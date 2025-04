Raccontare la resistenzia ieri e oggi. Tra discorso pubblico e voci del dissenso (Gênes)

PANEL RACCONTARE LA RESISTENZA IERI E OGGI: TRA DISCORSO PUBBLICO E VOCI DEL DISSENSO

Proponenti:

Anna Frabetti (frabetti@unistra.fr)

Thea Rimini (thea.rimini@uliege.be)

Laura Toppan (laura.toppan@univ-lorraine.fr)

Il panel si propone di analizzare il rapporto tra la letteratura italiana e le dinamiche sociali e culturali relative al mito “inquieto” della Resistenza (De Luna, Chiesa). In particolare, la riflessione muoverà dallo scarto tra il discorso pubblico, che ha cercato di modellare una Resistenza «inclusiva» e «semplificata» (Focardi e Peli), e la letteratura, che è riuscita a consegnarci un’immagine plurale, complessa e contraddittoria, della lotta antifascista

attraverso una costellazione variegata di personaggi.

Voci del dissenso rispetto all’agiografia resistenziale sono stati Calvino, Fenoglio, Cassola, Viganò, Meneghello che negli anni hanno occupato un posto più o meno centrale nel canone sempre mutevole della letteratura della Resistenza (Alfano, Casadei, Frabetti-Toppan, Pedullà, Rimini, Toracca, Tortora). E oggi, a ottant’anni dalla Liberazione, in che misura e in che modo quei personaggi resistono nel nostro immaginario? E ancora: in un contesto sempre meno popolato da testimoni, come gli scrittori e le scrittrici degli ultimi decenni (Soriga, Salvioni, Balzano, Verri, Orecchio, Greppi) hanno raccontato la Resistenza (Frabetti-Toppan)? Si può offrire una testimonianza etica e non più oculare? E il lavoro sulla memoria resistenziale si colloca al centro o alla periferia nel panorama politico e sociale attuale?

