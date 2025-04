Imaginaires de l'intelligence artificielle

13 Mai. 202514 h - 20 h00 Site François-Mitterrand

Un événement organisé par Alexandre Gefen

Petit auditorium

Une demi-journée d’étude explore les mécanismes par lesquels les champs de la littérature et de la culture visuelle contribuent à façonner le concept d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle comporte d’importants enjeux politiques, économiques et sécuritaires qui occupent l’actualité. Elle représente pourtant un objet compliqué à définir et ne cesse de se réactualiser selon les dernières innovations. L’histoire des financements attribués à ce champ de recherche montre que les investissements institutionnels et industriels dépendent profondément des récits qui entourent cette technologie.

Cette demi-journée d’étude propose d’explorer les représentations qui enveloppent le concept de l’intelligence artificielle. Les conférences traverseront son histoire technique, philosophique et culturelle pour interroger les mécanismes par lesquels ces imaginaires sont forgés puis transformés. L’angle de la construction des imaginaires de l’IA permettra de prendre du recul à l’égard des débats contemporains autour de ces questions. Les conférences porteront entre autres sur le rôle que joue la fiction dans le contexte de l’innovation technologique. Les récits, ainsi que les rhétoriques utilisées pour déployer leur capacité d’action ont largement influencé les cerveaux à l’origine de nos technologies contemporaines. Les trois lois de la robotique tirées des romans d’Isaac Asimov et épinglées dans les bureaux des concepteurs de robotique et d’IA incarnent certainement le plus célèbre exemple de cet échange permanent entre science et culture.

À travers la littérature, le cinéma et les arts, les intervenants révéleront les mécanismes par lesquels la création imprègne les innovations technologiques du champ de l’IA, contribuant ainsi aux débats qui animent notre époque.

PROGRAMME

14 h – Introduction de la journée

Par Cristina Ion, BnF

14 h 15 – L’IA, une longue histoire culturelle

Par Alexandre Gefen, CNRS - université Sorbonne Nouvelle, THALIM - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

15 h – Et si les imaginaires de l’IA étaient des antidotes à ses poisons ?

Par Ariel Kyrou, journaliste, écrivain

15 h 40 – Dépasser le complexe de Frankenstein

Par Simon Bréan, université Sorbonne Nouvelle, CELLF – Centre d’étude de la langue et des littératures françaises

16 h 20 – Pause

16 h 40 – Discours et représentations de l’IA, entre anthropomorphisation et autonomie

Par Ada Ackerman, CNRS, THALIM

17 h 20 – Imaginaires des espaces latents

Par Antonio Somaini, université Sorbonne Nouvelle, LIRA - Laboratoire International de Recherches en Arts ; Institut Universitaire de France

18 h – Pause

18 h 20 – Mines, entrepôt, data centers : un contre-imaginaire matérialiste de l’IA est-il possible ?

Par Barnabé Sauvage, CNRS, THALIM

19 h – Métaphores de l’IA

Par Alban Leveau-Vallier, université Sorbonne Nouvelle, LIRA, THALIM

