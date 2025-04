French Studies Matters / Les Études françaises en question(s) (ASFS Conference 2025, Univ. of Newcastle and Macquarie Univ., Australia)

ASFS Conference 2025: “French Studies Matters” / « Les Études françaises en question(s) »



Australian Society for French Studies, 33rd Annual Conference

9-12 December 2025

Hosted by the School of Humanities, Creative Industries and Social Science at the University of Newcastle (Australia) and Global Languages and Cultures, in the School of International Studies at Macquarie University (Australia)

KEYNOTE SPEAKERS

Newcastle :

– A/Prof Leslie Barnes, Australian National University.

– Prof Pierre Martinez, Université Paris VIII.

Macquarie :

– Dr Elizabeth Rechniewski, University of Sydney.

IN-PERSON

The in-person section of the conference will include: a postgraduate half-day (9 December, afternoon), two days of academic papers (10-11 December) at the University of Newcastle’s city campus, and one day of academic papers (12 December) at Macquarie University’s campus, in North Ryde, Sydney.*

*NOTE: A coach will be organized (as part of the in-person registration fee) to transfer delegates from Newcastle to Macquarie (one-way or return) for the final day, facilitating easier domestic and international departure from Sydney airport.

ONLINE

An online half-day will be held on the morning of Tuesday, December 9, prior to the postgraduate half-day in the afternoon. Please submit online communication proposals exclusively to asfs2025online@gmail.com.

Deadline for proposals: May 30, 2025

(submission details available below)

KEY DATES:

• August 2025 – Notification of accepted proposals

• September 2025 – Provisional programme and opening of registration

* * *

CALL FOR PAPERS

“French Studies Matters”

The question of why French Studies matters is not new. As Charles Forsdick pointed out in 2011 in an essay bearing that very title, questions of interdisciplinarity, and the interplay between the twin, indissociable and variously (in)compatible objectives of language instruction and research have been at the heart of French Studies since its emergence as a discipline in the late nineteenth century.[1] Such questions have, over the course of thirty-two annual conferences, occupied the Australian Society for French Studies; and yet, it is our compatibility, as scholars and teachers, not our incompatibility, that has always been our focus. However vexed questions of how and why we matter have become, we recognise and accept one another as transdisciplinary colleagues whenever we come together. For, above all else, French Studies is a community that celebrates what unites us, which is what saves us from the tensions that separate us, and that can suggest that French Studies does not in fact matter so very much.

ASFS 2025 “French Studies Matters” will embrace the urgency of these questions in light of the challenges against the significance of our discipline and of the Arts more generally by the current climate in the tertiary education sector. Urgent matters of lives, livelihoods and worldviews are therefore also at stake here. As such, our focus this year is to bring French Studies colleagues together to consider the many ways in which we exist at our institutions (inter)nationally, to demonstrate and share our ‘other’ existences and celebrate our continued survival. To this end, we encourage those colleagues who work in disciplines outside French Studies stricto sensu but whose research intersects with French Studies to present on the nature (purpose and/or results) of these transdisciplinary connections. We also encourage colleagues to consider the importance of language instruction, and as such we welcome papers on language teaching, including on the challenges that it faces and the possibilities that it offers for other interdisciplinary connections.

Topics for ASFS may therefore include, but are not limited to:

The Matter(s) of French Studies: reflections on disciplinarity, trans and interdisciplinarity and the “state of the discipline”.

Institutional threats (and their opportunities?)

Didactics of French as a Foreign Language (FLE)

AI in Language Learning and Teaching: Challenges and Opportunities

Translation (as the meeting point and crossing of disciplinary areas)

French and “Other Disciplines”: work in literary, linguistic, philosophical or historical studies that is not strictly, or typically, considered “French Studies”.

Transdisciplinary collaborations: perhaps bring a colleague from outside of French Studies

Topics that test the limits of French Studies interdisciplinarity (French Studies as an interdiscipline)

Location in fields other than French Studies while engaging with French and Francophone research areas

My French Studies Matters.

We acknowledge that French Studies in Australia has a number of particular areas of strengths. These can sometimes make people feel that “their” French Studies research is not a good fit at ASFS. So, we also encourage colleagues to present on their individual (esoteric, threatened, under-loved) fields of expertise.

SUBMISSION GUIDELINES

Please submit a 200-word proposal for a 20-minute paper, including a title, short 50-word bio-bibliography and affiliation.

Proposals for panels of 3 presenters of 20-minute papers are welcome. Please submit a panel title with a 200-word proposal, including the name and affiliation of each contributor, individual proposed paper titles and short bio-bibliographies (50 words).

Submission deadline: May 30, 2025.

• Please submit your proposals for in-person presentations via this link: ASFS 2025 In-Person Proposals

• Please submit online communication proposals exclusively via e-mail to asfs2025online@gmail.com

_

For any further inquiries, please contact:

Alexandra Kurmann (alex.kurmann@mq.edu.au)

•••

(version en français)

Conférence ASFS 2025 : “French Studies Matters” / « Les Études françaises en question(s) »

33e Conférence annuelle de l’Australian Society for French Studies (ASFS)

9-12 décembre 2025

Organisée par la School of Humanities, Creative Industries and Social Science de l’Université de Newcastle (Australie)

et Global Languages and Cultures au sein de la School of International Studies de

l’Université Macquarie (Australie).

CONFÉRENCIER·ÈRE·S INVITÉ·E·S

Site de Newcastle :

– A/Prof Leslie Barnes, Australian National University.

– Prof Pierre Martinez, Université Paris VIII.

Site de Macquarie :

– Dr Elizabeth Rechniewski, University of Sydney.

