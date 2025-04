La tempête (revue Feux follets)

Feux Follets : Université de Louisiane à Lafayette Appel à contributions pour le prochain numéro sur le thème de

“La Tempête” Date limite : le 1 juillet 2025

Un appel à textes dans le français qui habite la personne, dans tout ce que la tempête peut inspirer.

-Comité de rédaction

La revue littéraire Feux Follets vous invite à plonger dans les profondeurs du thème polysémique de “la tempête” dans toute sa valeur symbolique et narrative où se mêlent destruction et purification, (dé)espoir et résilience, et chaos et catharsis.

Que ce soit “la tempête” météorologique déchaînée comme en Louisiane qui est particulièrement vulnérable en raison de situation géographique en Acadie tropicale ; intérieure bouleversante comme un état de trouble intense où des émotions ressenties sont capables de secouer et de perturber l'équilibre ; ou politique tumultueuse et sociale révélatrice comme les faits qui mettent en lumière les failles et les contradictions de la société et qui peuvent conduire à des changements dans les mentalités et les comportements.

Ce phénomène puissant et transformateur de “la tempête” peut être interprété de multiples façons dans les domaines de la fiction, de la non-fiction, de la poésie, du théâtre, de la musique, des arts (notamment visuels), et de la culture des pays francophones.

“Le Roi ! Le Roi ! Eh bien, il y en a un qui se fout du Roi comme de toi et moi, il s’appelle le Vent ! Sa Majesté le Vent ! Pour le moment, c’est lui qui commande et nous sommes ses sujets !”

-Aimé Césaire, Une Tempête, p. 15 (1969)

Voir notre protocole de soumission: https://languages.louisiana.edu/about-us/feux-follets

Feux Follets

Département de Langues Modernes Université de Louisiane à Lafayette P.O Box 43651 Lafayette, LA 70504 USA