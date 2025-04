Concour de nouvèles francofones en ortografe exploratoire (une initiative du collectif Tract des Linguistes)

« L'écriture est la peinture de la voix : plus elle est ressemblante, meilleure elle est », écrivait Voltaire dans son Dictionnaire Philosophique. Aujourd'hui, l'orthographe est bien loin de correspondre parfaitement à la prononciation des mots. À coups de consonnes doubles, lettres étymologiques et terminaisons muettes, elle est devenue opaque et difficile à maitriser. Et si on vous proposait de remonter dans le temps et de changer cette incongruité ?

Le collectif Tract des Linguistes organise un Concour de nouvèles en ortografe exploratoire. Il vous suffit d'écrire un texte de 10.000 caractères sur le thème "été" avant le 30 juin 2025 en nous proposant un système graphique plus proche de la voix. Les meilleures nouvelles seront publiées aux éditions Libertalia.

https://www.tract-linguistes.org/concours-de-nouvelles-en-orthographe-exploratoire-2025/

Nous vous invitons à partager cette annonce auprès dans votre entourage et auprès de vos étudiants et étudiantes.