EN PRÉSENTIEL

La conférence en présentiel comprendra : une demi-journée consacrée aux étudiants en troisième cycle (le 9 décembre), deux journées de communications universitaires (les 10 et 11 décembre) sur le campus en centre-ville de l’Université de Newcastle, ainsi qu’une journée de communications (le 12 décembre) à l’Université Macquarie , sur son campus de North Ryde, à Sydney.*

*NOTE : Un service de car (inclus dans les frais d’inscription) sera mis en place pour assurer le transfert des participants de Newcastle à Macquarie (aller simple ou aller-retour), facilitant ainsi les départs nationaux et internationaux depuis l’aéroport de Sydney.

EN LIGNE

Une demi-journée en ligne se tiendra le matin du mardi 9 décembre, avant la demi-journée postuniversitaire l’après-midi. Veuillez soumettre vos propositions de communication en ligne exclusivement à asfs2025online@gmail.com.

Date limite de soumission des propositions : 30 mai 2025

(détails sur le mode de soumission ci-dessous)

CALENDRIER :

• Août 2025 – Notification des propositions acceptées

• Septembre 2025 – Programme provisoire et ouverture des inscriptions

* * *

Appel à communications

« Les Études françaises en question(s) »

La question de la pertinence des études françaises n’est pas nouvelle. Comme l’a souligné Charles Forsdick en 2011 dans un essai portant ce titre[1], les débats sur l’interdisciplinarité et sur l’articulation – parfois (in)compatible mais toujours indissociable – entre l’enseignement de la langue et la recherche sont au cœur des Études françaises depuis leur apparition en tant que champ d’étude à la fin du XIXe siècle. Ces enjeux ont animé les trente-deux conférences annuelles de l’Australian Society for French Studies, et pourtant, c’est notre compatibilité en tant que chercheurs et enseignants, et non notre incompatibilité, qui a toujours été au centre de nos échanges.

Aussi complexes et controversées que puissent être les questions de notre place et de notre importance, nous nous reconnaissons avant tout comme collègues transdisciplinaires chaque fois que nous nous réunissons. Car, plus que toute autre chose, les études françaises forment une communauté qui célèbre ce qui nous unit, ce qui nous préserve des tensions qui pourraient nous diviser et faire croire que les études françaises ne comptent finalement pas tant que cela.

La conférence ASFS 2025 « French Studies Matters / Les études françaises : ce qui compte » se saisira de l’urgence de ces enjeux, dans un contexte où la pertinence de notre discipline – et plus largement des sciences humaines – est mise à mal par l’évolution actuelle du secteur de l’enseignement supérieur. Des enjeux urgents liés aux vies, aux moyens de subsistance et aux visions du monde sont ici en jeu. Cette année, nous souhaitons donc réunir les chercheurs en Études françaises pour réfléchir aux multiples façons dont notre discipline existe et résiste dans nos institutions, aux niveaux national et international. Il s’agira de mettre en lumière nos diverses formes d’existence, de les partager et de célébrer notre résilience collective.

À cette fin, nous encourageons les collègues qui travaillent dans des disciplines en dehors des départements d’« Études françaises », mais qui utilisent cette langue dans leurs recherches, à présenter leurs approches transdisciplinaires. Nous encourageons également des contributions sur l’importance de l’enseignement de la langue, en particulier sur les défis qu’il rencontre et les opportunités qu’il offre en matière de collaborations interdisciplinaires.

Les thématiques abordées lors de la conférence ASFS 2025 pourront inclure, sans s’y limiter :

Les enjeux des études françaises : réflexions sur la discipline, l’interdisciplinarité et l’« état des lieux »

Menaces institutionnelles

Didactique du français langue étrangère (FLE)

L’IA dans l’apprentissage et l’enseignement des langues : défis et opportunités

La traduction comme point de rencontre et de passage entre disciplines

Le français et les « autres disciplines » : travaux en littérature, linguistique, philosophie ou histoire qui ne relèvent pas strictement des « Études françaises »

Collaborations interdisciplinaires : pourquoi ne pas inviter un collègue d’un autre domaine ?

Sujets qui interrogent les frontières de l’interdisciplinarité en Études françaises

Ancrage dans d’autres champs disciplinaires tout en mobilisant la recherche en français et en francophonie

Pourquoi « mes » Études françaises comptent

Nous reconnaissons que les Études françaises en Australie possèdent des pôles d’excellence bien identifiés, qui peuvent parfois donner l’impression que certaines recherches ne s’intègrent pas naturellement à l’ASFS. C’est pourquoi nous encourageons également les collègues à présenter leurs travaux dans des domaines plus spécialisés, menacés ou méconnus, afin de mettre en lumière toute la diversité de notre champ d’études.

INSTRUCTIONS DE SOUMISSION

Veuillez soumettre une proposition de communication de 200 mots pour une présentation de 20 minutes, accompagnée d’un titre, d’une courte notice bio-bibliographique de 50 mots et de votre affiliation institutionnelle.

Les propositions d’ateliers composés de trois intervenant·e·s (communications de 20 minutes chacune) sont les bienvenues. Merci de soumettre un titre d’atelier accompagné d’un résumé de 200 mots, en précisant le nom et l’affiliation de chaque participant·e, les titres des communications individuelles et une courte notice bio-bibliographique (50 mots) pour chacun·e.

Date limite de soumission: 30 mai 2025.

• Merci de soumettre vos propositions de communication en présentiel via ce lien : ASFS 2025 propositions en personne

• Veuillez soumettre les propositions de communication en ligne exclusivement par e-mail à asfs2025online@gmail.com.

_

Pour toute demande supplémentaire, veuillez contacter :

Alexandra Kurmann (alex.kurmann@mq.edu.au)