.

The Interdisciplinary Symposium organised by the MT2E Department at the Longwy Institute of Technology, under the supervision of the LERMAB Laboratory of the University of Lorraine, and funded by ORION, aims at questioning the methodologies and epistemologies employed in energy sciences and humanities around the world to tackle the climate crisis and bring solutions to a growing dearth of natural resources, the gradual disappearance of species from earth, and a generalised asphyxia towards which humans are heading while producing carbon emission rates which do not abide by health standards respecting humans, animals, and plants. The calculation presented by the American association « Global Footprint Network » to date overshoot days highlights the ecological crisis as it is experienced in every country round the globe[12]. This year, Luxembourg is planned to have consumed all its resources by 17 February, Belgium: by 27 March, France by 19 April, and Germany by 3 May 2025 – to only quote the countries composing the University of the Greater Region. In this context, studies on materials, construction, engineering, artificial intelligence, circular economy, eco-anxiety, companies’ social responsibilities, science fictions, climate fictions, post-humanism, ecofeminism, blue humanities, environmental policies, but also postcolonial, decolonial, and Indigenous studies analyse the (ir-)reversible damage perpetrated during the Anthropocene and the Capitalocene, and envision another social order in which a balance could potentially be created for the survival of species.

The following questions could nurture interdisciplinary exchanges : what do humanities bring to sciences in the energy field? Which tools and methodologies can be used to entice people to adapt their lifestyles to climate needs? Which scenarios can be devised to end the fossil energy era? Which discourses and which metaphors can encourage decarbonisation?

This Symposium on Overshoot Days and Decarbonisation is envisaged under the sign of an intergenerational and interdisciplinary conversation to enable specialists in environmental and energy sciences and humanities to share their knowledge with students via conferences and creative workshops to calculate one’s carbon footprint, learn about biodiversity, and create a graphic short on climate issues. PhD candidates as well as ORION members are invited to participate in the Symposium to present their work in progress. The first-year and second-year students of the Bachelor in the Ecological and Energy Transition (MT2E) from the Longwy Institute of Technology will also showcase their scientific posters.

To participate in the Symposium, you are invited to send a 250 to 300 word abstract alongside a list of keywords to the organising committee at this address: marine.berthiot@univ-lorraine.fr by 23 May 2025. You will receive an answer – whether positive or negative – by 26 May 2025. Papers should be 20 minutes long. PhD candidates are encouraged to deliver their papers in 15 minutes. Papers can be presented in English or French. The keynote will be delivered by Geoffrey Levermore, Nobel Peace Prize and Emeritus Professor at the University of Manchester.

Keywords:

Environmental sciences, environmental humanities, overshoot day, impact of fossil fuels, pollution, ecological and energy transition

For more information: www.univ-lorraine.fr/osezlarecherche/





[1] LATOUR Bruno, Habiter la terre : Entretiens avec Nicolas Truong, Les Liens qui Libèrent, Arte Éditions, 2022.

[2] Nations Unies, « Les 17 objectifs de développement durables », https://sdgs.un.org/goals [accès le 29 mars 2025].

[3] MUKHERJEE Upamanyu Pablo, « Being Fossil: Energy Humanities 2.0 », Etudes Anglaises, no. 74, vol. 1, 2021, p.3-11.

[4] McDOUGALL Russell, RYAN John C., et REYNOLDS Pauline, « Introduction : Postcolonial Literatures of Climate Change », Russell McDOUGALL, John C. RYAN, et Pauline REYNOLDS (éditeurs), in Postcolonial Literatures of Climate Change, Brill, 2022, p.4.

[5] ECO Umberto, « Vertige de la liste », Conférence à l’Ecole du Louvres, Novembre 2009.

[6] Earth Overshoot Day, “Country Overshoot Days 2025”, https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days/ [accès le 29 mars 2025].

[7] LATOUR Bruno, Habiter la terre : Entretiens avec Nicolas Truong, Les Liens qui Libèrent, Arte Éditions, 2022.

[8] Nations Unies, « Les 17 objectifs de développement durables », https://sdgs.un.org/goals [accès le 29 mars 2025].

[9] MUKHERJEE Upamanyu Pablo, « Being Fossil: Energy Humanities 2.0 », Etudes Anglaises, no. 74, vol. 1, 2021, p.3-11.

[10] McDOUGALL Russell, RYAN John C., et REYNOLDS Pauline, « Introduction : Postcolonial Literatures of Climate Change », Russell McDOUGALL, John C. RYAN, et Pauline REYNOLDS (éditeurs), in Postcolonial Literatures of Climate Change, Brill, 2022, p.4.

[11] ECO Umberto, « Vertige de la liste », Conférence à l’Ecole du Louvres, Novembre 2009.

[12] Earth Overshoot Day, “Country Overshoot Days 2025”, https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days/ [accessed on 29 March 2025].