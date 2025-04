Variation(s) 2 : (r)Évolution(s) en bande dessinée : littératie contemporaine et récits séquentiels multimodaux (revue Multimodalités)

Volume dirigé par Jean-François Boutin, Université du Québec à Rimouski – Campus Lévis

Acceptons d’emblée, et juste pour le plaisir de la joute intellectuelle, que la bande dessinée puisse être ainsi décrite, épistémologiquement parlant : s’agissant d’un récit multimodal de fiction – plus ou moins prononcée – , on dira aussi qu’il s’articule dans une séquence qui génère un phénomène d’ellipse (Boutin et Martel, 2021). Évidemment, on pourrait toujours enrichir, approfondir ou critiquer certains aspects de cette proposition, mais admettons pour l’instant son caractère générique et son principe d’ouverture aux possibles.

Acceptons, par ailleurs, que la littératie contemporaine, en tant qu’action innée de l’être humain pour entrer en relation avec le monde par la transaction du sens (Kalantzis, Cope et al., 2016 ; Boutin, 2019), soit l’instrument de prédilection pour concrétiser les innombrables réponses à des besoins prédominants chez lui : socialiser / (se) réseauter, apprendre, travailler, (se) divertir, consommer.

Dans ce cas, considérons, toujours dans un esprit de curiosité ludique, que parmi tous les véhicules (trans)médiatiques (Jenkins, 2006) passés, actuels et sans doute à venir qui participent à cette incessante, sinon exponentielle, dynamique d’échange du sens, la bande dessinée, quelles que soient ses formes, quels que soient ses contenus, y occupe une place de prédilection qui se consolide, bon an, mal an (Cockcroft, 2023). Force est d’admettre qu’elle n’est plus cet objet socioculturel jadis marginal, d’avant-garde, hérétique, simpliste, pour un public profane, inculte ou, au contraire, averti ou initié… Au contraire, la bande dessinée s’est inexorablement démocratisée au fil de ses métamorphoses perpétuelles pour devenir un peu tout cela, envahissant, du coup, les moindres réseaux d’intérêt, les plus obscures communautés de participation comme les plus populaires (Jenkins, Ford et Green, 2013). Aujourd’hui, le couple littératie / bande dessinée apparait solide, constant, résilient, voire stable (Boutin et Martel, op. cit. ; Paredes Cruz et Villagordo, 2023). Or ladite stabilité perceptible ne signifie par pour autant, vox populi, qu’on connaisse véritablement la mariée… Que dire de nouveau, effectivement, de son essence, de sa prévalence et/ou de sa portée ?

Dans une perspective culturelle de la bande dessinée (socialisation / divertissement), on peut poser la question sociologique de son émergence, de sa rencontre et de sa transmission (Bourdieu, 1992 ; Baroni et Turin, 2021 ; Boutin, 2023 ; Dufays, 2010 ; Gervais, 2023 ; Jouve, 2019 ; Paredes Cruz et Villagordo, op. cit. ; Rouxel et Langlade, 2005) : quels habitus (goûts et dispositions), quelles médiations et expositions, quelles pratiques, quelles réceptions, quelles subjectivités, quels stéréotypes, quelles mimèsis, quels iconomythes, quels imaginaires, etc. ?

Dans une perspective pragmatique de la bande dessinée (travail / divertissement / consommation), on peut examiner la bande dessinée comme structuration, articulation et incarnation de l’action créative humaine (Beaty, 2012 ; Eisner, 2008 ; Groensteen, 2025 ; Mouchart, 2010 ; Peeters, 2010 ; Robert, 2018) : quels signes, quels symboles, quels langages, quels médiums, quelles techniques, quels outils, quelles productions, quelles œuvres, quels récits, quels genres, quelles éditions, quels publics, quelles diffusions, quelles métamorphoses, quels devenirs, quels espaces, quels capitaux, etc. ?

Dans une perspective éducative de la bande dessinée (apprentissage et enseignement), on peut se demander comment s’articule la rencontre de la BD avec le monde scolaire formel (école) et informel (hors école) (Baroni, 2017 ; Martel, 2018 ; Éthier et Lefrançois, 2021 ; Lacelle, Acerra et Boutin, 2024) : quelles approches, quelles mobilisations, quelles transpositions, quels dispositifs, quelles expériences, quels cadres disciplinaires, quels savoirs, quelles compétences, quelles narratologies, quelles appréciations, etc. ?

Tel qu’on le constate à la lecture d’une telle liste contenant autant d’interrogations légitimes, le champ de la bande dessinée constitue aujourd’hui un espace social solidement ancré dans la tradition esthétique et langagière des civilisations contemporaines, certes, mais aussi un champ autonome, légitime et surtout en pleine effervescence. Reflet démultiplié, métisse et organique de pratiques graphiques, narratives, expressives, sémiotiques et sémantiques, la bande dessinée dans son sens le plus large, comme dans ses singularités les plus déconcertantes, incarne avec brio les postulats philosophiques du paradigme posthumaniste : décentration de l’humanismeclassique et de son anthropocentrisme sans en rejeter, toutefois, nombre des fondements, ouverture aux hypothèses, pratiques, épistémologies et critiques émergentes, reconnaissance intrinsèque de la valeur cardinale du numérique comme mécanique du changement social, intégration empirique de la cybernétique, etc. (Boutin, 2019 ; Braidotti, 2019 et 2025).

C’est cette effervescence, du moins certaines de ses saillies, que veut porter au grand jour le prochain volume Variation(s) de la revue Multimodalité(s). Dans un éclatement souhaité, programmé et défendu de ses cadres habituels, toute contribution qui s’attaquera, dans une forme plus ou moins conventionnelle, à l’une ou l’autre des ramifications du présent questionnement, sera la bienvenue afin de témoigner, à sa façon, de la transformation progressive du champ du récit séquentiel multimodal. Les propositions attendues pourront être de forme non rhétorique, au besoin : article scientifique classique, article illustré, bande dessinée, essai classique, essai multimodal, entretien, plénière, balado, etc.

Calendrier de publication :

Réception des résumés : jusqu'au 30 juin 2025

Annonce de la sélection des propositions au mois de septembre 2025

Envoi de la première version des articles : avant février 2026

Publication : janvier 2027

Consignes pour les articles usuels

Les personnes intéressées par cette thématique sont invitées à faire parvenir à revuemultimodalites@gmail.com une proposition de contribution d’une longueur comprise entre 250 et 500 mots, auxquels s’ajoutera une courte bibliographie (env. 5-10 références).

Longueur de l’article final : 40 000 à 60 000 caractères, incluant les espaces (sans les références et sans les annexes)

Formats de documents acceptés : Word (.doc, .docx) ou Open document (.odt)

Les consignes complètes pour la soumission d’un article sont disponibles sur le site de la revue.

