Sémantique et sociétés (revue PubliCrell)

Ce numéro de la revue PubliCrell vise à promouvoir une compréhension approfondie des liens entre sémantique et sociétés dans les sociétés africaines, en général, et la société gabonaise, en particulier, examinant son rôle dans les différents domaines des Lettres, Sciences Humaines et Sociales. Sans prétendre à l’exhaustivité, les contributions pourront s’articuler autour des thèmes suivants :

- Evolution du langage : impact des technologies, cultures, événements historiques.

- Sémantique et pouvoir : Manipulation du langage, discours politique, propagande, etc.

- Sémantique et identité : construction de soi, appartenance à un groupe, stéréotypes.

- Langage et pensée : influence du langage sur la cognition, les biais cognitifs.

- Sémantique des réseaux sociaux : discours implicite des interactions, des publications et des tendances.

- Sémantique environnementale : discours sur le climat, écologie, développement durable.

- Le langage inclusif : questions de genre, de race, de handicap.

- Sémantique et émotions : rôles des mots dans l’expression et la compréhension des sentiments.

- Sémantique et représentation/imaginaire du corps : conception du corps sur les plans religieux, médiatique, scientifique, etc.

- Sémantique et maladies : le discours médical sur le normal et le pathologique, instrument de contrôle des corps et des comportements.

-Etc.

—

Modalités de soumission

L’auteur devra envoyer sa proposition de contributions avant le 25 juin 2025, par courrier électronique aux deux adresses suivantes : publicrell21@gmail.com et simpsonmbadinga@gmail.com

Cette proposition devra être soumise au format Word, avec les mentions suivantes :

· un résumé (Abstract) du texte n’excédant pas 250 mots,

· l’identité de l’auteur (nom/prénom),

· l’institution et le titre universitaire,

· le titre du texte : la police exigée est Times New Roman, taille 12, interligne 1

· la notice biobibliographique ne dépassant pas 100 mots

—

Calendrier

Date limite de l’envoi des propositions : 25 juin 2025

Résultat des propositions retenues : 10 juillet 2025

Date limite de réception des articles complets : 25 septembre 2025

Date de retour d’expertise : 10 octobre 2025

Date limite de réception de la version revue de l’article : 17 octobre 2025

Publication : Novembre 2025

—

Comité Scientifique

AKIGUET-BAKONG Sylvie, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

ANDEME ALLOGO Marie-France, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

MBONDZI Jeannette Yolande, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

COULIBALY Nanourougo, Professeur des Universités (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

DOKHTOURICHVILI Mzagho, Professeur Emérite (Université de Illia, Georgie)

FEUILLARD Colette, Professeure Émérite, (Université Paris-Descartes, France)

HOUESSOU Dorgelès, Maître de Conférences, (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)

IDIATA Daniel Franck, Professeur des universités (Université Omar Bongo, Gabon)

KABORE Bernard, Professeur Titulaire (Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina- Faso)

LEZOU KOFFI Aimée–Danielle, Professeure Titulaire, (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

MOUGUIAMA-DAOUDA Patrick, Professeur des Universités (Université Omar Bongo, Gabon)

MOUSSIROU-MOUYAMA Auguste, Professeur des Universités (Université Omar Bongo, Gabon)

NZANG-BIE Yolande, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

ONDO-MEBIAME Pierre, Professeur des Universités (Université Omar Bongo, Gabon)

ONGUENE ESSONO Louis Martin, Professeur des Universités (Université Yaoundé I, Cameroun)

OVONO-EBE Mathurin, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

ROMBI Marie-Françoise, Professeur (Muséum de l’histoire naturelle, France)

COMITE DE LECTURE

AKIGUET-BAKONG Sylvie, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

ATENKE ETOA Saustène, Maître de Conférences (Université de Ngaoundere, Cameroun)

DILI PALAI Vincent, Professeur Titulaire (Université de Maroua, Cameroun)

MEBIAME ZOMO Maixant, Maitre de conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

MOUSSOUNDA IBOUANGA Firmin, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, Gabon)

NFOUTOU Alexis, Professeur (Université de Rouen, France)

NTO-AMVANE Théodorine, Professeure des Universités (Université Omar Bongo, Gabon)

MBONDOBARI Sylvère, Professeur (Université Bordeaux-Montaigne, France)

WAFA BADAOUI, Maître de Conférences (Université d’Algérie)

RACINE Odile, Professeur (INALCO, France)

Bibliographie indicative

Bourdieu Pierre, 2014, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Points.

Claudot-Hawad Hélène, 2013, Le fils et le neveu. Jeux et enjeux de la parenté touarègue, Paris, Maison des sciences de L’homme.

De Saussure Ferdinand, 1995, Cours de linguistique générale, rééd. Paris, Payot.

Fauconnier Gilles, 1984, Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens dans les langues naturelles, Paris, Minuit.

Fortes Meyer, 2021, Marriage in tribal societies, London, Hassell Street Press.

Foucault Michel, 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard.

--------------------, 2001, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard.

--------------------, 1994, Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, Paris, Gallimard.

Geertz Clifford C., 1983, Bali. Interprétation d’une culture, Paris, Gallimard.

Héritier Françoise, 2012, Masculin/Féminin 1. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob.

Héritier Françoise, 2012, Masculin/Féminin 2. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob.

Lévi-Strauss Claude, 2009, Les mythologiques. Le cru et le cuit, Paris, Plon.

------------------------, 2009, Mythologiques 4. L’homme nu, Paris, Plon

Morris Charles W., 1974, « Fondement de la théorie des signes » in Langages, vol.35, pp. 15-21, Paris, Didier-Larousse.

Rosch Eleanor, 2017, L’inscription corporelle de l’esprit. Sciences cognitives et expérience humaine, Paris, Points.

Searle John-R, 1996, Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, Hermann.

Wittgenstein Ludwig, 2001, Tractacus logico-philosophicus, 2001, Paris, Gallimard.