Approches croisées des sciences sociales et des arts. Du terrain à la production des savoirs (Clermont-Ferrand)

Appel à communications pour un Colloque international

Approches croisées des Sciences sociales et des Arts. Du terrain à la production des savoirs

MSH Clermont-Ferrand, les 13 & 14 novembre 2025

Organisé par :

Sarah Hermann, Yassaman Khajehi, Caroline Lardy – (CERMI / INALCO, CHEC / UCA, ANR THETA)

—

La recherche en arts emprunte de plus en plus des théories et des méthodes qui relèvent des SHS. Inversement, les SHS ont à leur tour accru l’inclusion de la création et des arts dans leurs propres processus de recherche. Les associations entre chercheurs et artistes se multiplient et constituent aujourd’hui une tendance des pratiques de la recherche collaborative. Au-delà des considérations disciplinaires entre sociologie, anthropologie visuelle, études culturelles et artistiques, on voit se dessiner de nouvelles modalités d’articulation et d’intrication entre sciences sociales, esthétique et art.

Ce colloque international s’inscrit dans la continuité des journées d’étude organisées en 2022 à la BNF Corps en cérémonie : pratique et poétique de recherche et 2023 à la MSH de Clermont-Ferrand Méthodes, expériences et pratiques audiovisuelles à l’épreuve du terrain autour des pratiques performatives et des méthodologies de recherche en SHS, à l’intersection des arts du spectacle, de la sociologie et de l’anthropologie. Il vise à réunir chercheurs, chercheuses et artistes qui travaillent sur et dans des contextes marginaux, non conventionnels et peu explorés par le médium audio-visuel ou performatif. Le projet vise à questionner la pluralité des formes de représentation et de restitution du terrain (textes, images, sons, vidéos) dans les recherches en SHS, tout en valorisant les perspectives issues de la recherche-création et des travaux en cours.

—

Depuis près de trois décennies, des changements significatifs prennent part dans le champ de la recherche en SHS et en arts (Heinich, 2011). Ces changements incluent, pour les chercheurs et les chercheuses de terrain, toute une palette de supports et de modes de restitution. Ces rapides développements appellent aussi à repenser et à questionner les frontières entre les domaines, les méthodes de collecte et de présentation/restitution des données. L’objectif de ce colloque consiste à interroger et analyser toute la pertinence de ces approches, les tendances ignorées ou sous-exploitées, les limites, les frontières et les nouveaux outils de réflexion capables d’examiner autrement des terrains aussi complexes et changeants. En combinant les comptes rendus d’expérience et les témoignages, ce colloque entend explorer des objets d’études multiples. La production des savoirs tirés de cette alliance entre recherche artistique et sciences sociales représente un champ fécond de réflexion, d’expérimentation et de partage. Elle prend appui sur des méthodes qualitatives, réflexives et critiques. Les travaux menés dans cette perspective contribuent non seulement à documenter des terrains de recherche peu explorés mais également à proposer des outils originaux de lecture et de décryptage des pratiques sociales et collectives.

À partir d’enquêtes empiriques, d’œuvres audiovisuelles, d’archives vivantes ou de performances, les communications pourront explorer la complexité de la co-construction des savoirs entre chercheurs et personnes observées, et la manière dont l’écriture créative, les humanités numériques, des installations artistiques, la photographie, le film documentaire ou expérimental ainsi que les pratiques artistiques peuvent non seulement contribuer à diffuser et rendre plus accessibles les connaissances mais surtout à constituer des méthodes de recherche inspirantes.

Des formats de communication longs (45 min-1h), des ateliers de réflexion ou des présentations alternatives (formats à proposer) permettront d’appréhender en profondeur et avec clarté, les enjeux, la démarche et les coulisses de fabrication de ces corpus de recherche et des processus de production scientifique et créatif. En vue de mieux saisir tous les ressorts de ces nouvelles perspectives de recherche, on ne manquera pas non plus de s’appuyer sur les principales évolutions, les ruptures, les continuités et les infléchissements opérés autour de ces pratiques.

Axes thématiques (non exhaustifs)

• Pluralité des formes artistiques et scientifiques de restitution en SHS et en arts

• Partage du terrain : co-construction des savoirs et formes collaboratives

• Écritures créatives comme mode de recherche

• Approches croisées entre performance, anthropologie visuelle et recherche-création

• Données audiovisuelles : diffusion et création ; éthique et confidentialité

Modalités de soumission/Modalités de candidature

Le colloque aura lieu uniquement en présentiel à la Maison des Sciences Humaines et Sociales de Clermont-Ferrand. Le comité organisateur accueillera les propositions de jeunes chercheurs, de chercheurs confirmés comme de doctorants. Les propositions de communication, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d’un résumé de 300 à 500 mots et d’une courte présentation de l’auteur. Les interventions pourront se faire en français ou en anglais. Dans la mesure du possible, le colloque prendra en charge une partie ou la totalité des frais de séjour.

Merci d’adresser vos propositions avant le 2 juin 2025 (le comité scientifique communiquera les réponses fin juin) à l’adresse suivante : methodo.experience@gmail.com