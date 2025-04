Shakespeare à l'écran dans le monde francophone/ Shakespeare on screen in francophonia

Colloque international « Shakespeare à l’écran dans le monde francophone »

Organisé par l’IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, UMR 5186 du CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, Ministère de la Culture

En partenariat avec le RIRRa21, Université de Montpellier Paul-Valéry

Montpellier, vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025

Dans le prolongement de plusieurs journées d’étude consacrées à « Shakespeare à l’écran dans le monde francophone » qui se sont tenues à Montpellier au cours des dix dernières années, l’IRCL et le RIRRa21 co-organisent un colloque international sur ce thème, dans le cadre de son programme de recherche « Shakespeare on Screen in Francophonia ».

Ce programme se propose de répertorier et d’analyser la présence de Shakespeare sur les écrans francophones. Il s’agit de cataloguer et d’analyser les films shakespeariens en langue française (mises en scène de théâtre filmées, adaptations télévisées, adaptations cinématographiques), mais aussi de répertorier et d’étudier les allusions à Shakespeare et à son œuvre dans le cinéma francophone, ou plus largement sur les écrans francophones. Ce programme s’inscrit dans la continuité du travail mené par Mariangela Tempera (†, Université de Ferrara) sur les formes d’expressions nationales et européennes de Shakespeare.

Depuis les débuts du cinéma muet jusqu’au film Mon Inconnue (réal. Hugo Gélin 2019) ou aux épisodes de séries télévisées françaises comme Un si grand soleil, Shakespeare est présent sur les écrans français par le biais de l’adaptation ou de l’allusion. L’objet de ce colloque international est de poursuivre ce travail sur les écrans français mais aussi d’ouvrir la réflexion à des œuvres issues de pays francophones, quels qu’ils soient.

Les propositions de communications pourront porter sur une ou plusieurs adaptations françaises ou francophones particulières mais aussi aborder, entre autres, les questions suivantes :

- Comment Shakespeare est-il utilisé dans le cinéma français ou francophone ?

- Quels réalisateurs ou réalisatrices francophones utilisent le script shakespearien de façon récurrente ?

- Quels effets peut avoir l’allusion shakespearienne sur un public francophone ?

- Y a-t-il une spécificité française ou francophone de la citation cinématographique shakespearienne ?

- Comment les pièces de Shakespeare sont-elles adaptées par le cinéma et la télévision françaises ou francophones ?

- Quelle place Shakespeare tient-il sur les écrans français ou francophones ?

- Comment Shakespeare est-il utilisé dans les séries télévisées françaises ou francophones ?

- Quelle place Shakespeare tient-il sur les écrans des pays francophones autres que la France ?

Un site (https://shakscreen.org/) est mis en œuvre par l’IRCL, et constitue une base de données où l’on trouve des articles thématiques et une actualité sur les nouvelles adaptations cinématographiques françaises mais le but de ce colloque international est de dépasser la seule perspective française et de s’ouvrir aux francophonies.

Les fruits de ce colloque pourront être publiés en ligne sur le site « Shakscreen » après examen par un comité éditorial international.

Les propositions de communications (un abstract d’environ 300-500 mots et une courte notice biographique) sont à envoyer pour le 2 juin 2025 à l’adresse :

shakscreen@univ-montp3.fr.

Le colloque se tiendra en format hybride.

Comité d’organisation :

Patricia Dorval (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Sarah Hatchuel (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRa21)

Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jean Vivier (CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Comité scientifique :

Patricia Dorval (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jennifer Drouin (McGill University, Canada)

Sarah Hatchuel (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRa21)

Andrew Hiscock (Bangor University, Wales)

Douglas Lanier (University of New Hampshire, USA)

Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jean Vivier (CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

--

Shakespeare on Screen in francophonia

International Conference

Organized by IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, UMR 5186 CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, Ministère de la Culture

In partnership with RIRRa21 (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Having already organised a sequence of study days in Montpellier devoted to Shakespeare on screen in the French-speaking world over the last ten years, IRCL has decided to organize, in partnership with RIRRa21, an international conference on this theme, as part of its “Shakespeare on Screen in Francophonia” research programme.

The aim of this programme is to catalogue and analyse the presence of Shakespeare on French-speaking screens. This includes French-language Shakespearean films (filmed stage productions, TV adaptations, cinematographic adaptations), as well as allusions to Shakespeare and his works in French-language cinema, or more broadly on French-language screens. This programme is a continuation of the work carried out by Mariangela Tempera (†, University of Ferrara) on Shakespeare’s national and European forms of expression.

From the beginnings of silent cinema to the film Mon Inconnue (dir. Hugo Gélin 2019) or episodes of French TV series such as Un si grand soleil (2018-), Shakespeare remains present on francophone screens through adaptation or allusion.

The aim of this international conference is to continue this work on French screens, but also to open the debate to works from other French-speaking countries.

Proposals for this international conference may focus on one or more specific French or Francophone adaptations, but may also address the following questions, among others:

- How is Shakespeare used in French or Francophone cinema?

- Which French-speaking directors use the Shakespearean script on a recurring basis?

- What effect does Shakespearean allusion have on a French-speaking audience?

- Is there a French or Francophone specificity to Shakespearean film quotations?

- How are Shakespeare’s plays adapted by French cinema and television?

- What role does Shakespeare play on French screens?

- How is Shakespeare used in Francophone TV series?

- What role does Shakespeare play on screens in French-speaking countries other than France?

A website (https://shakscreen.org/) has been set up by IRCL, providing a database of thematic articles and news on new French film adaptations. However, the aim of this international conference is to go beyond the French perspective and open up to other French-speaking countries.

The research presented at this conference will be published online on the “Shakscreen” website subject to the usual peer-review system by international readers.

Proposals for papers (a 300-500-word abstract and a short bio) should be sent by June 2, 2025 to the following address:

shakscreen@univ-montp3.fr.

Online participation will be welcome.

Organising committee :

Patricia Dorval (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Sarah Hatchuel (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRa21)

Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jean Vivier (CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Scientific committee:

Patricia Dorval (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jennifer Drouin (McGill University, Canada)

Sarah Hatchuel (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRa21)

Andrew Hiscock (Bangor University, Wales)

Douglas Lanier (University of New Hampshire, USA)

Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Jean Vivier (CNRS, Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)