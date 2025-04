Appel à plan d'évacuation de Madame Bovary

Plans d’évacuation de Madame Bovary

Soucieuse d’assurer la sécurité des lecteurices et des personnages de fiction, la Zone à écrire s’avise, non sans étonnement, qu’il n’existe pas de plan d’évacuation des grands classiques de la littérature. Soucieuse de remédier à cette situation inquiétante, voire dangereuse, et de corriger l’inconséquence des éditeurs.rice.s, la Zone se propose de réaliser des plans (verts) d’évacuation des livres les plus périlleux de notre patrimoine.

Madame Bovary ayant fait l’objet d’un arrêté collectif de péril, et l’urgence de mesures convervatoires constatée pour ce monument, nous appelons toutes les forces vives de la littérature à venir collaborer à l’élaboration d’un plan d’évacuation de ce roman, le 24 mai 2025, à la Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris, salle C106.

Les absent.e.s inexcusé.e.s peuvent aussi envoyer leurs plans d’évacuation à zone.a.ecrire@protonmail.com