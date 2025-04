Dentro e fuori la corte : propaganda, pettegolezzi e dissenso tra Quattrocento e Cinquecento (XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione degli Italianisti, Genova)

Alle soglie dell’Età Moderna la corte si configura come un centro di elaborazione e diffusione di discorsi e idee, pensati non solo per un consumo interno, ma anche per una condivisione ampia e diversificata, capace di raggiungere spazi periferici dove tali contenuti venivano riprodotti, reinterpretati o trasformati. Mentre al suo interno si definivano la cultura e la politica ufficiale, all’esterno – in luoghi come piazze o strade – una prassi comunicativa fatta di voci, dicerie, pettegolezzi, prodotta dall’incontro di gruppi sociali differenti, riportava, interpretava e commentava quanto proveniva dal centro. Tra xv e xvi secolo, una ricca e variegata produzione (lettere, dialoghi, storie, cronache, prediche, orazioni, etc.) testimonia il vivace scambio tra corte e piazza, scambio che si realizzava sottoforma di ridimensionamento ideologico, contestazione, mediazione, propaganda, oppure strategia di sorveglianza e oppressione. "Dentro e fuori la corte" vuole porsi come un momento di dialogo sulla corte non quale entità chiusa e separata, ma nel suo legame dialettico con la società. Se da una parte diverse sono le testimonianze che appaiono – tanto sul piano della forma quanto del contenuto – frutto dell’adesione a uno specifico programma culturale, nonché della collaborazione o della subordinazione del letterato al sistema della corte; dall’altra si incontrano varie espressioni di dissenso e di critica, le quali, proprio in virtù della loro carica polemica, giocano col codice, modulandolo, alterandolo e ibridandolo in virtù della libertà concessa dalla chiacchiera e dal pettegolezzo. Considerando dunque l’inestricabile intreccio tra società, politica e letteratura, l’obiettivo è offrire una prima rassegna di queste tipologie ibride di comunicazione tra corte, centro di potere e di cultura, e periferia, nel periodo compreso tra xv e xvi secolo in Italia.

Nell’ambito di questa sessione verranno quindi accolti interventi che si propongono di riflettere sui seguenti aspetti:

1. Le strutture e i luoghi che interessano tale produzione, al fine di circoscrivere al meglio il concetto di periferia.

2. Il contatto e l’ibridazione di linguaggi e di codici che caratterizza la trasmissione di notizie dall’interno all’esterno della corte.

3. Le forme con cui la chiacchiera e il pettegolezzo si attuano, al fine di considerarne la loro reale esecuzione (lettere, avvisi, notizie volanti etc.) e la loro messa in scena come espedienti narrativi e imitazioni di prassi culturali reali, descrivendone i meccanismi retorico-formali.

4. Le funzioni politiche e ideologiche del pettegolezzo come canale espressivo mediano tra centro e margine della cultura quattro-cinquecentesca.

À la veille de l’époque moderne, les cours italiennes s’affirment comme des lieux centraux de production et de diffusion des idées, pensées non seulement pour une circulation interne, mais aussi destinées à franchir les murs du palais afin d’atteindre des espaces périphériques où elles sont réélaborées, réinterprétées, parfois transformées. Tandis que la cour forge les cadres de la culture et du discours politique officiel, l’espace public – places, rues, marchés – devient le théâtre d’une communication informelle, alimentée par les voix, les rumeurs et les propos échangés entre groupes sociaux hétérogènes, qui rapportent, commentent et déforment parfois les échos venus du centre. Dans l’Italie des XVe et XVIe siècles, une production particulièrement abondante et variée – lettres, dialogues, chroniques, sermons, oraisons, récits – atteste de la porosité entre sphère curiale et espace urbain. Cette circulation des discours prend des formes multiples : médiation idéologique, contestation implicite, instrument de propagande, mais aussi stratégie de contrôle social. "Dentro e fuori la corte" se veut une invitation à repenser la cour italienne non comme une entité close ou isolée, mais dans son interaction constante avec la société environnante. Si de nombreux textes témoignent d’une adhésion explicite au projet culturel des cours, voire d’une subordination intellectuelle de l’écrivain au pouvoir, d’autres au contraire manifestent un esprit de critique, parfois de dissidence. Ces voix périphériques, souvent nourries par les codes de l’oralité – ragots, bavardages, anecdotes – déploient une parole libre, qui joue avec les normes du discours dominant, les module, les subvertit et les hybride. En explorant cet enchevêtrement complexe entre société, pouvoir et création littéraire, cette réflexion entend esquisser une typologie des formes hybrides de communication entre la cour – foyer de pouvoir et de culture – et ses marges, dans le cadre italien de la première modernité.

Dans le cadre de cette session, seront donc accueillies des communications qui se proposeront de réfléchir aux axes suivants :

1. Les espaces investis par cette production, dans le but de cerner avec plus de précision la notion de périphérie.

2. Les dynamiques de contact et d’hybridation des langages et des codes qui marquent la circulation de l’information entre l’intérieur et l’extérieur de la cour.

3. Les modalités concrètes de mise en œuvre de la rumeur et du commérage, tant dans leur dimension matérielle (lettres, avis, nouvelles volantes, etc.) que dans leur mise en scène comme procédés narratifs ou comme formes d’imitation de pratiques culturelles effectives, en en analysant les mécanismes rhétoriques et formels.

4. Les fonctions politiques et idéologiques du commérage en tant que vecteur d’expression intermédiaire entre le centre et les marges de la culture des XVe et XVIe siècles.

