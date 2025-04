Esprit et information (Louvain-la-Neue, Belgique & en ligne)

Au sein de la discussion théorique en cours sur le numérique, le concept d’esprit n’est que peu travaillé pour lui-même. La « vie de l’esprit » est pourtant un motif bien connu des philosophes (Arendt 1978). De surcroît, l’esprit est la première victime de la « machinisation de l’intelligence » (Hunyadi 2023) qu’impose le « capitalisme de surveillance » (Zuboff 2019). A ce titre, il se pourrait qu’un discours sur l’esprit, dont Bernard Stiegler avait anticipé le risque de « prolétarisation » (2008), constitue le champ épistémologique adéquat pour formuler une critique du numérique. Puisque « les technologies d’information et de communication semblent mettre en péril la “liberté de l’esprit” » (Alombert 2023) et qu’il est question de déclarer ce dernier « patrimoine commun de l’humanité » (Hunyadi 2024), il convient de fédérer les chercheurs et chercheuses autour de l’élaboration d’une théorie à la hauteur de l’enjeu. C’est à ce titre que nous proposons la tenue d’un colloque consacré à l’esprit en contexte numérique, ayant pour titre « Esprit et information ».

D’emblée, les concepts retenus comme bannière de l’évènement peuvent renvoyer à deux situations rivales. Les plateformes numériques qui accaparent notre attention (Mary & Souillot 2022) déversent continuellement sur nous des informations parcellaires détachées de tout contexte – les « news » déjà dénoncées par Neil Postman à l’heure de la télédistribution (2005) – au détriment d’un savoir cohérent et situé, qui pourrait solliciter la conscience et impliquer l’action. D’un côté se dessine une suite de comportements automatiques qu’on voudra penser en termes cybernétiques (Rouvroy 2024), de l’autre la capacité à initier des bifurcations dont pourra rendre compte un arsenal critique. D’un côté, donc, la vie selon l’information, où il n’est question que d’accumulation de données à des fins publicitaires (Hunyadi 2020) ou d’entrainement des Large Language Models (Alombert & Giraud 2024), de l’autre, la vie selon l’esprit, où une pensée incarnée produit du jugement de façon à interroger les conduites personnelles. Si les actuelles technologies de l’information paraissent avoir prêté allégeance à la première de ces modalités, il importe de réaffirmer « la vitalité et l’intentionnalité » (Tillich 2014) propres à l’esprit.

On le comprend : esprit et information constituent les deux pôles d’une conversation urgente à mener au croisement de la philosophie de la technique, de la philosophie des médias et de la théorie critique. En réalité, la notion même d’information pourrait connaître une métamorphose salutaire si l’on parvenait à la remettre au service d’une théorie de l’esprit émancipée du paradigme dominant, qui la conçoit en tant que source légitimatrice des décisions automatiques. Ainsi s’esquisse une série de questions qui constituent le point de départ de la présente proposition : qu’est-ce que l’esprit, qu’est-ce que l’information ? En quoi un travail sur ces concepts permet-il de penser le numérique ? Renvoient-ils à des phénomènes solidaires ou antinomiques ? Et à quelles conditions ? Au service de quelle éthique, de quelle politique, de quelle épistémologie, voire de quelle philosophie de l’histoire ? En clair, quelle théorie de l’esprit, qui donnerait sa juste place à l’information, pourrait faire chavirer l’« infocratie » (Han 2023) ?

Programme

Mardi 20 mai 2025

8h15 : accueil et café

Adresse : Place de l’Université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve - Salle du Sénat Académique

8h30 : mot d’introduction par les organisateurs

8h45 : « De l’esprit au racket », Olivier Voirol, Maître d’enseignement et de recherche (Université de Lausanne)

10h15 : 2e intervention

Emmanuel Alloa, Professeur d’esthétique et de philosophie de l’art (Université de Fribourg)

« Comment échapper à la société de la transparence ? »

11h45 : « Algorithme ou utopie », Antoinette Rouvroy, chercheuse qualifiée du FNRS (Université de Namur)

13h15 : repas

14h30 : « ‘It from bit’, ontologies et cosmologies de l’information », Anna Longo, directrice de programme (Collège international de philosophie)

16h : « L’écosystème médiatique comme espace transitionnel : l’EMI face à l’inéducable », Ronan Le Roux, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, psychologue clinicien (Université Paris-Est Créteil)

17h30 : pause

20h : « Décloisonner nos futurs », conférence de Catherine Dufour, écrivaine de science-fiction, au Musée L

Adresse : Place des Sciences, 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Informations et inscriptions à part : https://museel.be/fr/evenement/rencontre/rencontre-decloisonner-nos-futurs-catherine-dufour

Mercredi 21 mai 2025 :

8h30 : accueil et café

Adresse : Place de l’Université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve - Salle Oleffe

8h45 : « Le numérique, une technologie de l’esprit ? », Mark Hunyadi, professeur de philosophie (UCLouvain)

10h15 : « La conscience réflexive, parenthèse historique ? », Olivier Rey, chargé de recherche au CNRS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h45 : « Panser l’extériorisation numérique de l’esprit », Anne Alombert, maîtresse de conférence en philosophie (Université Paris 8)

13h15 : repas

14h30 : « Le corps convaincu par le numérique : spiritualité et technique », Gemma Serrano, professeure de théologie (Collège des Bernardins)

16h : « Désir et médium : l’industrie culturelle numérique au prisme de l’Ecole de Francfort », Jean-Baptiste Ghins, doctorant en philosophie (UCLouvain)

17h30 : mot de clôture par les organisateurs

17h45 : fin de la seconde journée.

Informations pratiques

Lieux : à l’exception de la conférence de Catherine Dufour, qui se tient au Musée L, les interventions se tiennent aux Halles Universitaires (Place de l’Université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve).

Distanciel : l’évènement peut être suivi en distanciel. Nous recommandons de nous écrire à ce sujet via le mail de contact afin que nous puissions facilement vous envoyer le lien et les informations de connexion. Les liens de connexion seront également indiqués sur cette page peu avant le début de l’évènement.

Inscription :

L’inscription en cas de présence sur place est recommandée. Les repas de midi sont offerts aux participant(e)s qui le souhaiteraient dans la limite de nos capacités. L’inscription s’effectue via le formulaire suivant ou en nous contactant par mail. Attention : l’inscription à la conférence de Catherine Dufour, qui aura lieu durant la soirée du 20 mai, se fait séparément, via le site du Musée L.

https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/CmKL3zIc5FiaLwtEFdMI5LkjMJmR2zulbkfnQouBFzk/

Contact :

Jean-Baptiste Ghins : jean-baptiste.ghins@uclouvain.be

Comité organisateur :

Mark Hunyadi (UCLouvain)

Jean-Baptiste Ghins (UCLouvain)

Nathalie Frogneux (UCLouvain)

Antoinette Rouvroy (UNamur)

Organisations partenaires :

Institut Supérieur de Philosophie (UClouvain, Belgique)

Europè, centre de philosophie pratique (UCLouvain; Belgique)

Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS, Belgique)

Fonds de développement culturel de l’UCLouvain (Belgique)

Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles (Institut Mines-Télécom, France).

