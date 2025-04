Appel à projets pour les collections éditoriales "Toiles" et "Recherches sur Toiles" (Aracne Editrice)

L'équipe éditoriale des collections "Toiles" et "Recherches sur Toiles" (Aracne Editrice) lance un appel à projets dans la perspective de nouvelles publications scientifiques (en italien ou en français).

La collection "Toiles" a pour objectif de proposer au grand public des traductions de textes français, littéraires ou non, ou des textes traduits en français à partir d'autres langues. Elle vise à promouvoir des ouvrages linguistiquement soignés, réalisés à l'aide d'outils spécialisés et de compétences acquises au niveau universitaire. La collection accueille également des traductions de valeur littéraire. Les traductions sont présentées de préférence avec un texte en regard.

La collection "Recherches sur Toiles" accueille des travaux produits au niveau universitaire sur la langue et la littérature françaises dans leurs aspects les plus divers : théoriques, historiques, thématiques, didactiques et documentaires.

Votre envoi doit comprendre un résumé d’une page au maximum, la date à laquelle vous envisagez de livrer le manuscrit du volume et une notice biobibliographique du ou des auteur.trices.

Pour plus d'informations sur nos publications, consulter les pages web :

https://www.aracneeditrice.eu/it/collana/toiles-collana-di-traduzione-francese.html

https://www.aracneeditrice.eu/it/collana/recherches-sur-toiles-.html

Renseignements et envoi des propositions :

Pierino Gallo (directeur des collections): pgallo@unime.it