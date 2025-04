Doctoriales internationales d'études malebranchistes / International Doctoral Workshop on Malebranchian Studies (ENS, Lyon)

Doctoriales internationales d'études malebranchistes

30 et 31 octobre 2025 - École Normale Supérieure de Lyon

Organisateurs : Pierre Brouillet (pierre.brouillet@ens-lyon.fr), Maxime Ilou

(maxime.ilou@ens-lyon.fr), Andrea Leonardi (andrea.leonardi@ens-lyon.fr)

Argumentaire :

Les études malebranchistes ont connu ces dernières années un renouveau international, enrichi notamment par des travaux venant d’horizons disciplinaires variés (histoire des sciences, analyse littéraire, histoire intellectuelle) (1). À ces nouvelles perspectives interdisciplinaires s’ajoutent les apports féconds de nouvelles approches méthodologiques pour écrire l’histoire de la philosophie, qui diversifient encore les manières d’aborder l’œuvre de Malebranche, et en tirent de nouvelles conclusions.

Premièrement, par une approche internaliste de l’œuvre, qui prend cependant aussi en compte son contexte intellectuel et scientifique et les polémiques que celle-ci entretient avec les textes de son temps, la littérature récente approfondit et affine l’analyse de thèmes, d’arguments et de philosophèmes centraux : des sciences naturelles et physiques à celles de l’homme et de la société, en passant par la réévaluation du statut du sentiment et de l’expérience, et la question historiographique de l’empirisme de Malebranche. Plus généralement, les dimensions métaphysique, épistémologique, morale et méthodologique de l’œuvre de Malebranche continuent de faire l’objet d’études nouvelles, qui attestent de leur grande richesse.

Deuxièmement, la recherche récente sur Malebranche bénéficie des apports et de la méthodologie de l'histoire des réceptions et médiations intellectuelles. Celle-ci permet d'envisager d'une manière inédite la portée des textes malebranchiens dans la construction des philosophies ultérieures et des controverses théoriques dans lesquelles elles s'inscrivent, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces études sont notamment attentives à la façon dont l’œuvre de Malebranche peut alimenter des courants de pensée opposés (du déisme à l’athéisme), et des réceptions parfois hétérodoxes ou paradoxalement radicales (sceptiques, matérialistes).

Enfin, les opérations d’actualisation et de réappropriation du malebranchisme pour répondre à des problématiques contemporaines soulèvent également des questions de méthode et d’historiographie. Les travaux sur l’actualité des auteurs classiques, qui se sont d’abord plutôt focalisés sur d'autres philosophes de la modernité comme Spinoza, Pascal ou Rousseau, ont commencé à montrer l’aptitude particulière de l’œuvre de Malebranche à répondre à des problèmes actuels. Cette méthode, de même que celle de l’histoire des réceptions et des médiations, permet de revenir aux textes de Malebranche par un prisme nouveau, et d’en dévoiler des potentialités inaperçues.

Ces doctoriales internationales d'études malebranchistes entendent s'inscrire dans la lignée de ces travaux récents, en proposant à de jeunes chercheur.euse.s (actuellement en doctorat ou ayant soutenu leur thèse depuis moins de 5 ans) de présenter leurs travaux sur la pensée de Malebranche.

Trois axes analytiques majeurs mais non-exclusifs se dégagent :

1 – Malebranche, son œuvre et son temps. Nous étudierons ici l’œuvre de Malebranche dans une perspective structurale et contextualiste, afin d’en reconstituer la logique interne sans omettre les dialogues que celle-ci entretient avec les pensées de son temps (scolastique, spinozisme, épicurisme, etc.), et celles du passé. Comment Malebranche forge-t-il ses concepts, où les puise-t-il, et quel usage en fait-il ? Comment comprendre les réactions, favorables ou hostiles, de ses contemporains vis-à-vis de sa philosophie, et quelles thèses ou concepts sont particulièrement visés ?

2 – Malebranchismes : les réceptions de la philosophie de Malebranche (XVIIIe-XXe siècles). Il s’agit d’examiner les emprunts, explicites ou cachés, fidèles ou détournés de leur contexte initial, à la philosophie de Malebranche, du XVIIIe au XXe siècles. Les réceptions, parfois hétérodoxes, de Malebranche, analysées jusqu’à présent, concernent surtout les domaines de la métaphysique et de la théorie de la connaissance, mais leur étude peut s’étendre aux champs de la morale, de la politique, voire de l’esthétique. Quels usages sont faits de la pensée de l’Oratorien, et quelles figures de Malebranche dessinent-ils ? Quels supports et acteurs participent à la diffusion du malebranchisme ? Comment mesurer la participation du malebranchisme au développement, aux XVIIIe et XIXe siècles, des sciences de l’homme ? Nous prêterons également attention aux transferts et aux applications de la pensée de Malebranche (concepts, arguments, exemples) dans des corpus apparemment extérieurs à la philosophie, qu’il s’agisse de la littérature, des sciences naturelles ou expérimentales, des mathématiques ou de la théologie.

3 – Malebranche au présent : actualisation du malebranchisme. Cette perspective part du postulat que les textes philosophiques, bien qu’ancrés dans une époque et dans un contexte intellectuel, peuvent nous fournir des outils conceptuels afin de penser des problèmes qui nous sont actuels. Comment l’anthropologie de Malebranche, sa pédagogie incarnée, sa prise en considération du commun des hommes, ou encore ses analyses de leurs relations hiérarchiques et potentiellement conflictuelles, permettent-elles de répondre aux interrogations contemporaines ? Et selon quels critères ce déplacement contextuel et temporel peut-il produire des effets heuristiques féconds ?

Organisation :

Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais, devront être envoyées avant le 1er juin 2025 aux adresses suivantes :

pierre.brouillet@ens-lyon.fr

maxime.ilou@ens-lyon.fr

andrea.leonardi@ens-lyon.fr

Les propositions de communication peuvent être rédigées en anglais ou en français, sous forme de fichiers .doc(x) ou .pdf comprenant : 1° Un premier fichier comportant le nom du candidat, son affiliation institutionnelle, ses coordonnées et le titre de la communication proposée ; 2° Un second fichier anonyme, contenant un titre et un résumé (max. 5000 caractères). Pour les besoins de l'évaluation en double-aveugle, le résumé ne doit contenir aucune information personnelle.

Les propositions feront l’objet d’une évaluation en double-aveugle par un comité scientifique composé de :

• Delphine Antoine-Mahut (ENS de Lyon, France)

• Jean-Christophe Bardout (Université de Rennes, France)

• Antonella Del Prete (Università di Torino/FINO, Italie)

• Angela Ferraro (Université Laval, Canada)

• Denis Moreau (Université de Nantes, France)

• Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison, États-Unis)

• Marie-Frédérique Pellegrin (Université Jean Moulin Lyon 3, France)

• Tad Schmaltz (University of Michigan, États-Unis)

(1) Pour un état des lieux des recherches actuelles, on se reportera à C. Chamberlain, E. Stencil, J. Walsh (eds.), The Oxford Handbook of Malebranche, Oxford University Press, à paraître.