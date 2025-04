Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac (Nantes)

Appel à communications

Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac (III)

Organisé par Maxime Gohier (Université du Québec à Rimouski) et Yann Lignereux (Nantes Université)

4-6 mars 2026, Château des ducs de Bretagne (Nantes)

Louis de Buade (1622-1698), comte de Frontenac et de Palluau, figure parmi les personnages les plus connus de toute l’histoire de la Nouvelle-France. Homme de guerre et courtisan accompli à la cour de Louis XIV, il devient gouverneur et lieutenant-général de la colonie pour la première fois en 1672, à 50 ans. Décrit comme « l’une des figures les plus turbulentes et les plus influentes de l’histoire du Canada » par William Eccles (Dictionnaire biographique du Canada, 1966, et révisée en 2011), il a marqué les esprits de son époque et laissé une trace indélébile dans les mémoires collectives. L’empreinte de Frontenac dans la toponymie québécoise, canadienne et étatsunienne est non seulement omniprésente, mais est de plus attachée à des lieux symboliquement imposants et prestigieux (pensons seulement au château Frontenac, à Québec). Si le personnage a suscité très tôt l’intérêt des chercheurs, qui lui ont consacré plusieurs biographies (Parkman 1877, Lorin 1893, Myrand 1902, Delanglez 1939 et Eccles 1959), il a visiblement fait les frais du désintérêt manifesté par la profession historienne à l’égard du genre biographique à partir du milieu du XXe siècle. Aussi, mis à part une étude sur la famille Buade (Thibault et Leveel 1975) et quelques articles abordant des aspects bien précis de sa carrière américaine (Blais 2009, Petrovichi 1996, Broué 2016, Lignereux 2017), Frontenac n'a fait l’objet d’aucune étude d’envergure depuis près de 75 ans. Les connaissances à son sujet n’ont donc pas été actualisées en fonction des principaux développements qu’a connu l’historiographie, tels que les courants de l’ethnohistoire, de l’histoire culturelle, de l’histoire atlantique ou de la nouvelle histoire politique (et notamment les approches renouvelées en histoire impériale).

S’inscrivant dans la mouvance de la redécouverte des ressources du genre biographique, le colloque, qui se tiendra à Nantes en mars 2026, après les manifestations scientifiques de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2023 et de Québec en 2024, propose de reconsidérer et de réévaluer notre compréhension du personnage et de son impact sur la société, en l’abordant non seulement comme objet d’étude, mais aussi comme prétexte pour s’intéresser au contexte économique, social, culturel, politique et artistique dans lequel il a évolué. La place qu’il occupe par ailleurs dans les imaginaires historiques canadiens comme nous l’avons rappelé plus haut, intéresse au premier chef également l’histoire publique pour examiner et prendre la mesure des formes et de la densité du mythe d’un personnage qui a recouvert la personne afin de le questionner et de faire évoluer sa réception pour les sociétés canadiennes du XXIe siècle. Plus spécifiquement, le colloque souhaite explorer les quatre axes thématiques suivants :

AXE 1 : Impérialisme et colonialisme français

Au cœur du processus d’expansion de l’Empire français en Amérique du Nord et considéré comme l’un des principaux instigateurs de la Grande paix de Montréal (1701), Frontenac contribua à la mise en place d’une politique impériale ambitieuse visant à limiter l’expansion coloniale britannique. Poursuivie en partie à l’insu de l’autorité royale et contre son gré, la politique de Frontenac met en évidence les tensions existantes au sein des empires de l’Ancien Régime.Toutefois, ce n’est pas tant à l’intérieur d’un même système que ces compétitions et ces rivalités doivent être analysées et perçues car elles peuvent être démonstratives d’oppositions plus structurelles. À l’image de l’ambiguïté ayant pu exister, au 17e siècle, entre colonialisme et impérialisme (Ruggiu 2018), c’est, à l’aune de l’hypothèse d’une impérialité française, que l’idée même de cet impérialisme en Amérique doit être questionnée.

AXE 2 : Espaces maritimes et monde atlantique

À l’époque de la Nouvelle-France, villes et villages nord-américains se développent le long de la côte atlantique, du fleuve Saint-Laurent, de rivières et de bassins versants : l’alimentation, le commerce extérieur, les déplacements sur le territoire dépendent largement de ces espaces maritimes et fluviaux qui configurent le mode de vie des habitants. Lieux d’échanges et de rivalités, ces espaces connectent les colonies entre elles et au reste du monde. En ce sens, le territoire administré par Frontenac transcende nécessairement les limites terrestres et implique une prise en compte d’enjeux et d’intérêts très divers. La connaissance de ces actions et de ces relations éclaire les motivations et les intentions à l’œuvre dans l’administration de ces espaces comme elle permet de la situer au sein d’un Atlantique français – mais pas seulement – plus large.

AXE 3 : Réseaux, influences et sociabilités

Personnage fastueux, séducteur, grandiloquent, fort en vue à la cour de Louis XIV, souvent impliqué dans des querelles acrimonieuses, Frontenac suscita des réactions très contrastées chez ses contemporains. Au cœur de tensions et de rivalités, rompu aux jeux d’alliances et aux luttes de pouvoir, il est aussi décrit par certains comme un être généreux et bienveillant qui « par ses manières honnêtes, s’était toujours fait un fort grand nombre d’amis » (« Dernier Article de Morts », Mercure galant, Paris, Michel Brunet, avril 1699, p. 253). À bien des égards, le personnage offre ainsi de multiples angles d’analyse pour renouveler notre compréhension de l’histoire sociale de son époque. Il offre également la possibilité d’aborder l’examen renouvelé des cultures politiques (soit les pratiques et les imaginaires du pouvoir) qui circulent de part et d’autre de l’Atlantique.

AXE 4 : Cultures du Grand Siècle

Personnage cultivé, amateur de théâtre et protecteur des gens de lettres, le comte de Frontenac n’est guère différent, sur ce plan, d’autres nobles guerriers célèbres de son temps, comme les ducs de Condé ou de Saint-Aignan. L’interaction constante qu’il entretient entre l’Ancien et le Nouveau Monde, toutefois, le positionne au cœur de réalités culturelles très diverses qui interagissent et parfois s’affrontent. Aussi, s’attacher à approfondir les formes culturelles qu’il a pu connaître en France, avant son premier gouvernorat, puis durant les années 1682-1689, permet-il de mieux comprendre certains choix politiques, religieux, économiques et culturels de son expérience en Nouvelle-France.

—

La date limite de soumission des propositions : le 15 juin 2025

Les communications auront une durée de 20 minutes. Les propositions doivent contenir un titre, un résumé de 100 à 150 mots, une notice biobibliographique de 150 mots, votre nom, votre adresse électronique, votre statut et votre affiliation institutionnelle.

Le colloque assurera l’hébergement et les repas durant les jours du colloque ; nous attirons donc votre attention sur des frais de déplacement à anticiper auprès de vos laboratoires et sur les autres financements possibles d’appui à la recherche à solliciter. Soucieux cependant d’encourager la communication des jeunes docteurs et des doctorants, nous tâcherons de trouver avec eux les meilleurs moyens de favoriser leur venue à Nantes.

Elles seront envoyées à l’adresse suivante : marie-ange_croft@uqar.ca

—

Comité scientifique : Sébastien Côté, Marie-Ange Croft, Maxime Gohier, Yann Lignereux, Jérôme Loiseau, Marie-Christine Pioffet.