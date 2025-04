Se projeter dans l’espace : territoire(s), terroirs, paysages et frontières (Nancy)

Ce colloque sera l’occasion pour les jeunes chercheur.euse.s de réfléchir ensemble aux interactions symboliques entre les individus, les sociétés et l’espace géographique et aux représentations qui y sont associées, dans une orientation résolument interdisciplinaire. Les échanges en marge du colloque seront l’occasion de décloisonner des concepts souvent enfermés dans les “frontières” disciplinaires.

Le colloque, qui se déroulera les 11-12 décembre à l’Université de Lorraine (Nancy), s’adresse aux doctorants, post-docs et post-doctorants diplômés depuis trois ans au maximum. Chaque communication durera au maximum 20 minutes. La soumission des propositions de communications pourra se faire en français ou en anglais. Les propositions, en format.pdf, devront contenir un résumé de 500 mots maximum, une bibliographie de référence (5 titres maximum) et une brève notice bio-bibliographique du communicant (200 mots maximum). Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 juillet, à l’adresse colloquedoctoralenancy@gmail.com ; les résultats seront communiqués par courrier électronique au plus tard le 15 septembre. La publication des actes est envisagée.

Pour toute information, demande ou précision, veuillez écrire à colloquedoctoralenancy@gmail.com.

Comité scientifique:

Christelle Di Cesare, Alain Guyot, Giuseppe Sangirardi, Marie-Lou Solbach, Marine Soubeille.

Comité d'organisation :

Manon Barret, Nicolas Gony, Carolina Morello, Stefano Volta.

