Lectio magistralis d'Antoine Compagnon Tu Marcellus eris et Journée doctorale Les littératures entre intertextualité et intermédialité (Doctorat en "Studi linguistici e letterari" des Universités d’Udine et de Trieste)

L’Université d’Udine accueillera le 15 avril prochain Antoine Compagnon, Professeur émérite au Collège de France, écrivain en résidence au Musée du Louvre en 2023 et 2024, et, depuis le 17 février 2022, l’un des quarante membres « immortels » de l’Académie française.

La rencontre, organisée par Francesca Todesco, professeure de Littérature française et francophone au Dipartimento di Lingue e letterature, Comunicazione, Formazione e Società (DILL) de l’Université d’Udine, ouvrira la Journée doctorale Les littératures entre intertextualité et intermédialité (Doctorat en "Studi linguistici e letterari" des Universités d’Udine et de Trieste), qui se poursuivra avec les communications de six doctorants, réparties en deux sessions présidées par Alessandra Ferraro, professeure de Littérature française et francophone, et Silvia Contarini, professeure de Littérature italienne.

Tu Marcellus eris est le titre de la Lectio Magistralis par laquelle Antoine Compagnon fera connaître au public les débuts d'une recherche à peine entamée, comme il l’a confié lui-même.

Voir sur Fabula le détail du programme…