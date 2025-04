Le corps modifiable en littérature. De 1968 à nos jours. Europe latine – Amérique latine (Sorbonne Nouvelle)

Appel à communications – Journée d’études doctorales

Le corps modifiable en littérature. De 1968 à nos jours.

Europe latine – Amérique latine

Université Sorbonne Nouvelle

ED 122 Europe latine – Amérique latine

Depuis l’après-guerre, la société occidentale a développé une véritable obsession pour le corps (Baudrillard, 1970). Les courants de pensée des cinquante dernières années ont redéfini sa perception ontologique et épistémologique. Le scepticisme postmoderne déconstructionniste, en rejetant toute catégorisation rigide, a remis en question la dualité corps/esprit, la catégorisation des sexes (Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe), tandis que les nouvelles conceptions d’une identité de genre liquide, queer et « performative » (Butler, 1990) contestent le binarisme homme/femme.

À l’ère dite du post-humain (ou transhumain), où la matérialité du corps n’est plus le principal espace d’interaction, la question du corps en tant que lieu biologique d’incarnation de l’humain se pose avec une nouvelle force. Le corps devient une entité malléable, en perpétuelle transformation et reconfiguration, facilement modifiable. La science permet désormais d’agir sur les maladies, les grossesses, les menstruations, ainsi que sur le genre biologique. S’appuyant sur les études de Galimberti, Pellizzari et Nanni ont récemment exploré la perspective du « corps envahi », envisagé comme une entité altérée par un agent intrusif modifiant sa forme. À cet égard, en proposant la notion du « corps liquide », Emma Palese interroge un corps humain de plus en plus manipulable dans le contexte de la mondialisation et des technologies avancées. Ce concept est lié à la privatisation extrême de la vie humaine et à l’influence croissante des dynamiques économiques sur les choix personnels, tels que la manipulation génétique et l’autodétermination physique.

Les formes foucaldiennes des « techniques de soi » se multiplient sous l’effet d’une obsession pour la chirurgie esthétique, la lutte contre le vieillissement, les problèmes liés aux régimes amaigrissants, à la boulimie et à l’anorexie, la mode des piercings et des tatouages, ainsi que le mythe du bien-être psychophysique. De plus en plus d’œuvres littéraires abordent notamment les troubles alimentaires, qui transforment le corps en vecteur des émotions secrètes des personnages, tout en favorisant l’hybridation entre récit autobiographique et fiction.

Il n’est donc pas surprenant qu’un aspect si fondamental de la société contemporaine imprègne les études culturelles et littéraires de ces dernières années. Dans ce qui a été qualifié de Somatic Turn ou Body Turn (Gilleard & Higgs, 2015), la littérature, le cinéma et les arts visuels accordent aujourd’hui une attention accrue au corps et à sa matérialité. Il devient, ainsi, un symbole et un instrument de communication en tant que piste herméneutique – particulièrement dans la critique littéraire – capable d’examiner certains aspects de la société actuelle et l’esthétique d’une œuvre ou d’un personnage.

À partir de cette approche méthodologique, la journée d’études, ouverte aux doctorantes et doctorants et aux jeunes chercheuses et chercheurs, propose une réflexion sur la littérature, le cinéma et les arts visuels, italiens, hispanophones et lusophones, depuis la révolution culturelle de 1968 jusqu’à nos jours, en mettant l’accent sur les narrations qui représentent le corps comme entité modifiable et problématique pour le sujet.

Parmi les axes de recherche possibles :

Corps et pouvoir : La manière dont le pouvoir, notamment à travers le travail, façonne le rôle et la perception du corps, en référence à la notion foucaldienne de disciplinarisation du corps, où l’État cherche à transformer les capacités individuelles en force de travail.

Modifications du corps et canons esthétiques : L’évolution des normes esthétiques depuis 1968 ainsi que les pratiques d’interventions sur le corps qui en découlent, comme la chirurgie plastique ou les régimes et les troubles alimentaires (La solitudine dei numeri primi de Paolo Giordano, Cibo de Helena Janeczek, Hunger. A Memoir of (My) Body de Roxane Gay), jusqu’aux innovations issues de l’intelligence artificielle.

Perspectives corporelles féminines et de genre : Le corps de la femme étant le « lieu d’une aliénation fondamentale » (Federici, 2004) en raison d’une appropriation des forces reproductives de la part de l’État et des hommes, on peut analyser la manière dont la littérature représente l’avortement, la procréation assistée, la grossesse, ainsi que la transition de genre et les difficultés liées à la divergence entre identité et expression de genre (par exemple dans les romans de Camila Sosa Villada ou Ana Bárbara Pedrosa).

Corps et questions littéraires : Le corps comme axe herméneutique ouvre, dans certains cas, à de nouvelles formes d’expérimentation au sein des structures et des formes littéraires. Il permet de révéler des aspects cachés des personnages (c’est le cas des derniers romans d’Alberto Moravia) ou de devenir une clé d’interprétation de la trame narrative (voir les œuvres d’Andrés Neuman). Dans l’écriture de soi (autobiographie, autofiction, biofiction) également, le corps établit un lien direct entre l’expérience vécue et la narration de soi. Il devient ainsi un outil fondamental d’identité, de mémoire et de connaissance, façonnant la manière dont l’auteur construit et exprime son récit personnel.

