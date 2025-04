Littérature et formation des enseignants. Vers une pédagogie de la diversité littéraire et linguistique (Mostaganem, Algérie)

La formation des futurs enseignants se doit de répondre aux exigences de la pluralité culturelle et linguistique qui caractérise les espaces éducatifs algériens. Dans cette perspective, la littérature apparaît comme un vecteur privilégié pour aborder et comprendre la complexité de la diversité, en offrant un accès à la multiplicité des expériences humaines et à la richesse des imaginaires collectifs. En tant que miroir aux multiples facettes des sociétés (Barthes, Le Plaisir du texte, 1973), la littérature permet aux futurs pédagogues de s’initier à une pluralité de représentations culturelles et identitaires, contribuant ainsi à la formation d’une posture pédagogique fondée sur l’ouverture à l’altérité. La littérature est en effet ce lieu où se déploie l’expérience de l’autre (Said, L’Orientalisme, 1978), celle qui permet de s’immerger dans des univers étrangers, de pénétrer des sensibilités distinctes, et d’adopter des perspectives alternatives.

À ce titre, elle constitue un outil précieux pour la formation des enseignants, qui sont amenés à évoluer au sein de classes de plus en plus hétérogènes. Loin de se cantonner à une fonction illustrative, le texte littéraire offre aux futurs éducateurs une éducation sentimentale qui les prépare à accueillir la diversité des parcours de vie des élèves, à reconnaître leurs singularités, et à valoriser la richesse des échanges interculturels en classe. Comme le souligne Martha Nussbaum dans Cultivating Humanity (1997), « la littérature éveille la capacité à se décentrer, à éprouver la complexité des êtres, à se glisser dans les vies des autres pour mieux comprendre leurs espoirs et leurs peurs». La lecture littéraire ne se réduit donc pas à un simple exercice esthétique, mais engage une réflexion éthique et humaniste qui s'avère essentielle dans la formation des enseignants. En ce sens, elle les prépare à adopter une posture inclusive et bienveillante, en cultivant une sensibilité aux diversités culturelles et linguistiques qui traverse les classes. Au-delà de sa dimension humaniste, la littérature constitue également un outil de réflexion sur la diversité des pratiques langagières. Les œuvres littéraires issues des sphères francophones, notamment, permettent aux enseignants de saisir la richesse des variations linguistiques et des dynamiques identitaires qui leur sont associées. « La langue des textes n’est jamais neutre, elle est le lieu où se rencontrent et se confrontent les normes et les libertés individuelles, les tensions entre les idiomes locaux et les standards nationaux » (Glissant, Introduction à une poétique du divers, 1996).

De ce fait, la littérature francophone, en confrontant le lecteur à la pluralité des usages et à l'hybridité des langues, offre un cadre privilégié pour sensibiliser les enseignants à la valorisation des compétences plurilingues des élèves. L’étude des textes littéraires, qu'ils soient classiques ou contemporains, constitue également un prisme d’analyse pertinent pour aborder des problématiques sociales et identitaires complexes telles que les discriminations, les migrations, le genre ou la mémoire collective. Ces thématiques, souvent traitées avec profondeur et subtilité par les auteurs, permettent aux enseignants de nourrir une réflexion critique sur les dynamiques sociales et de déconstruire les stéréotypes qui peuvent imprégner l’institution scolaire. « Lire, c’est d’abord déconstruire les illusions du réel» (Bourdieu, La Distinction, 1979), et à ce titre, la littérature offre un espace de réflexion critique sur les mécanismes de domination et les rapports de pouvoir qui traversent les sociétés.

Cet événement ambitionne de redéfinir le rôle de la littérature dans la formation des enseignants, en l’envisageant comme un vecteur d’ouverture à l’altérité et un outil de réflexion critique sur la diversité. En explorant les multiples dimensions de cette rencontre entre le littéraire et le pédagogique, elle entend contribuer à la construction d’un espace éducatif plus juste, plus ouvert et plus attentif aux richesses humaines et culturelles.

Quelques axes sont suggérés :

1. Littérature et altérité : des textes pour enseigner l’empathie et la compréhension de l’autre

Cet axe explorera la manière dont les œuvres littéraires, par leurs représentations des différentes cultures, peuvent être utilisées pour sensibiliser les futurs enseignants à la diversité sociale et culturelle présente en classe. Le but est de montrer comment la lecture et l’analyse de ces textes peuvent servir à développer une pédagogie de l'empathie.

2. Les littératures francophones : vecteurs de la diversité linguistique et culturelle en classe.

L’objectif des interventions qui s’inscriront dans cet axe est de mettre en évidence le rôle des littératures francophones dans la formation des enseignants, en montrant comment elles permettent de comprendre la pluralité des pratiques langagières. Cet axe mettra en avant les enjeux liés à la diglossie, au bilinguisme et à l'hybridité linguistique, et proposera des pistes pour intégrer ces dimensions dans les pratiques pédagogiques.

3. Littérature et formation à la pédagogie critique : déconstruire les stéréotypes pour mieux accueillir les diversités

Ce volet s’attachera à montrer comment la littérature peut être utilisée pour former les enseignants à une pédagogie critique, en les encourageant à remettre en question les stéréotypes et les préjugés. Les participants seront invités à réfléchir à la manière dont les textes littéraires peuvent aider à aborder des sujets sensibles et à favoriser une approche plus juste et inclusive en classe.

4. La littérature comme outil de médiation culturelle dans les classes plurilingues

Cet axe proposera de réfléchir à la manière dont la littérature peut servir de médiateur entre les différentes cultures présentes au sein de la classe. Il mettra en avant des exemples de textes qui favorisent le dialogue interculturel et qui peuvent être utilisés pour développer des projets pédagogiques autour de la découverte de l’autre et de l’acceptation des différences.

5. Pratiques pédagogiques innovantes autour de la littérature : entre ateliers d'écriture et mises en voix

Ce dernier axe se concentrera sur les méthodes didactiques innovantes pour enseigner la littérature dans un contexte de diversité. L'accent sera mis sur les ateliers d'écriture créative, les cercles de lecture, etc., qui permettent aux apprenants de s'approprier les textes et de les relier à leurs propres expériences culturelles et linguistiques.

Pr Roubaï-Chorfi Mohamed El Amine

- Pr Bensekat Malika

- Pr Aci Ouardia

- Pr Amrouche Fouzia

- Pr. Bellatreche Houari

- Pr. Dellalou Naouel

- Dr Bouzenada Leïla

- Dr. Bentaifour Nadia

- Dr Ait Ikhlef Islem

- Dr Ouled Haddar Safa

- Dr Moussaoui Nassima

- Dr Habet Djazia

- Dr Chanez Hamdad

- Dr. Bennama Mekia

- Dr. MERDJI Naima

- Dr. Medjahed Nadir

Responsables de la manifestation :

Dr BOUZENADA Leïla

Pr ROUBAÏ-CHORFI Mohamed El Amine

Les propositions de communication sont a envoyer à l’adresse litteraturepedagogie@gmail.com

Calendrier

Lancement de l’appel : 5 avril 2025

Date limite de réception des propositions de communication : 8 mai 2025

Notifications d’acceptation/refus : 20 mai 2025

Programme final de la manifestation : 26 mai 2025

Date de la manifestation : 29 mai 2025.