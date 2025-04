Raphaëlle Ruppen Coutaz, François Vallotton, Martin Grandjean, Marten Düring (dir.), Transmedia History: Circulations, Reconfigurations and New Methodologies

Le champ de l’histoire des médias se caractérise par une multitude d’histoires parallèles, ce qui rend les comparaisons difficiles. Pendant longtemps, la plupart des recherches sur l’histoire des médias se sont concentrées sur l’étude d’un seul média (presse, télévision, radio, etc…) ou d’une seule institution et dans un cadre généralement national.

Les contributions rassemblées dans cette publication et présentées au colloque international «Transmedia History», qui s’est tenu en janvier 2025 à l’Université de Lausanne, sont autant de tentatives de décloisonnement de ces silos documentaires, et donc d’exemples d’études simultanées de différents médias et des écosystèmes médiatiques dans lesquels ces médias évoluent ensemble. Les médias sont entendus ici au sens large: non seulement les médias traditionnels (livres, affiches, presse, cinéma, radio et télévision), mais aussi les médias plus récents comme les jeux vidéo, Internet (services de streaming, podcasts, nouvelles en ligne) et les réseaux sociaux.

Coéditée, notamment, par la chercheuse et les chercheurs de l’Université de Lausanne Raphaëlle Ruppen Coutaz (Section d’histoire), François Vallotton (Section d’histoire et Centre des sciences historiques de la culture) et Martin Grandjean (Section d’histoire et Centre NUCLEUS), cette publication s’inscrit dans le cadre du projet du Fonds national suisse et du Fonds national de la recherche Luxembourg Impresso – Media Monitoring of the Past II. Beyond Borders: Connecting Historical Newspapers and Radio.

Elle est par ailleurs disponible en texte intégral.

