« Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste »

Colloque international à l’occasion du centenaire de la naissance de Philippe Jaccottet

À l’occasion du centenaire de la naissance de Philippe Jaccottet (Moudon, 30 juin 1925 – Grignan, 24 septembre 2021), l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Padova et Sorbonne Université, avec le soutien du Label Scientifique UIF/UFI, organisent un colloque international les 23 et 24 octobre 2025. Les journées se tiendront au sein du Département de Langues, Littératures et Cultures Étrangères de l’Université Roma Tre.

L’œuvre de Philippe Jaccottet se distingue par l’exigence et la sensibilité avec lesquelles il a abordé l’expérience poétique. Sa quête de justesse, son acceptation du tâtonnement pour atteindre la pureté de la langue, ainsi que son écoute attentive et disponible du monde confèrent à sa poésie une intensité singulière. Discrète mais essentielle, son écriture interroge inlassablement la fragilité de l’existence, les rapports entre l’homme et la nature, la lumière et l’ombre, le silence et la parole. Outre sa production poétique, Jaccottet s’est longuement consacré à la traduction, offrant au public francophone les œuvres d’Homère, Rilke, Hölderlin, Musil, Ungaretti, Montale, et bien d’autres. Parallèlement, il a rassemblé les germes de ses réflexions critiques dans les carnets de La Semaison et les a développées dans différents articles, chroniques et préfaces.

Près de trente ans après la dernière journée d’études entièrement consacrée au poète suisse en Italie (« La parola di fronte », Milan, 22 novembre 1996), ce colloque entend approfondir la richesse et la complexité de son œuvre, en considérant non seulement ses poèmes et ses textes en prose, mais aussi ses réflexions critiques et ses traductions.

Le colloque pourra explorer les axes de recherche suivants :

1. L’œuvre de Jaccottet : thèmes, formes, poétique

L’étude de l’œuvre de Jaccottet pourra s’attacher à l’exploration de ses thèmes fondamentaux, tels que la nature, la lumière, le temps, la mort ou le silence. On s’intéressera à leurs résonances, à leur évolution et à la manière dont ils alimentent sa réflexion poétique. L’attention pourra également se porter sur la diversité des formes dans son œuvre, notamment l’hybridation entre poésie et prose, en analysant les influences littéraires et artistiques qui ont nourri son travail. Un point spécifique pourra être consacré aux échos entre ses réflexions critiques sur la poétique et leur mise en œuvre dans ses textes, en interrogeant le passage d’une poétique implicite à une poétique explicitement formulée.

2. La traduction

a. Traduire Jaccottet : on étudiera les défis et les enjeux liés à la traduction de sa poésie, en questionnant la réception et l’influence de son œuvre dans différentes cultures, avec une attention particulière au contexte italien.

b. Jaccottet traducteur : on interrogera son travail de traducteur, notamment des poètes italiens, et sa poétique de la traduction caractérisée par l’écoute de l’autre. La dialectique entre proximité et distance, centrale dans son approche, pourra être examinée à travers des études de cas.

3. La langue et le style

Certaines propositions pourront approfondir sa quête de l’essentialité et de la justesse, sa contre-rhétorique et sa conception de la parole poétique comme chant. Seront également examinées la posture effacée du sujet poétique, sa parole précaire et bégayante, ainsi que les différentes manifestations de l’altérité dans son œuvre.

4. Les géographies de Jaccottet

L’œuvre de Jaccottet est profondément ancrée dans des espaces qui ont marqué sa vie et sa création. On analysera son rapport à la Suisse, à la Drôme et à la Haute-Provence, en interrogeant les modalités de représentation du paysage et de l’espace dans son écriture. Une attention particulière sera portée à l’Italie et à sa présence dans les textes. On pourra également envisager son œuvre dans une perspective écopoétique, attentive au vivant et ouverte à un décentrement du regard humain.

__

Modalités de soumission

Les propositions de communication (en français ou en italien), d’une longueur maximale de 500 mots, seront envoyées avant le 30 mai aux adresses suivantes : simona.pollicino@uniroma3.it, olivier.belin@sorbonne-universite.fr, caroline.payen@sorbonne-universite.fr, fabio.berlanda@uniroma3.it.

Les propositions devront inclure :

· Titre de la communication

· Nom et affiliation de l’auteur

· Brève biobibliographie de l’auteur (max 5 lignes)

La notification d’acceptation sera communiquée avant le 30 juin.

La publication des actes du colloque est prévue.

___

Comité scientifique

Olivier Belin (Sorbonne Université)

Anna Bettoni (Università di Padova)

Michèle Finck (Université de Strasbourg)

Sophie Guermès (Université de Bretagne Occidentale)

Christine Lombez (Nantes Université)

Valerio Magrelli (Università Roma Tre)

Laure Michel (Université Lumière Lyon 2)

Simona Pollicino (Università Roma Tre)

Fabio Scotto (Università di Bergamo)

Comité d’organisation

Olivier Belin (Sorbonne Université)

Anna Bettoni (Università di Padova)

Fabio Berlanda (Università Roma Tre)

Caroline Payen (Sorbonne Université)

Simona Pollicino (Università Roma Tre)