"Un réseau artistique féminin international : le Lyceum". Conf. Nathalie Coutelet (webinaire Circulations théâtrales : le rôle des agentes)

Deuxième séance du webinaire mensuel « Circulations théâtrales : le rôle des agentes », le vendredi 25 avril de 14h à 16h, sur BBB.

Nous aurons le plaisir d’écouter Nathalie Coutelet (Université Paris 8) pour une conférence intitulée « Un réseau artistique féminin international : le Lyceum ».

Le webinaire se veut accessible à toutes et à tous, aux chercheurs et aux chercheuses, aux étudiantes et aux étudiants, aux curieux et aux curieuses, aux amies et aux amis, que vous souhaitiez rejoindre le groupe de recherche ou simplement écouter les conférences.

Un réseau artistique féminin international : le Lyceum

Organisation tout d’abord anglaise, le Lyceum ouvre des succursales dans différents pays, dont la France (1907), avec l’ambition de favoriser les créations féminines. Sous l’influence de la duchesse d’Uzès, éminente protectrice des arts, le Lyceum de Paris bénéficie du réseau international et présente à ses adhérentes des artistes et des œuvres méconnues ou inédites : Karen Bramson, May de Witt Hopkins ou Mme Jehan d’Ivray. Par sa longévité et le nombre de ses membres, le Lyceum se présente comme le creuset d’un bouillonnement intellectuel et artistique et offre une vitrine aux créations féminines internationales. Toutefois, son caractère privé de club permet d’interroger la réelle efficacité, l’impact public de ses actions artistiques, de la Belle Époque à l’entre-deux-guerres.



Nathalie Coutelet, professeure au département Théâtre de l’Université Paris 8, s’intéresse aux formes minorées de l’histoire des spectacles sous la IIIe République : café-concert, music-hall, cirque, théâtres populaires, théâtres à côté et créations des femmes. Elle a notamment publié Un Théâtre à côté : la Grimace. De la Belle Époque aux années folles (Otrante, 2020), co-dirigé avec Valentina Ponzetto et Marie-Caroline Thuillier le numéro « Les théâtres de la nature », Horizons/Théâtre, automne 2024, « L’agentivité féminine par la création : l’exemple de Jehanne d’Orliac », Romain Bionda, Valentina Ponzetto, Valérie Cossy (dir.), Femmes de spectacle (danse, opéra, théâtre). Création, représentation et sociabilité au féminin : entre scènes publiques et spectacles de société 1650-1914, Leiden/Boston, Brill, 2024.

—

Rappel du programme printemps-été 2025

Vendredi 21 mars 2025, 14h-16h – Corinne François-Denève (Université de Bourgogne-Europe) & Nicolas Diassinous (Université d’Avignon)

« Au-delà du transfert : des femmes invisibles ? »

Vendredi 25 avril 2025, 14h-16h – Nathalie Coutelet (Université Paris 8)

« Un réseau artistique féminin international : le Lyceum »

Vendredi 23 mai 2025, 14h-16h – Flavia Hiroki (Université de Besançon)

« Entre Paris et Rio de Janeiro : les personnages théâtraux féminins de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), influences théâtrales françaises et construction d’une identité brésilienne dans la Première République au Brésil (1889-1930) »

Vendredi 13 juin 2025, 14h-16h – Hélène Marquié (Université Paris 8)

« Danseuses dans des espaces mondains (1871-1914) : promouvoir la danse et accéder à de nouvelles fonctions »

—

Pour participer à l’événement, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://bbb.univ-avignon.fr/rooms/txo-fyd-5sy-ntg/join