Cette journée d’études doctorales s’inscrivant dans le cadre des activités de l’École Doctorale 122 (Europe Latine - Amérique Latine) de la Sorbonne Nouvelle, il serait souhaitable que toutes les langues et aires géographiques concernées soient représentées. Les communications devront, tout en explorant et approfondissant les aspects théoriques de la question, se fonder sur un cas d’étude précis et concret.

—

Les propositions, rédigées en français ou en anglais et ne dépassant pas 400 mots, sont à soumettre au plus tard le 30 juin 2025. Accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, elles devront être envoyées en copie aux trois adresses électroniques suivantes :

giulia.mascia@sorbonne-nouvelle.fr

nunzio.bellassai@uniroma1.it

mariangela.rosato@sorbonne-nouvelle.fr

Les communications dureront vingt minutes et pourront être présentées en français ou en anglais.

—

Organisateurs :

Nunzio Bellassai (Università Sapienza di Roma; LECEMO, Sorbonne Nouvelle)

Giulia Mascia (LECEMO, Sorbonne Nouvelle; Università degli Studi di Siena)

Mariangela Rosato (LECEMO, Sorbonne Nouvelle)

Comité scientifique :

Giulia Muraglia (Università Sapienza di Roma)

Giuseppe Marrone (Università Sapienza di Roma)

Daniel Raffini (Università Sapienza di Roma)

Sara Gambella (Universidad de Granada)

Andreia Oliveira (Universidade De Coimbra)

Maria Araujo da Silva (Sorbonne Université)

Matteo Pupillo (Université Sorbonne Paris IV)

Calendrier :

Les propositions retenues seront annoncées d’ici le 15 septembre 2025.

La journée d’étude aura lieu au mois de février 2026 à la Maison de la Recherche de l’Université́ Sorbonne Nouvelle.

—

Bibliographie succincte :

AGAMBEN, Giorgio, L’Usage des corps : Homo sacer IV 2, Paris, Seuil, 2015. ––––, Nudités, Paris, Rivages Poche, 2019.

ANZIEU, Didier, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985.

ARAÚJO DA SILVA, Maria, À corps et à cri. Le féminin dans la littérature portugaise de l’extrême contemporain, Paris, Éditions Hispaniques, 2025.

BAUDRILLARD, Jean, La Société de consommation, Paris, Denoël, 1970.

BAZZOCCHI, Marco Antonio, Il codice del corpo. Genere e sessualità nella letteratura italiana del Novecento, Bologna, Pendragon, 2016.

BRAIDOTTI, Rosi, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, New York, Columbia University Press, 1994.

BUTLER, Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005 [1990]. ––––, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », Paris, Éditions Amsterdam, 2018. ––––, Le Pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, Paris, Éditions Amsterdam, 2017 [1997].

CHIANTARETTO, Jean-François, MATHA, Catherine, Écritures de soi, Écritures du corps, Paris, Hermann, 2016.

DE BEAUVOIR, Simone, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit, 1972.

FEDERICI, Silvia, Caliban et la sorcière, Marseille-Genève-Paris, Entremonde et Senonevero, 2014.

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. ––––, Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, vol. 1, Paris, Gallimard, 1976.

GALIMBERTI, Umberto, Il corpo, Milano, Feltrinelli, 1983.

GILLEARD, Chris, HIGGS, Paul, Aging, Embodiment, and the Somatic Turn, in «Age, Culture, Humanities», n. 2, 2015, pp. 17-33.

JOHNSON, Mark, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago, University of Chicago Press, 1987.

LAWRENCE, Marylin, The Anorexic Experience, Londres, Women’s Press, 1984.

LE BRETON, David, Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 1990.

MENDOLICCHIO, Leonardo, Prima di aprire bocca. Il corpo nel disagio contemporaneo tra disturbi alimentari, autolesionismo, identità di genere e dipendenze, Milano, Guerini e Associati, 2018.

MONDELLO, Elisabetta, L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa italiana contemporanea, Roma, Perrone, 2016.

NANCY, Jean-Luc, Corpus, Paris, Métaillé, 2000.

ORBACH, Susie, Hunger Strike: The Anorectic’s Struggle as a Metaphor for Our Age, Londres, Penguin, 1993.

PAINO, Marina, RIZZARELLI, Maria, SICHERA, Antonio (a cura di), Scritture del corpo. Atti del XVIII Convegno Internazionale della MOD. Catania, 22-24 giugno 2016, Pisa, Edizioni ETS, 2018.

PALESE, Emma, Benvenuti a Gattaca. Corpo liquido, pedicopolitica, genetocrazia, Milano, Mimesis, 2012.

PELLIZZARI, Diego, NANNI, Emanuela, Introduzione. Dal ‘corpo evaso’ al ‘corpo invaso’, in «Cahiers d’études italiennes», n. 38, 2024.

PRIULLA, Graziella, C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole, Milano, FrancoAngeli, 2013.

WOLF, Naomi, The Beauty Myth, How Images of Beauty Are Used Against Women, London, Vintage, 1990.